Минюст России признал «иноагентом» лауреата «Оскара» Павла Таланкина

Минюст России внёс список так называемых иностранных агентов уральского видеографа Павла Таланкина, снявшего материал для документального фильма «Господин Никто против Путина». Недавно картина была удостоена премии «Оскар» как лучший документальный фильм.

Минюст отметил, что Таланкин выступал респондентом на предоставляемых другими иноагентами информационных площадках, распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и выступал против войны с Украиной.

26 марта показ картины «Господин никто потив Путина» запретили в России по решению суда. Иск подала прокуратура. Ведомство считает, что фильм выражает "негативное отношение к государственной власти и президенту".

Кроме того в список попали журналистка Марина Скорикова; бизнесмен и бывший подрядчик космодрома «Восточный» Виталий Гинзбург; проект «Христиане против войны». Они, по данным Минюста, также взаимодействовали с другими «иноагентами» и нежелательными организациями, распространяли якобы недостоверную информацию о решениях российских властей и выступали против войны с Украиной.