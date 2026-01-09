Accessibility links

Минздрав Грузии объяснил приказ об ограничении амбулаторных услуг для эмигрантов

Глава Минздрава Грузии Михаил Сарджвеладзе
Глава Минздрава Грузии Михаил Сарджвеладзе

Министерство здравоохранения разъясняет новые правила всеобщего медицинского страхования для граждан Грузии, находящихся за границей более полугода. Согласно приказу министра здравоохранения правительства «Грузинской мечты», если граждане в течение шести месяцев не пересекут государственную границу, им будет ограничен доступ к амбулаторным услугам. Между тем, как поясняют в ведомстве, условия всеобщего медицинского страхования на родине не меняются – доступ ко всем услугам будет полностью восстановлен сразу после возвращения в страну.

Документ вступил в силу 1 января и спустя шесть месяцев (с 1 июня) затронет часть граждан Грузии, находящихся за границей.

«С 1 июня 2026 года ежемесячно исполнитель должен приостановить регистрацию в модуле регистрации бенефициаров в рамках плановой амбулаторной помощи всеобщего здравоохранения тех бенефициаров, которые непрерывно находятся за пределами страны шесть месяцев и более», — говорится в приказе.

В Министерстве здравоохранения поясняют, что это решение принято с целью «предотвращения нецелевых расходов и защиты интересов бенефициаров» программы:

«Изменение касается только финансирования амбулаторных учреждений. Государство выплачивало суммы клинике даже в тех случаях, когда гражданин Грузии не находился в стране и, соответственно, не получал медицинские услуги».

В случае если по новому приказу доступ к услугам будет ограничен, гражданин Грузии после возвращения в страну и регистрации в амбулаторном учреждении сможет получать медицинскую помощь на прежних условиях.

Система всеобщего здравоохранения действует с 2013 года, с момента прихода к власти «Грузинской мечты». Со временем правила финансирования менялись: часть амбулаторных услуг государство финансирует полностью, а плановые и внеплановые операции – частично.

