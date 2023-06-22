ВСУ обстреляли мост по дороге в аннексированный Крым

Украинские войска обстреляли мосты, ведущие через залив Сиваш в Азовском море в аннексированный Россией Крым. Об этом сообщил назначенный Россией глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Он предположил, что удар был нанесен британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

«На мостах повреждено дорожное покрытие. Жертв среди людей нет», – утверждает чиновник. По его словам, проезд машин будет восстановлен в самом скором времени. Пока движение автомобилей организовано по резервному маршруту.

Когда именно был нанесен удар, Сальдо не уточнил. ВСУ о нём не сообщали.

Телеграм-канал украинских военных «Оперативный ЗСУ» публикует фотографии поврежденного автомобильного моста у Чонгара.

То, что украинская армия нанесла удар по мосту, подтвердил и глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксёнов.

Дорога через Чонгар — это кратчайший путь из Крыма в оккупированный российской армией Мелитополь на юге Запорожской области Украины и далее к южному фронту, где сейчас пытается наступать украинская армия, отмечает Русская служба «Би-би-си».

В середине мая Украина получила британские крылатые ракеты Storm Shadow дальностью полёта более 250 километров. Это самое дальнобойное оружие, которое Киев получил от западных союзников с начала войны.