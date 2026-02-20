В Грузии перестанут выплачивать пособия «обеспеченным гражданам»

В Грузии Министерство здравоохранения начинает проверку базы социально незащищённых семей. Как заявил министр здравоохранения правительства «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе, пособия получают и обеспеченные семьи. Согласно существующей информации:

в базе социально незащищённых зарегистрировано 185 тысяч семей;

всего – 710 тысяч человек.

«Более половины из них не получают денежного пособия, однако значительная часть пользуется различными предусмотренными льготами», — отметил Сарджвеладзе, добавив, что после пандемии коронавируса, за редкими исключениями, повторная проверка семей не проводилась.

По его словам, социальную помощь получали даже те семьи, которые: приобрели несколько автомобилей; имели высокий доход; оформили кредиты на десятки тысяч лари.

«В приоритетном порядке будут проверены семьи, в отношении которых по различным факторам высока вероятность того, что они не соответствуют условиям, на основании которых, согласно действующему законодательству, им положено пособие… Наша цель – чтобы в базе оставались только те люди, которым действительно полагается финансовая помощь государства», – подчеркнул министр.

Лица, зарегистрированные в базе социально незащищённых, получают следующие виды поддержки:

социальный пакет;

субсидии на коммунальные платежи;

медицинскую страховку.

О необходимости пересмотра базы получателей социальной помощи грузинский премьер Ираклий Кобахидзе говорил ещё в ноябре прошлого года. По его словам, «уровень бедности за последние четыре года сократился вдвое».

«Впервые происходит так, что социальную помощь получает больше людей, чем фактически проживает за чертой бедности. То есть социальную помощь получают больше людей, чем официально бедных. Впервые это происходит в истории Грузии с 1990-х годов», - заявил Кобахидзе.

О необходимости пересмотра списка он говорил и во время выступления в парламенте.

«Среди получателей помощи 8% имеют показатели не просто выше уровня бедности, а относятся к обеспеченным… Честно говоря, я действительно приветствовал бы сокращение этого списка не только на 8%, а даже больше, при одновременном увеличении финансирования для тех людей, которые действительно нуждаются в помощи», - заявил он.

В одном из своих недавних исследований неправительственная организация «Центр социальной справедливости» отмечает, что «опыт бедных людей в Грузии показывает, что система социальной помощи означает не только финансовую поддержку. С помощью этой системы государство контролирует повседневную жизнь людей».