Грузинский парламент выслушал статистику от премьер-министра Ираклия Кобахидзе по вопросам миграции, трудового и инвестиционного рынков. Он назвал провалившимися спекуляции со стороны оппозиции по поводу роста числа россиян в Грузии, а также «арабизации» страны из-за масштабного строительства, начатого компанией Eagle Hills из ОАЭ неподалеку от Тбилиси. Сегодня же глава правительства сообщил, что власть передумала запрещать госуниверситетам принимать на обучение зарубежных студентов, хотя месяцем ранее настаивала на необходимости такого решения. Оппоненты в выступлении премьер-министра нашли и другие непоследовательные решения.

Глава правительства «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе сообщил депутатам об амбициозных планах правительства в борьбе с нелегальной иммиграцией.

«В текущем году, согласно нашему плану, из страны должно быть выдворено около четырёх тысяч нелегальных мигрантов. Это означает, что в течение нескольких лет мы можем полностью искоренить незаконную миграцию в Грузии», -заявил Ираклий Кобахидзе, выступая в парламенте в порядке интерпелляции. Назвал он и приблизительное число нелегальных мигрантов - около 20 тысяч. В этом вопросе Кобахидзе также решил дистанцироваться от ЕС.

«Вы видите, как растёт доля мигрантов в населении отдельных стран ЕС. Конечно, одной из наших важнейших национальных задач является сохранение нашей национальной и религиозной идентичности. Соответственно, будет сделан максимум для борьбы с нелегальной миграцией в нашей стране. Для этого уже приняты конкретные меры, и их принятие в будущем, безусловно, продолжится».

С 1 марта меняются условия работы в стране зарубежных граждан. Месяцем раньше в кабинете министров сочли, что госуниверситетам не стоит принимать зарубежных граждан на обучение, чтобы эти квоты сохранились для граждан Грузии, хотя зарубежные студенты, как сегодня признал Кобахидзе, вносили весомый финансовый вклад в экономику страны. Все они, в отличие от граждан Грузии, обучаются на платном секторе, поэтому спустя месяц свое же решение правительство отменяет.

«Только за счет иностранных студентов, ежегодно в бюджет поступает 300 миллионов лари и более 10 000 рабочих мест создаются за счет иностранных студентов — отказываться от этого было бы неправильно», - отметил Кобахидзе.

Тем более, продолжил глава правительства, на грузинском рынке труда серьезный дефицит рабочей силы, специалистов. И если бы не иностранные работники, то «многим проектам не суждено было бы осуществиться».

О «риске арабизации»

Среди таких обязательных проектов Кобахидзе назвал строительство жилого комплекса компании Eagle Hills из ОАЭ. Он называет проект беспрецедентным, в рамках которого планируется продажа 16 тысяч квартир. В общей сложности уже продано 257 квартир, из которых 147 приобрели граждане Грузии, а 110 — иностранные граждане.





«Что касается пресловутой «арабизации», то все спекуляции связаны именно с этим термином. Это характеризует нашу радикальную оппозицию. Они берут два слова, совершенно не вникают в их содержание и искажают те же самые два слова. Раньше был «российский закон» [закон «Об иноагентах»], теперь — «арабские города». Как провалилась кампания по принятию российского закона, так и кампания по созданию арабских городов провалилась очень легко. Это подтверждают статистические данные. Из этих 257 квартир (лишь) 8 были куплены гражданами арабских стран. Вы сами можете увидеть, с каким риском арабизации сталкивается наша страна. Эта кампания провалилась с самого начала, и они косвенно признали свою собственную неудачу», - подытожил Ираклий Кобахидзе, напомнив, что в рамках этого проекта в Грузию будет инвестировано 6,6 миллиарда долларов США.

И все другие критические мнения о легкости выдачи вида на жительства или предоставления гражданства россиянам, премьер назвал спекуляциями.

Согласно данным, население Грузии составляет 3 миллиона 914 тысяч человек. Из них максимум 257 тысяч — иностранцы.

«Что касается статистики выдачи видов на жительство, то в Грузии виды на жительство выданы 107 307 гражданам 164 стран. Хотелось бы уточнить, что одним из оснований для пребывания в Грузии является вид на жительство. Что касается статистики выдачи видов на жительство гражданам Российской Федерации, то она составляет 29,9%–32 129 человек. Здесь хотелось бы уточнить, что значительная часть из них — бывшие граждане Грузии и люди с грузинскими фамилиями. Мы посмотрели статистику по пересечению границы и выяснили, что эта цифра составляет примерно 30%. То есть 30% российских граждан, находящихся в Грузии в статусе иностранцев, на самом деле являются грузинами. Индия на втором месте — виды на жительство выданы 23 930 людям, большинство из них — студенты, обучающиеся в Грузии. Азербайджан на третьем месте — 6,3%. Здесь тоже следует предположить, что подавляющее большинство из них — азербайджанцы, покинувшие Грузию, которые сегодня имеют азербайджанское гражданство, но вернулись в Грузию», - заявил Кобахидзе.

Коснулся он и беженцев из Украины. В общей сложности, по словам Кобахидзе, число украинцев в Грузии составляет около 30 тысяч, из которых 6290 человек имеют вид на жительство. Около 25 тысяч украинцев получили возможность остаться в Грузии без вида на жительство.

Либеральная демократия как причина низкой рождаемости

Одной из важнейших проблем премьер Кобахидзе назвал низкую рождаемость в стране, но сослался на глобальный характер проблемы: в благополучных странах гораздо более высокие показатели снижения рождаемости, нежели в экономически не очень развитых странах. Социальные проблемы, по утверждению главы правительства, на рождаемость негативного влияния не имеют. В пример он привел 90-е годы прошлого века, когда в стране была гражданская война, а рождаемость все равно была высокой. Зато досталось от Кобахидзе либеральной идеологии.

«Тенденция для Грузии очень серьезная, но она не уникальна. Везде, где интенсивно распространяется либеральная идеология, возникают проблемы. Вспомните так называемую гендерную политику, пропаганду ЛГБТ и так далее. Этому противостоял закон, принятый грузинским парламентом, который подвергся критике как со стороны радикальной оппозиции, так и со стороны ее зарубежных сторонников. На самом деле нам необходимо принять серьезные меры для изменения мировоззрения общества. Мы должны позаботиться о повышении патриотического духа общества и, в целом, о формировании сознания, которое будет способствовать позитивному развитию демографических процессов», — заявил Кобахидзе с трибуны парламента.

Он вновь вступился за закон «О защите несовершеннолетних», который правозащитниками признан резко ограничивающим права человека.

У оппозиции другая статистика

Представители фракции из партии «Гахария за Грузию» обвинили главу правительства в отсутствии эффективной миграционной политики, в манипуляции статистики. Депутат Гиги Парулава привел другие числа:

«Говоря о миграции, нельзя не затронуть гораздо более острую проблему эмиграции. Число эмигрантов из страны резко возросло – грузины покидают свои дома, семьи и родину из-за бедности, безработицы и безнадежности. Они уезжают не по собственному желанию, они уезжают вынужденно. С 2021 года страну покинули 160 000 человек. Молодые люди бегут в поисках лучшего будущего, рождаемость низкая, это демографическая катастрофа. Знаете ли вы, почему происходит эта катастрофа? За чертой бедности зарегистрированы 708 тысяч человек. Тревожно, что 190 тысяч из них – подростки до 18 лет. Теперь места, которые покинули грузины, занимают граждане зарубежных стран», - возмущался оппозиционер.

Еще один депутат из партии «Гахария за Грузию» Тата Ахвледиани напомнила о другой популистской кампании премьера - по снижению цен на продовольственные продукты:

«Господин Кобахидзе потерпел поражение в борьбе за цены на яйца, но хорошо примерил на себя роль менеджера по продажам Eagle Hills. Своим приходом в парламент он старается стряхнуть с себя этот имидж. В течение многих лет власть вела страну к той жизни, от которой грузины вынуждены бежать с родины. Политика «Мечты» разрушительна для нашей страны».

Историк, ассоциированный профессор ТГУ и представитель «коалиции за перемены» Вано Церетели из выступления Кобахидзе делает следующие выводы:

«Реальность такова - режим пытается установить контроль по всем направлениям. Только они могут решать, кто может приехать в Грузию, а кто - нет. Мы знаем, что границы открыты для россиян, но мы не имеем ни малейшего представления о том, люди какой категории оседают здесь, какова сфера их деятельности, наносят ли они этим вред не только Грузии, но и глобальной безопасности? Все это - очередной шаг режима, чтобы узаконить то, что ему нужно».

Проект Eagle Hills, другие арабские инвестиционные проекты вызвали недовольство в среде сторонников «Грузинской мечты». Многие из них активно стали высказывать его в соцсетях. Как предполагают грузинские наблюдатели, премьер Кобахидзе своей же партией потому и был вызван в парламент, чтобы рассеять недовольство своих сторонников и убедить их в «безопасности» арабского проекта. Тем не менее, Кобахидзе так и не предоставил обществу подробности этой сделки, как и сумму первичного вклада зарубежной инвестиции. Приведенная им статистика сегодня указывает лишь на то, что пока проектом больше интересуются граждане Грузии, инвестирующие в еще не построенные квартиры. Но судя по ценам на квартиры, будущие жители элитного городка в Крцаниси, и не только в Крцаниси – другие арабские компании, как выяснилось, тоже намерены строить такие городки в черте Тбилиси, - должны быть людьми с большими доходами, каковых в Грузии не так уж и много.

