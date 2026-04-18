Младший сын Иванишвили осудил насилие и призвал к дебатам без оскорблений

Младший сын основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили – Цотне Иванишвили – осудил насилие в отношении участников антиправительственных акций, однако одновременно заявил, что полноценный диалог возможен только с теми, кто «искренне любит родину» и не поддерживает действия, вредящие стране. Соответствующее заявление он сделал в Гурии, на встрече молодежного крыла правящей партии, сообщили грузинские СМИ, в том числе «Новости-Грузия» и грузинская служба Радио Свобода.

«Думаю, все мы испытываем боль в связи с этой темой, лично я очень переживаю из-за тех фактов. Конечно, я осуждаю насилие, и, на мой взгляд, всего этого не должно было случиться», – сказал он.

При этом он указал, что обсуждение и дискуссии имеют смысл не со всеми оппонентами.

«Если два человека искренне заботятся о своей стране, какими бы разными ни были их взгляды, разговор, дискуссия и дебаты могут принести много пользы. Когда же наоборот – человек радуется плохим событиям в стране и огорчается хорошим, с таким человеком, к сожалению, говорить бессмысленно. – заявил он, – Если нас объединяет эта общая ценность – любовь к Родине – крайне печально, если любая дискуссия, которая может даже и не началась, заканчивается [выкриками] «коци», «русский», «акацуки», «наци» – вместо того, чтобы слушать аргументы друг друга».

СМИ обратили внимание, что во время заявления Цотне в зале находились сторонники правящей партии, которые в 2025 году лично участвовали в нападениях на оппозиционных активистов у штаба «Грузинской мечты» в Тбилиси.

20-летний Цотне все активнее участвует в работе молодежного крыла правящей партии. Он заявил, что рассматривает встречи организации в регионах как «начало диалога молодежи» и попытается продолжить их посещение, хотя и не живет в Грузии постоянно.

Цотне ранее уже выступал с неоднозначными заявлениями по поводу разгонов антиправительственных акций. В мае 2025 года он говорил, что ему «больно видеть кадры насилия», и при этом подчеркивал личную близость к своему отцу, называя его человеком, «который больше всех любит грузинскую молодежь».

Масштабные протесты в Грузии вспыхнули в конце 2024 года, после решения «Грузинской мечты» о заморозке переговоров по вступлению в ЕС минимум на четыре года. Первые митинги сопровождались жесткими разгонами: задержали сотни человек, многие из которых жаловались на насилие со стороны полиции.

Позже акции приняли мирный характер, но нападения на демонстрантов стали совершать агрессивные группы в масках и с битами. Оппозиция обвиняла власти в организации этих атак.

На сегодняшний день ни один из нападавших не задержан, тогда как десятки демонстрантов осуждены за участие в беспорядках и нападениях на полицейских.

«Грузинская мечта», хотя регулярно и предлагает оппонентам диалог и дебаты, клеймит их «предателями», а крупнейшим оппозиционным партиям угрожает запретом.

Ряд представителей грузинской оппозиции уже указал на «циничность» заявлений сына Иванишвили, учитывая, что десятки участников проевропейских акций отбывают тюремные сроки, а власти отказываются от их помилования.