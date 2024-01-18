Минюст РФ создал реестр нацистских организаций и их атрибутики

Министерство юстиции России создало реестр нацистских организаций и их атрибутики. Ведомство сразу же включило туда четыре украинские организации, а также лозунг «Слава Украине» и ответ «Героям Слава». Первым об этом сообщил ТАСС.

Официально список называется «Перечень организаций, указанных в частях третьей и четвертой статьи 6 Федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», а также атрибутики и символики этих организаций». Туда собираются вносить структуры, которые сотрудничали с теми, кто был осужден на Нюрнбергском трибунале или отрицают его факты и выводы.

Минюст добавил в этот список Украинскую народно-революционную армию (УНРА), Украинскую повстанческую армию (УПА), Украинскую народную самооборону (УНС), Организацию украинских националистов (ОУН). В реестр также внесены атрибутика и лозунги этих организаций. Среди них эмблема в виде черного равностороннего треугольника подставкой вверх и эмблема золотого трезубца, средний элемент которого выполнен в форме обоюдоострого меча.

Украинская повстанческая армия, Украинская народная самооборона и Организация украинских националистов ранее были признаны в России «экстремистскими» и запрещены.