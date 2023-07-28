Собянин сообщил о попытке атаки беспилотника на Москву

В ночь на 28 июля была предпринята попытка атаки на Москву, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, беспилотник был сбит Минобороны. Разрушений и пострадавших нет.

В министерстве обороны России сообщили о попытке атаки беспилотника по «объектам на территории Московской области», и что он был уничтожен силами ПВО.

Откуда прилетел беспилотник, где он был сбит и какие объекты были его целями, не сообщается.

Украинская сторона пока не комментировала заявление российских властей.

Это не первая атака беспилотников на Москву. Утром 24 июля беспилотники атаковали Москву и аннексированный Крым: один из аппаратов попал в склад боеприпасов под Джанкоем, жителей нескольких соседних сел решили эвакуировать, а также перекрыли железную дорогу и автотрассу. В Москве один из двух врезавшихся в здания беспилотников упал совсем рядом с военным объектом на Комсомольском проспекте.

До этого 30 мая на Москву совершили налет 25 дронов, большинство из них было сбито в Подмосковье. Но два беспилотника попали в жилые дома, из-за чего «в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения», сообщал Собянин.