Москву атаковали три беспилотника. Один «прилетел» в Москва-Сити

Министерство обороны России заявило, что 23 августа Москву атаковали три беспилотника. Два из них сбили системы ПВО над территорией Можайского и Химкинского районов Подмосковья. Ещё один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в строящееся здание в Москва-Сити.

По официальной информации, пострадавших в результате атаки нет. По данным ТАСС, в здании выбило окна.

Телеграм-канал «Мэш» опубликовал видео попадания беспилотника в небоскрёб в Москва-Сити и взрыва, снятое камерой наблюдения.

Дрон попал в недостроенный жилой небоскрёб One Tower и повредил около 100 квадратных метров фасада.

На фоне сообщений о беспилотниках московские аэропорты в очередной раз приостанавливали приём и отправку самолетов.

Беспилотники атакуют Москву третий день подряд. Деловой квартал Москва-Сити становится объектом атаки уже четвёртый раз. 30 июля и 1 августа дроны ударили в один и тот же небоскрёб, в котором расположены Минцифры и Минэкономразвития. 18 августа беспилотник или, по версии властей, обломки сбитого дрона упали на территории Экспоцентра рядом с башнями Москва-Сити.