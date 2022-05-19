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Moscow Times: российских солдат в Украине не обеспечивают экипировкой
Российским солдатам, участвующим в военных действиях в Украине, приходится самостоятельно покупать снаряжение. Об этом говорится в расследовании издания Moscow Times.
Авторы анонимно поговорили с людьми, воюющими в Украине: «Бронежилет четвертой степени защиты – только такой спасает от пуль и осколков – в среднем обходится в 70 тысяч рублей. Шлем – еще десятка. Нормальные берцы – в районе 5 тысяч рублей. Желательно две пары. Разгрузочный жилет, куда крепится армейское снаряжение, – от 5 до 10 тысяч рублей. А еще куртка, брюки, футболки, майки. Вот выходит около 200 тысяч», – рассказал сотрудник Нацгвардии.
Кадровый российский военный говорит, что речь идет даже не о современных бронежилетах и касках – в армии РФ нет теплых вещей, сухпайков и аптечек. Вся техника «в советском нафталине, элементарно оружие заклинивает».
Такая же проблема есть и с аптечками – в тех, что выдают, есть только бинт, йод и жгут. «Я свою собрал за 20 тысяч, и это по минимуму: антибиотики, жгуты, антидот, перевязочные пакеты, шприцы, кровоостанавливающие средства. Если не собрать свою аптечку, никто не спасет. На поле боя йодом кровь не остановишь», – говорит продавец военных товаров, побывавший в Украине.
- 24 февраля 2022 года Россия напала на Украину, назвав это «специальной военной операцией». Помощь Украине, в том числе в поставке военной техники и экипировки, оказывают несколько стран – среди них Германия, Польша, Канада. 19 мая сенат США подписал закон, выделяющий на поддержку Украины 40 млрд долларов.
- Россия материальную помощь в рамках этого конфликта не получает. Более того, Индия, например, приостановила переговоры о поставке 10 боевых вертолетов Ка-31 на сумму 520 миллионов долларов.
Другие новости дня
Местные власти сообщили о гибели 12 человек при обстрелах Северодонецка
В Северодонецке, в Луганской области Украины, за день в результате российских обстрелов погибли 12 человек, более 40 – получили ранения. Такие данные привел 19 мая глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, российские военные с утра хаотично обстреливали город из тяжелого вооружения. «В основном - целенаправленные попадания именно по жилым домам. Данные по поводу погибших и пострадавших еще уточняются, ведь обследовать территорию под обстрелами невозможно», – написал Гайдай в Telegram-канале.
В условиях боевых действий оперативно подтвердить информацию из независимых источников сложно. Российские власти не раз категорически отрицали обвинения в намеренных ударах по гражданским объектам.
После взятия города Попасная в начале мая российские войска пытаются наступать на Северодонецк и Лисичанск - последние крупные населенные пункты в Луганской области, находящиеся под контролем украинских властей, отмечает Русская служба «Би-би-си».
В Киеве для сержанта Шишимарина запросили пожизненный срок
На процессе в Соломенском суде Киева прокуратура запросила для российского сержанта Вадима Шишимарина пожизненный срок лишения свободы.
21-летнего командира отделения 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области Шишимарина судят по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Его обвиняют непосредственно в убийстве безоружного человека. По данным следствия, 28 февраля этого года сержант выстрелил в голову 62-летнему местному жителю Александру Шелипову, который ехал на велосипеде. Это произошло в поселке Чупаховка Сумской области.
Накануне Шишимарин признал вину и согласился давать показания по делу, отмечает Украинская служба Радио Свобода.
На вопрос судьи об отношении к погибшему российский военный сказал, что не хотел его убивать и выстрелил, чтобы «от него отстали». «Прапорщик Макеев отдал приказ стрелять. Я отказался. Тогда еще один военнослужащий угрожающим тоном приказал мне стрелять, аргументировав это тем, что он нас «сдаст». Я выстрелил короткой очередью», – сказал Вадим Шишмарин.
В четверг на процессе выступила потерпевшая по делу – вдова убитого Екатерина Шелипова. Она рассказала, что была в тот день дома (ее муж погиб неподалеку) и слышала выстрелы, а когда вышла во двор и подошла к калитке – увидела Шишимарина с автоматом в машине. Потерпевшая сказала, что хотела бы для 21-летнего российского военного пожизненного срока. «Но, если его поменяют на наших защитников «Азовстали», я не буду против», - добавила Екатерина Шелипова.
По данным корреспондента «Би-би-си», адвокат Шишимарина, предоставленный ему украинским государством, сказал, что никто из российских чиновников или представителей Минобороны не связывался с его подзащитным.
Российские посольство и консульство в Киеве закрыты с первого дня войны, так что консульской поддержки у подсудимого также нет. Пресс-секретарь президента Владимира Путина заявил в среду Би-би-си, что у Кремля «нет информации» по этому делу.
Слушания дела Вадима Шишимарина - первый судебный процесс такого рода с начала масштабного вторжения России в Украину 24 февраля.
Герхарда Шредера, критикуемого за связи с РФ, лишат офиса в бундестаге
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, которого критикуют за его связи с Россией, должен будет отказаться от своего офиса в бундестаге. Кроме того, в четверг в Европарламенте прозвучал призыв ввести против политика санкции.
Как рассказали агентству DPA источники в политических кругах, решение о том, что Шрёдер должен оставить кабинет в бундестаге, принял парламентский комитет по бюджету. При этом 78-летний экс-канцлер продолжит получать пенсию и пользоваться личной охраной, которые предусмотрены для экс-глав правительства.
После начала российского вторжения в Украину ставший объектом резкой критики за политические и бизнес-контакты с Москвой Герхард Шрёдер возглавлял правительство ФРГ с 1998-го по 2005-й годы. Впоследствии он начал работать в компании по строительству трубопровода «Северный поток» и в российском газовом концерне «Газпром».
В решении комитета бундестага прямо не упоминаются связи Герхарда Шрёдера с российскими компаниями или президентом России Владимиром Путиным. По словам собеседников DPA, это объясняется возможными юридическими затруднениями.
В одобренной в четверг, 19 мая, резолюции Европарламента указывается, что европейские санкции за вторжение России на украинскую территорию должны быть распространены «на европейских членов руководства крупных российских компаний и политиков, продолжающих получать российские деньги». В качестве примера политиков, покинувших российские компании, европейские депутаты привели бывшего канцлера Австрии Вольфганга Шюсселя и бывшего французского премьера Франсуа Фийона. Европарламент призвал и других высокопоставленных лиц, включая Шрёдера и экс-главу МИД Австрии Карин Кнайсль, входящую в совет директоров «Роснефти», отказаться от постов в российских бизнес-структурах.
«Остаёмся солидарными с украинским народом и признаём, что продолжающаяся непосредственно у европейских границ война имеет серьёзные социальные и экономические последствия для Европы. Полностью осознаём, что у демократии и свободы не может быть никаких денежных эквивалентов и социального комфорта. Вновь самым решительным образом осуждаем эту незаконную, неспровоцированную и необоснованную военную агрессию и вторжение в Украину», - подчёркивается в резолюции Европарламента.
Депутаты призвали Совет Европейского союза расширить перечень лиц, против которых Брюссель вводит персональные санкции, против олигархов, взяв в расчёт список из 6 тысяч фамилий, представленный ранее соратниками российского оппозиционера Алексея Навального. Также европейские депутаты просят ужесточить ограничения в отношении связанных с Россией СМИ, которые действуют на территории ЕС. Отмечается, что особенно это относится к «аффилированному с ГРУ РФ информагентству «Инфорос».
Резолюции Европарламента носят в основном символический характер, поскольку одобрение санкций входит в круг полномочий Совета ЕС
Янукович был заочно арестован за незаконное пересечение границы
Суд в Киеве принял решение о заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу об организации незаконной переправки через государственную границу. Об этом сообщает украинская служба Радио Свобода со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Согласно данным следствия, 23 февраля 2014 года бывший президент Украины и его охрана незаконно пересекли воздушную границу страны на трех вертолетах. Так не менее 20 человек попали в город Анапа Краснодарского края России.
В прокуратуре добавили, что досудебное расследование продолжается.
- Виктор Янукович и его соратники сбежали из Украины зимой 2014 после массовых расстрелов в центре Киева во время Евромайдана. Сейчас бывший президент скрывается за границей, вероятнее всего – в России. Ему инкриминируют ряд преступлений , в том числе государственную измену. Янукович свою вину отрицает.
- В январе 2019 года суд в Киеве заочно приговорил Виктора Януковича к 13 годам тюрьмы. Его признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.
Премьер-министр Грузии встретился с советником Госдепа США
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил значение укрепления демократических институтов с главным советником главы Госдепа США по политическим вопросом Дереком Шолле.
Шолле накануне прибыл в Тбилиси в рамках международного турне, сообщает агентство «Новости-Грузия». Встреча с премьером состоялась сразу же после его возвращения из Брюсселя, где главными темами были вопрос евроинтеграции Грузии и сотрудничества с НАТО,
«Стороны обсудили существующее стратегическое партнерство между двумя странами и перспективы дальнейшего сотрудничества. Было сказано, что в рамках 30-летнего партнерства Грузия является хорошим примером того, как непоколебимая поддержка и помощь США укрепляют демократические институты, обороноспособность и экономическое развитие страны», - говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам встречи.
Стороны обсудили ситуацию на оккупированных территориях Грузии, американская сторона подтвердила свою твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.
В ходе встречи внимание было уделено текущим боевым действиям в Украине. Было отмечено, что Грузия продолжает поддерживать Украину как на политическом уровне, в том числе, в международных форматах, так и гуманитарной помощью. Американская сторона пока не распространила свою версию содержания встречи.
Дерек Шолле провел в Тбилиси серию переговоров. Кроме официальных лиц, он встречался с представителями партий и неправительственного сектора. Во время его встречи с лидерами оппозиции представители оппозиционных СМИ проводили акцию-перформанс возле отеля Courtyard Marriott с призывом обратить внимание на проблемы свободной прессы в Грузии.
Несколько дней назад Тбилисский городской суд приговорил к трем с половиной годам лишения свободы гендиректора главного оппозиционного канала Грузии «Мтавари архи». Американское посольство сделало резкое заявление о том, что решение суда «ставит под сомнение приверженность Грузии верховенству закона».
Италия разработала мирный план с широкой автономией Крыма и Донбасса
Правительство Италии подготовило предложения по достижению мира в Украине, предусматривающие прекращение огня, подготовку принятия страны в ЕС и широкую автономию Крыма и Донбасса. Материал об этом опубликовала газета la Repubblica.
Как пишет издание, план подготовлен министерством иностранных дел Италии в сотрудничестве с канцелярией премьер-министра Италии и представлен министром иностранных дел генеральному секретарю ООН, странам G7 и группе «Квинт» (кроме Италии туда входят Франция, Германия, Великобритания и США). Из текста la Repubblica следует, что инициатором создания документа мог стать министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.
План предусматривает четыре этапа.
- Первый - прекращение огня и демилитаризация линии фронта с созданием механизмов наблюдения.
- Второй - многосторонние переговоры о будущем Украины, с обсуждением возможности сделать страну нейтральной при международных гарантиях и подготовке ко вступлению страны в ЕС.
- Третий - создание полной автономии Крыма и Донбасса при признании Москвой этих территорий частью Украины. Однако документ предполагает, что регионы смогут установить свои языковые и культурные права, разрешить свободное передвижение товаров, услуг и людей между странами, а также смогут самостоятельно управлять своей безопасностью.
- Четвертый этап предусматривает создание нового многостороннего соглашения о безопасности в Европе и вывод российских войск, по крайней мере, на позиции до февраля 2022 года, когда официально их не было в Донбассе.
Реализовывать соглашение, согласно итальянскому плану, должна международная группа содействия, в сотрудничестве ООН, «Квинта», Евросоюза, Турции, Китая, Канады и Израиля.
Газета не сообщает, были ли предложения переданы Украине и России. Обе страны признали, что переговоры между ними фактически прекратились. Киев документ не комментировал. Его положения предполагают изменение Конституции Украины. Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что референдум в стране по условиям мира невозможен без вывода российских войск. Предложенный ранее самой Украиной проект соглашения о мире предусматривал возможность нейтралитета при международных гарантиях безопасности. Статус Крыма и Донбасса предлагалось определить путем переговоров, но Украина подчеркивала, что настаивает на своем суверенитете над этими территориями.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил на брифинге 19 мая, что в России о документе узнали из прессы и не готовы содержательно его комментировать.
МИД РФ о югоосетинском референдуме: нужно учитывать ситуацию в мире
Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что при обсуждении темы референдума в самопровозглашенной республике Южная Осетия о вхождении в состав РФ нужно учитывать «существующую геополитическую ситуацию в мире».
«Мы сначала будем смотреть на то, когда состоится этот референдум, как проголосуют граждане Южной Осетии, и, соответственно, будем ожидать реакции со стороны Российской Федерации. Здесь нужно принимать во внимание всю совокупность факторов, в том числе и нынешнюю геополитическую ситуацию, и вопрос о своевременности и целесообразности принятия решения именно сегодня», – сказал он на пленарном заседании Госдумы.
Руденко подчеркнул, что вопрос об объединении требует участия двух сторон – «это улица с двусторонним движением».
Ранее глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин заявил, что обсудил тему референдума с коллегами из Грузии.
«Это одна из тем, которая волнует наших грузинских партнеров, внимательно за этим следим», – добавил Карасин.
- Действующий югоосетинский президент Анатолий Бибилов заявил 30 марта, что Южная Осетия предпримет юридические шаги для вхождения в состав РФ. 13 мая югоосетинский Центризбирком утвердил и направил Бибилову пакет документов по вопросу проведения референдума. Тот своим указом назначил его на 17 июля.
- Одержавший победу на выборах Алан Гаглоев при этом считает, что референдум нужно проводить, когда Москва даст понять, что для этого настало время.
Минобороны РФ заявило о пленении 1730 защитников «Азовстали»
Министерство обороны России 19 мая заявило ещё о 771 украинском военном, вывезенном с завода "Азовсталь" в Мариуполе на подконтрольную пророссийским сепаратистам территорию. Таким образом, как утверждают в российском ведомстве, с 16 мая общее число сдавшихся в плен украинских военнослужащих с комбината достигло 1730, среди них – 80 раненых.
Киев пока не комментировал эти цифры. Накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр призвала не воспринимать заявления российской стороны по поводу сдавшихся в плен украинских военных как достоверную информацию.
Однако ранее украинские власти подтвердили, что военные с 16 мая покидают "Азовсталь" по распоряжению командования. Официальные источники в Киеве называют это "эвакуацией". Киев заявлял, что планируют вернуть этих людей через процедуру обмена.
Сколько украинских военных остаётся на территории завода на данный момент, неизвестно. По оценке Минобороны РФ, на "Азовстали" находилось около 2500 человек. Украинская сторона заявляет, что знает точно число людей, находящихся на комбинате, но не будет её раскрывать. В разное время украинские источники давали оценку от 1500 до трёх тысяч военнослужащих.
Reuters, а также украинские и российские СМИ сообщали, что военных привезли в исправительную колонию в Еленовке на территории, контролируемой сепаратистами так называемой "ДНР", в СИЗО Таганрога и Ростова-на-Дону. Раненых, по словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, отправили на лечение в находящиеся под контролем сепаратистов Новоазовск и в Донецк.
Однако в Госдуме уже прозвучали призывы не передавать Украине бойцов полка "Азов" (он был частью украинских сил, оборонявших Мариуполь), а Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд для признания "Азова" террористической организацией и запрета её деятельности на территории страны.
19 мая, как следует из базы МВД России, командиры полка "Азов" Сергей Величко и Константин Немичев объявлены в розыск по уголовной статье.
- Формирование "Азов" было основано в 2014 году как добровольческий батальон, у его истоков стояли крайне правые активисты. При этом многие бойцы "Азова" подчеркивают, что не являются неонацистами, а сам полк стал составной частью Вооруженных сил Украины.
- Бойцы полка "Азов" и других украинских подразделений держали оборону Мариуполя, который с начала марта находился в осаде, и оказались заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
- 19 мая Международный комитет Красного Креста заявил, что защитники "Азовстали", которых находятся в руках российской стороны, являются военнопленными, и их права гарантированы Женевской конвенцией.
Компания по розливу «Боржоми» предложила передать долю правительству Грузии
Управляющая компания IDS Borjomi International заявила, что готова безвозмездно передать часть своей доли правительству Грузии в компании по розливу минеральной воды «Боржоми».
«IDS BORJOMI International сегодня сообщила, что после переговоров с правительством Грузии ее управляющая компания представила правительству Грузии официальное предложение о безвозмездной передаче части акций. Этот шаг позволит правительству Грузии участвовать в управлении международной компанией», – говорится в заявлении.
О приостановке производства на заводах в Грузии было объявлено 29 апреля. IDS Borjomi Georgia попала под санкции из-за российского участия в капитале, конкретно – основателя «Альфа-групп» Михаила Фридмана, напоминает агентство «Новости-Грузия».
После того, как правительство Грузии одобрит предложение, IDS Borjomi Georgia сможет восстановить производственный процесс на заводах, говорится в заявлении. При этом не уточняется размер передаваемой доли.
Предложение компании изучается, заявили в министерстве экономики и устойчивого развития Грузии. Вопросы, в частности, уже направлены в Минюст для оценки.
Гарибашвили: Грузия никогда не смирится с преступной оккупацией
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти будут добиваться привлечения к ответственности виновных в убийстве Гиги Отхозория. 30-летний мужчина был убит шесть лет назад, 19 мая 2016 года в селе Хурча.
«Прошло шесть лет с жестокого убийства грузинского патриота Гиги Отхозория у линии оккупации. Молодой человек, вынужденный переселенец из Абхазии, стал жертвой оккупационного режима. Убийцы не смогут избежать наказания. Мы используем все возможные юридические и дипломатические инструменты, чтобы виновные были призваны к ответу по всей строгости закона. Мы никогда не смиримся с преступной оккупацией, разделяющей наших граждан друг от друга, и сделаем все возможное, чтобы покончить с ней мирным путем», – заявил премьер-министр Грузии.
Сегодня же могилу Гиги Отхозория вместе с членами семьи и родственниками посетила государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани. Об этом «Эху Кавказа» сообщили в аппарате госминистра.
Грузинский суд установил, что убийство Гиги Отхозория совершил абхазский пограничник Рашид Канджи-оглы. Его заочно приговорили к 14 годам лишения свободы. Канджи-оглы объявлен в международный розыск по линии Интерпола, однако он до сих пор не предстал перед судом. Власти самопровозглашенной республики Абхазия прекратили уголовное преследование пограничника.
На Юрия Шевчука составили протокол из-за его слов о родине
На лидера группы ДДТ Юрия Шевчука после концерта в Уфе 18 мая составили протокол об административном правонарушении. Об сообщил в социальных сетях продюсер Радмир Усаев.
По его словам, сразу после концерта за кулисы "проникли силовики", изолировали Юрия Шевчука от группы, выставив на входе в гримёрку двоих сотрудников в форме спецназа, и в течении часа вели беседу "по факту прошедшего концерта, его направленности и высказываниях Шевчука на предмет войны и Родины".
Полицейские сначала хотели задержать Шевчука, но потом просто дали ему на подпись протокол и уехали. "О чем [протокол], вы сами можете догадаться", — написал Усаев в инстаграме, не уточнив других подробностей.
Сам музыкант информацию о протоколе пока не комментировал.
18 мая в соцсетях появилось видео с концерта ДДТ, на котором Шевчук сказал: "Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина", - сказал Шевчук.
В апреле в Тюмени был отменен концерт ДДТ. Шевчук тогда предположил, что это могло быть связано с отказом группы выступать в зале с буквой Z, которая стала символом поддержки российского вторжения в Украину.
Выступивший против войны депутат владивостокской Думы арестован на границе США и Мексики
Депутат владивостокской городской думы Виктор Каменщиков арестован на мексиканской границе США при попытке попасть в страну. Об этом сообщило дальневосточное издание PrimaMedia со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах. Факт задержания подтвердил также источник государственного агентства РИА "Новости", он не знает причину случившегося.
Из материала PrimaMedia следует, что депутат пытался попасть в США нелегально и должен быть отправлен в иммиграционную тюрьму. По данным издания, у Каменщикова в США есть сын – гражданин страны.
32-летний Каменщиков представлял в городском парламенте партию КПРФ, но заявил о выходе из неё после того, как в конце февраля выступил против признания независимости пророссийских сепаратистов и вторжения России в Украину. В интервью редакции Сибирь.Реалии он заявил, что выступает против любых войн и не хочет разделять ответственность за случившееся.
"Уже сейчас люди бегут из России. Но бежать и не выразить своего мнения – это значит бежать в статусе оккупанта", – сказал он, заявив, что прощается с политической деятельностью в России и планирует продолжить работать программистом. РИА "Новости" уточнило, что с конца февраля он не посещал заседаний городского парламента.
Британская разведка сообщила об отстранении высокопоставленных военных в России
Несколько высокопоставленных российских военных были уволены или отстранены от командования из-за неудач на фронте, сообщило Министерство обороны Великобритании в регулярном отчёте о разведывательной информации.
По данным ведомства, командующий Первой гвардейской танковой армией генерал-лейтенант Сергей Кисель отстранен из-за провала взятия Харькова. Командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов отстранён из-за гибели крейсера "Москва", утверждается в отчёте (в сообщении его называют вице-адмиралом). Начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов остается на своем посту, но сохраняется ли доверие Путина к нему – неизвестно.
Как сообщает британское Минобороны, в российских вооруженных силах и службах безопасности сейчас широко распространена "культура замалчивания и поиска козлов отпущения".
"Многие чиновники, причастные к вторжению в Украину, будут все больше отвлекаться на попытки избежать личной ответственности за оперативные неудачи. Это создаст дополнительную нагрузку на российскую централизованную модель командования и контроля, поскольку офицеры все чаще стремятся откладывать ключевые решения на руководство", – говорится в сообщении.
Журналисты рассказали о новом партнере дочери Путина. Это артист балета Игорь Зеленский
Внучка президента России Владимира Путина и его дочь Катерина Тихонова жили между Москвой и Мюнхеном. Там жил отец девочки, бывший художественный руководитель Баварского государственного балета Игорь Зеленский. Об этом в совместном расследовании пишут издания "Важные истории" и журнал Der Spiegel.
Согласно материалам расследования, после разрыва со своим мужем Кириллом Шамаловым Тихонова стала регулярно, иногда несколько раз в месяц, летать к Зеленскому. В конце 2019 года она переезжала к нему в Мюнхен вместе с родившейся от него дочерью – внучкой Путина, утверждают журналисты.
Издания не называют имя родившейся в 2017 году девочки, однако утверждают, что ознакомились с её паспортом, из которого следует, что она дочь Зеленского и Тихоновой. Журналистам удалось ознакомиться со списком пассажиров одного из чартерных рейсов из Мюнхена, на котором в Москву прибыли Тихонова, Зеленский, их двухлетняя дочь, учительница по фортепиано и две няни.
После начала войны с Украиной Зеленский перестал работать в баварском балете. Управляющий директор Баварской государственной оперы Серж Дорни в разговоре с представившимся министром культуры Украины пранкером в мае сказал, что фактически уволил Зеленского за отказ публично выступить против войны. Редакциям не удалось получить комментарии Тихоновой и её партнёра.
- Президент России не комментирует свою частную жизнь, Кремль отказывается считать информацию о семье президента общественно важной. Многочисленные расследования указывают, что дочери Путина и другие члены его семьи тесно связаны с крупным российским бизнесом, государственными расходами и миллиардными состояниями.
- 52-летний Зеленский – выпускник Тбилисского хореографического училища и Ленинградского училища им. Вагановой, он был солистом Мариинского театра, премьером "Нью-Йорк сити балета", главным приглашённым солистом "Ла Скала" и Лондонского королевского балета, танцевал в других ведущих балетах мира. До работы в Мюнхене он был художественным руководителем престижного Новосибирского театра оперы и балета.
Абашидзе подтвердил обсуждение с Карасиным темы югоосетинского референдума
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе подтвердил, что обсудил с главой комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорием Карасиным тему референдума о присоединении самопровозглашенной республики Южная Осетия к России.
«Накануне состоялся короткий телефонный разговор с Григорием Карасиным. Господин Карасин сделал короткий комментарий относительно запланированного в Цхинвальском регионе т.н. референдума и отметил, что Москва в курсе относительно нашего негативного отношения (к данному вопросу) и это не останется без внимания с их стороны. Он также сказал, что по поводу референдума Москва не предпринимает каких-либо действий. Как вы знаете, аналогичный комментарий несколько дней назад сделал и пресс-спикер Кремля Дмитрий Песков», – заявил Абашидзе грузинской службе Радио Свобода.
Представитель правительства Грузии говорит, что вопрос о проведении в Праге очной встречи с Карасиным пока не обсуждается. Также, по его словам, не обсуждается и тема возобновления авиасообщения.
«Мы коротко обсудили ситуацию, сложившуюся на пропускном пункте Казбеги-Ларс. Из-за ремонтных работ на российской стороне они не могут пропускать необходимое количество грузовых автомобилей, из-за чего на территории Грузии скопился автотранспорт, в том числе из Армении, Турции и Узбекистана, который направляется в Россию. Карасин пообещал, что по возможности примет меры для урегулирования ситуации», – добавил Абашидзе.
Ранее Григорий Карасин заявил, что обсудил с коллегами из Грузии югоосетинский референдум. По его словам, Россия будет работать над тем, чтобы возобновить авиасообщение с Грузией.
Politico рассказал о нежелании США снабжать Киев реактивными системами залпового огня
Власти США не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня дальнего радиуса действия. Об этом сообщил журнал Politico со ссылкой на анонимные источники. По мнению собеседников издания, это связано с тем, что в Вашингтоне опасаются, что системы могут быть применены украинской стороной для ударов по российской территории, что грозит резкой эскалацией конфликта.
Речь идёт, в частности, о современных американских системах HIMARS, дальность стрельбы которых составляет до 300 километров — максимального радиуса действия, не попадающего под ограничения о нерапространении ракетного оружия. По мнению Киева, эти системы помогут Украине превзойти российскую тяжелую артиллерию по дальности действия и разрушительной силе, что может во многом предопределить исход войны.
Вопрос о поставках HIMARS и других подобных систем обсуждался в конце апреля на встрече об оказании военной помощи Украине в немецком Рамштайне. "В Рамштайне был импульс, но, похоже, он остыл", - сказал один из собеседников Politico.
Издание пишет, что в последние месяцы США поставили Украине старые советские ракетные системы, хранившиеся на складах союзников, однако в Киеве рассчитывают получить более современное американское вооружение.
На этой неделе вопрос о поставках Украине современной ракетной артиллерии прокомментировал официальный представитель Пентагона. Он не подтвердил и не опроверг планы Вашингтона отправить Киеву HIMARS и заявил, что США "постоянно говорят с украинцами относительно тех средств, в которых они нуждаются".
С начала российского вторжения США предоставили Украине военной помощи на сумму почти в четыре миллиарда долларов.
Москва поставки оружия Украине критикует и утверждает, что они не способствуют переговорам о мире.
Карасин заявил, что обсудил с коллегами из Грузии югоосетинский референдум
Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин заявил, что обсудил с коллегами из Грузии референдум о присоединении самопровозглашенной республики Южная Осетия к России.
«Кратко обсудили», – сказал он ТАСС.
«Это одна из тем, которая волнует наших грузинских партнеров, внимательно за этим следим», – добавил Карасин.
Политик также рассказал, что контакты со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зурабом Абашидзе продолжаются по телефону и в режиме видео-конференц-связи.
«Слухи о замораживании это формата преждевременны, мы довольно часто общаемся по телефону, в режиме видео-конференц-связи», – добавил он.
По словам Карасина, Россия будет работать с тем, чтобы возобновить авиасообщение с Грузией.
«Будем надеяться, будем работать в этом направлении», – сказал российский сенатор.
Политик сделал заявление в кулуарах XIII Международного экономического саммита «Россия - Исламский мир: KazanSummit 2022». Представители Грузии в списке участников форума не значатся.
- Действующий югоосетинский лидер Анатолий Бибилов, выступивший с инициативой о вхождении Южной Осетии в состав России, назначил референдум на 17 июля. При этом во втором туре президентских выборов Бибилов проиграл оппозиционеру Алану Гаглоеву, который считает, что «референдум нужно проводить, когда Москва даст понять, что для этого настало время».
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «в настоящий момент в плане России никакой деятельности в данном случае не ведется».
Face, «Порнофильмы» и «Нервы» дали в Тбилиси концерты в поддержку Украины
В Тбилиси два дня подряд шли совместные концерты рэпера Face и групп «Порнофильмы» и «Нервы». Все билеты на концерты были распроданы.
Во время концертов артисты выступали, обернувшись в украинские флаги, со сцены кричали «Россия будет свободной!», «Слава Украине!», «Живе Беларусь!», пишет русская служба Би-би-си.
Музыканты объединились и организовали благотворительный тур Stand with Ukraine. Прибыль от продажи билетов и донатов они направят в поддержку пострадавшим от войны украинцам.
Концерты уже прошли в Тель-Авиве и Тбилиси. Следующие в списке – Таллин, Рига, Вильнюс, Варшава, Гданьск и Вроцлав.
Суд в Москве заочно арестовал оппозиционера Ивана Жданова
Басманный суд Москвы заочно арестовал соратника оппозиционера Алексея Навального Ивана Жданова. Его обвиняют по делу о создании экстремистского сообщества. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.
Жданов арестован заочно на 2 месяца. Он объявлен в международных розыск. Оппозиционеру предъявлено обвинение в создании и руководстве экстремистским сообществом, создании НКО, деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей, мошенничестве в особо крупном размере и сборе средств, заведомо предназначенных для финансирования деятельности экстремистского сообщества.
Иван Жданов был директором признанного в России экстремистским и запрещённого Фонда борьбы с коррупцией. Он один из ближайших соратников оппозиционера Алексея Навального. Росфинмониторинг внёс Жданова в список экстремистов. В 2021 году он уже был заочно арестован за "злостное неисполнение решения суда".
WSJ: сотрудники российского офиса Google уехали в Дубай
Американская корпорация Google вывезла большинство сотрудников из России, многие из них переехали в Дубай. Об этомпишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Сколько сотрудников уехало из России, в статье не уточняется. Ряд сотрудников предпочел остаться в стране и уволиться из корпорации.
Российский офис начал предлагать работникам переезд за границу после того, как в конце марта суд заморозил основной банковский счет компании в стране. Затем судебные приставы списали деньги со счета — в результате компания осталась без средств для выплаты зарплат и оплаты других расходов.
В среду, 18 мая Google объявил о банкротстве своей дочерней фирмы в России.
"Арест российскими властями банковского счета Google в России сделал невозможным функционирование российского офиса, включая наем и оплату труда российских сотрудников, расчеты с поставщиками и продавцами, а также выполнение других финансовых обязательств", — объявила компания.
В конце декабря прошлого года суд в Москве назначил Google оборотный штраф в размере более семи миллиардов рублей за отказ корпорации удалять запрещённую в России информацию. В начале мая этого года судебные приставы решили принудительно взыскать с Google сумму штрафа. Помимо властей, на компанию подавали в суд прокремлевские СМИ - НТВ и "Царьград".
Google планирует сохранить в России доступ к своим сервисам - поиску, YouTube, картам и почте Gmail.
Разбившийся в Китае Boeing 737 намеренно направили в землю
Разбившийся 21 марта на юге Китая Boeing-737 был намеренно направлен в землю. К такому выводу пришли американские эксперты, которые занимаются расследованием катастрофы и изучили данные бортовых самописцев. Об этом сообщает CNN со ссылкой на The Wall Street Journal.
Данные бортовых самописцев показали, что команду о резком снижении самолета отдали из кабины пилотов. Эксперты изучают действия пилота, однако они не исключают, что в кабину мог попасть посторонний. Авиаэксперты из Китая, которые также выясняют причины катастрофы, не обнаружили никаких технических неполадок, которые могли бы привести к крушению самолета.
Пассажирский самолет Boeing-737 авиакомпании China Eastern Airlines разбился 21 марта на юге Китая. Все 123 пассажира и 9 членов экипажа погибли. Разбившемуся лайнеру было около 7 лет, China Eastern Airlines его первый владелец. До катастрофы ни в какие серьезные происшествия самолет не попадал.
Рамзан Кадыров впервые назвал общую численность чеченских военнослужащих в Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопросы школьников и студентов во время просветительского марафона «Новые горизонты», впервые официально назвал численность вооруженных подразделений республики, которые находятся на территории Украины.
«У нас сегодня там.. наших ребят около трех тысяч. Вчера они забрали несколько населенных пунктов, сегодня вторая группа потихоньку очищает Луганск и Донецк. У меня есть практика войны – вначале [у нас] были ошибки, чуть-чуть недоработки были, но сейчас 100% идем по плану. Ситуация спокойная», – сказал Кадыров во время прямого эфира. Его слова также приводит ЧГТРК «Грозный».
Два дня назад Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало поименный список кадыровцев и так называемых добровольцев, отправленных из Чечни для участия в войне против Украины - в нем указано 2 425 человек, пишет Кавказ.Реалии. Это не только жители республики, но и уроженцы других регионов России. Сообщается, что из общего числа были убиты порядка 100 чеченских военнослужащих, около 300 человек были ранены и еще 60 «сбежали». Тогда же журналисты выяснили, что некоторые «добровольцы» ранее были судимы по особо тяжким статьям за мошенничество, убийство, производство наркотиков, незаконный оборот оружия и призывы к экстремизму.
- В чеченской правозащитной ассоциации «Вайфонд» заявили о росте числа обращений от жителей Чечни, которые пытаются найти способы избежать отправки на войну против Украины. В сообщении организации говорится о десятках сообщений от жителей республики с просьбой помочь выехать из России, так как их готовятся отправить в Украину. Критики Кадырова утверждают, что местных жителей принуждают к участию в войне, причем не только сотрудников силовых структур, но и тех, кто ими преследуется.
- Кадыров ранее заявил, что университет спецназа в Гудермесе еженедельно «готовит для отправки около 200 добровольцев», подчеркнув, что речь идет в том числе об уроженцах других регионов России. Основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в комментарии для Кавказ.Реалии отмечал, что подготовку в гудермесском центре вряд ли можно назвать полноценной.
- При этом чеченские власти не раскрывают точное число потерь среди своих военных. 1 марта глава республики Рамзан Кадыров признал гибель двоих – это Абдулбек Тарамов и Тимирлан Исаев. 7 апреля агентство «Чечня Сегодня» опубликовало заметку, из которой известно о гибели еще семерых военных из региона: это старший лейтенант Рахим Каимов, сержант Шахруди Автаев, ефрейтор Беслан Баталов, ефрейтор Нурды Висирханов, рядовой Асланбек Дудаев, рядовой Хезир Чупалаев и старший сержант полиции Адам Болчиханов. По информации источника Кавказ.Реалии, на войне в Украине были убиты порядка 60 уроженцев Чечни.
В Щёлково в среду было подожжено здание военкомата
В подмосковном городе Щёлково в среду было подожжено здание военкомата, сообщают издания Baza и «Осторожно, новости».
В здание были брошены по меньшей мере две бутылки с зажигательной смесью, бросавшего ищут. По данным Baza, от огня пострадала комната с документацией.
С начала войны в Украине в России совершены попытки поджогов не менее 12 военкоматов. В большинстве случаев те, кто это сделал, не установлены.
В ночь на воскресенье нападению подверглись военкоматы в поселке Пронск Рязанской области и в Волгограде. 13 мая была совершена попытка поджечь военный комиссариат в городе Гуково Ростовской области. В ночь на 13 мая неизвестные пытались поджечь здание военного комиссариата в центре Омска. В Череповце двое 16-летних подростков забросали военкомат «коктейлями Молотова», они были задержаны. В ночь на 4 мая неизвестный бросил два «коктейля Молотова» в здание военкомата на улице Мира в Нижневартовске. Сообщалось также о случаях поджога военкоматов в Подмосковье и Мордовии. Люди ни в одном из этих случаев не пострадали.
Посольство Соединенных Штатов возобновило работу в Киеве
Посольство США возобновило в среду работу в Киеве - спустя более чем три месяца после того, как оно приостановило её из-за угрозы российского вторжения в Украину.
Американские дипломаты покинули столицу Украину 14 февраля, за 10 дней до вторжения. Работа посольства была организована во Львове. После начала широкомасштабной войны на какое-то время дипломаты выехали в Польшу, однако часть работников посольства приезжала во Львов, чтобы решать неотложные задачи.
Решение о возвращении в Киев было принято после отступления российских войск от города. В апреле и мае в Киев вернулись дипломаты ряда стран, которые ранее покинули столицу Украины.
Над зданием посольства США в среду вновь поднят государственный флаг. Пока в Киеве будет работать ограниченное число дипломатов. Ожидается, что оно будет постепенно увеличиваться.
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