Москва отвергла новое предложение об освобождении Уилана и Гершковича

Официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил во вторник, что Москва отклонила новое предложение об освобождении бывшего американского морпеха Пола Уилана и журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича.
По словам Миллера, в последние недели Вашингтон выступил с «новым и важным" предложением, чтобы добиться освобождения Уилана и Гершковича. Оно не касалось других задержанных в России американцев. Но это предложение было отвергнуто Россией. Об этом сообщили агентство Reuters и «Голос Америки».
Детали того, что именно предлагали США России, Миллер раскрывать отказался, сославшись на тайну переговоров.
Пол Уилан, бизнесмен и бывший морской пехотинец, имеющий также гражданство Ирландии, Великобритании и Канады, в декабре 2018 года был задержан в московской гостинице по обвинению в шпионаже, которое Уилан отвергает.
Уилан был приговорен российским судом к 16 годам заключения в июне 2020 года. 29 ноября он подвергся нападению со стороны другого заключенного в российской колонии, где отбывает наказание.
32-летний американский журналист Эван Гершкович был задержан ФСБ России по обвинению в шпионаже 29 марта 2023 года в Екатеринбурге, а на следующий день суд в Москве отправил его под арест.
Гершкович категорически отрицает свою вину и все еще ожидает суда в камере СИЗО, обращает внимание «Голос Америки».
На прошлой неделе российский суд в третий раз постановил продлить срок предварительного заключения американского журналиста до 30 января. Посольство США в Москве заявило, что «глубоко обеспокоено» решением суда.
Главный редактор WSJ Эмма Такер в понедельник в письме к читателям заявила, что преследование Гершковича в России показывает, как «репрессии Владимира Путина против независимых СМИ распространяются на иностранную прессу».
Администрация Байдена заявила, что Уилан и Гершкович «являются несправедливо задержанными» и обвинения против них необоснованны.