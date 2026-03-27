Минюст России признал «иноагентом» лауреата «Оскара» Павла Таланкина

Минюст России внёс список так называемых иностранных агентов уральского видеографа Павла Таланкина, снявшего материал для документального фильма «Господин Никто против Путина». Недавно картина была удостоена премии «Оскар» как лучший документальный фильм.
Минюст отметил, что Таланкин выступал респондентом на предоставляемых другими иноагентами информационных площадках, распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и выступал против войны с Украиной.
26 марта показ картины «Господин никто потив Путина» запретили в России по решению суда. Иск подала прокуратура. Ведомство считает, что фильм выражает "негативное отношение к государственной власти и президенту".
Кроме того в список попали журналистка Марина Скорикова; бизнесмен и бывший подрядчик космодрома «Восточный» Виталий Гинзбург; проект «Христиане против войны». Они, по данным Минюста, также взаимодействовали с другими «иноагентами» и нежелательными организациями, распространяли якобы недостоверную информацию о решениях российских властей и выступали против войны с Украиной.
- Законодательство об «иноагентах» появилось в России в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации «иностранными агентами», если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью.
- Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
- Впоследствии появилась возможность признавать агентами СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но «находится под иностранным влиянием». Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.