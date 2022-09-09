Московские муниципальные депутаты потребовали отставки Путина

Муниципальные депутаты московского муниципального округа Ломоносовский обратились к президенту России Владимиру Путину с требованием уйти в отставку. Они считают, что для благополучия страны необходима сменяемость власти и отмечают, что после второго строка Путина «все пошло наперекосяк». Протокольное решение депутатов об обращении к президенту выложено на официальном сайте округа.

В своем обращении депутаты подчеркивают, что агрессивная риторика Путина и его подчиненных отбросила Россию в эпоху холодной войны, что удвоения ВВП не случилось, минимальная зарплата не выросла до заявленных показателей, из России массово уезжают умные и работоспособные люди, а обещанной стабильности нет и в помине.

В этой связи они просят президента покинуть занимаемую должность. «Ваши взгляды, ваша модель управления безнадежно устарели и препятствуют развитию России и ее человеческого потенциала,» - пишут муниципальные депутаты.

Также депутаты Ломоносовского округа обратились к мэру Москвы Сергею Собянину. В их обращении говорится, что в Москве фактически не работает система местного самоуправления, а на районном уровне сложилось двоевластие, которое тормозит любые инициативы местных жителей и их представителей.