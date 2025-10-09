Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Таджикистане признал, что самолет Embraer 190 Azerbaijan Airlines (AZAL) получил повреждения в результате работы российских сил ПВО.

Встречу Путин начал, как сказал он, «с наиболее чувствительной темы» — крушения азербайджанского самолета 25 декабря 2024 года, который летел из Баку в Грозный, в казахстанском Актау. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек, выжили — 29. На следующий день Reuters и Euronews со ссылкой на источники в Баку сообщили, что самолет был сбит российской системой ПВО, а пилотам не разрешили сесть в одном из аэропортов РФ и приказали лететь в Казахстан.

Путин заявил, что российская ПВО «вела» три украинских беспилотника, затем выпустила две ракеты, которые «взорвались в нескольких метрах» от самолета Azerbaijan Airline. По его словам, лайнер был задет, «скорее всего, обломками, а не поражающими боевыми элементами». Экипажу предложили совершить посадку в Махачкале, но в итоге было принято решение идти в аэропорт базирования.

«Наш долг, повторю еще раз, мы с самого начала об этом договаривались, дать объективную оценку всего, что происходило, и объявить истинную причину, — сказал Путин. — Безусловно, все, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям, и будет дана правовая оценка действий всех должностных лиц».

Алиев поблагодарил Путина за его слова. «Вы лично контролируете ход следствия, и у нас не было сомнений, что оно объективно во всем разберётся», — заявил он. Азербайджанский президент заявил, что отношения между Москвой и Баку в 2025 году «развивались успешно по всем направлениям», цитирует его государственное агентство АЗЕРТАДЖ.

Отказ России признавать вину за случившееся стал причиной резкого охлаждения отношений между Москвой и Баку. Президент России 9 октября заявил, что узнал о причинах катастрофы только два дня назад.