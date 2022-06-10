Мировое сообщество осуждает смертный приговор иностранным бойцам ВСУ

Смертный приговор, вынесенный в четверг судом самопровозглашенной «ДНР» двум британцам и марокканцу, служившим в Вооруженных силах Украины, вызвал бурную реакцию в мире. Западные политики считают приговор необоснованным и неправомочным и требуют его отмены.

К смертной казни суд в Донецке приговорил граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также подданного Марокко Саадуна Брагима. Они признаны виновными в наемничестве и попытке вооруженного захвата власти.

Ни одна страна-член ООН, кроме России, не признает независимость «ДНР» и, следовательно, правомочность суда сампровозглашенной республики.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в твиттере написал о приговоре: «Мы серьезно обеспокоены сообщениями о фиктивном «суде» и приговорах комбатантам, которые законно служат в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным». С ним согласен представитель МИД Германии, по мнению которого, приговор свидетельствует «об очередном полном игнорировании Россией элементарных принципов международного гуманитарного права.»



Сама Великобритания, по словам пресс-секретаря премьер-министра Бориса Джонсона, намерена добиваться освобождения своих граждан, но переговоры она будет вести не с российской, а с украинской стороной. В пятницу министр обороны Великобритании Бен Уоллес встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым. Их переговоры продлятся и завтра.



Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс созвонилась со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить перспективы освобождения Эйдена Аслина и Шона Пиннера. «Я категорически осуждаю вынесенный им приговор, - сказала Трасс. - Они военнопленные, постановочный суд над ними нелегитимен: это прямое нарушение Женевской конвенции».



Советник министра иностранных дел Украины Владимир Денисенко считает, что Россия будет использовать приговоренных к смерти иностранцев как заложников для переговоров с Западом. «С помощью суда над ними Россия поднимает ставки в переговорном процессе,» сказал он.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия Аслина, Пиннера и Брагима «рассматриваются властями ДНР в соответствии с местным законодательством». «Я бы не стал мешать работе судебной и правоохранительной системы Донецкой народной республики,» - подчеркнул Лавров. Представитель МИД России Мария Захарова настаивает, что осужденные являются наемниками, «направляемыми Западом в помощь киевскому националистическому режиму». Она посоветовала Британии вступить в переговоры с «ДНР».