Москва и Баку заявили об «урегулировании последствий» катастрофы самолета AZAL

Министерства иностранных дел России и Азербайджана опубликовали совместное заявление, указав, что в соответствии с договорённостями президентов двух стран стороны «урегулировали последствия» авиакатастрофы самолета AZAL, произошедшей 25 декабря 2024 года.

В заявлении отмечается, что согласован, в частности, «вопрос выплаты компенсаций». Подробности в связи с этим не указываются.

Москва и Баку заявили, что крушение самолета вблизи города Актау произошло «в результате непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации».

«Предпринятые шаги подтверждают обоюдное стремление к дальнейшему выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества в рамках союзнического взаимодействия», — сказано в заявлении.

Стороны выразили уверенность в том, что «поступательное развитие российско-азербайджанских связей на основе взаимного уважения, доверия и учёта интересов сторон будет и далее способствовать укреплению добрососедских отношений и расширению сотрудничества в интересах народов двух государств».

«Вновь приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения воздушного судна и разделяем боль невосполнимой утраты со всеми, кого затронула трагедия», — указано в заявлении.

Напомним, что Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Таджикистане признал, что самолет Embraer 190 Azerbaijan Airlines (AZAL) получил повреждения в результате работы российских сил ПВО.

Отказ России признавать вину за случившееся стал причиной резкого охлаждения отношений между Москвой и Баку.

В день крушения лайнер направлялся из Баку в Грозный, но рухнул в казахстанском Актау. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек, выжили — 29. На следующий день Reuters и Euronews со ссылкой на источники в Баку сообщили, что самолет был сбит российской системой ПВО, а пилотам не разрешили сесть в одном из аэропортов РФ и приказали лететь через Каспийское море в Казахстан.