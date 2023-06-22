Молдавский МИД сообщил о вызове российского посла в Кишинёве Олега Васнецова после высказывания назначенного Россией главы контролируемой Москвой части Херсонской области Украины Владимира Сальдо. Тот намекнул на возможность удара российской армии по мосту в молдавском селе Джурджулешты в ответ на атаку украинской армии по мосту, находящемуся под контролем России.
Утром 22 июня российские власти сообщили об атаке украинской армии на Чонганский мост между аннексированным Крымом и Херсонской областью Украины. Сальдо заявил, что российской армии известны координаты мостов в Одесской области и Джурджулештах. Чиновник не пояснил, почему российская армия должна атаковать молдавский мост в ответ на украинскую атаку.
«Республика Молдова решительно осуждает недавние заявления представителя Российской Федерации в Херсоне, украинской территории, находящейся под российской оккупацией, в которых нашей стране угрожала прямая угроза. Такие заявления абсолютно неприемлемы. Мы не потерпим таких выражений», – говорится в сообщении молдавского МИД (цитата по Молдавской службе Радио Свобода).
Реакции российского МИД на этот шаг Кишинёва не было.
- 67-летний Сальдо вошёл в состав «Комитета спасения за мир и порядок» на занятой российскими военными Херсонской области Украины в марте 2022, в начале полномасштабного российского вторжения. Он гражданин Украины, получивший российский паспорт во время раздачи документов жителям Херсонской области.
- Сальдо был депутатом Верховной рады Украины, городского парламента Херсона и трижды избирался городским головой Херсона. Россия назначила его исполняющим обязанности губернатора Херсонской области – после того, как объявила об аннексии региона. В Украине он подозревается в государственной измене.