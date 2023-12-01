Минюст признал телеканал «Дождь» иноагентом - во второй раз

Министерство юстиции России в пятницу объявило так называемым иностранным агентом живущего в Германии социолога Игоря Эйдмана. Эйдман с 1995 по 2002 год возглавлял пиар-агентство «Центр социальных инноваций», сотрудничал с Борисом Немцовым. В 2010 году вместе с другими оппозиционерами подписал открытое письмо «Путин должен уйти». Неоднократно был гостем Радио Свобода.

В реестр также внесен проект «Ковчег» и его основательница Анастасия Буракова. «Ковчег» был основан в марте 2022 года. Он помогает россиянам, покинувшим страну из-за несогласия с войной России в Украине. Активисты «Ковчега» оказывают юридическую и психологическую помощь, проводят уроки иностранных языков и семинары, помогающие эмигрантам освоиться в новых странах, поддерживают антивоенные инициативы.

Также в список Минюста вошел телеканал «Дождь». Он уже признавался «иноагентом» в 2021 году. В этот раз ограничения коснулись его нового юридического лица, зарегистрированного в Нидерландах, а также, как указано в документе, «иное объединение лиц», выступающее от имени «Дождя».

В июле 2023 года Генпрокуратура РФ объявила деятельность нидерландского и латвийского филиалов телеканала «нежелательными в России».