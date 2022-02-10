«Моя тетя просто снимала сглаз». Таксист и его пассажирка пропали по пути из Грозного

6 февраля по дороге из Грозного пропали житель Ингушетии Адам Арсаев и Римма Гаглоева (по паспорту Екатерина Джеренидис) из Северной Осетии. Гаглоева в тот день прилетела рейсом Дубай – Грозный. Арсаев подрабатывает частным извозом, он вез ее домой. Подробнее в материале Кавказ.Реалии.

Племянник Риммы Гаглоевой Георгий считает, что его тетю похитили и пытают в Чечне. "В тот день Римма Гаглоева возвращалась из поездки в Эмираты, приземлилась она в аэропорту Грозного в 23:30. Она позвонила нам и рассказала, что они выезжают на такси, этот водитель часто ее возит, он сам из Ингушетии. После этого и тетя, и таксист пропали с радаров", – рассказывает Гаглоев.

Когда Римма перестала выходить на связь, родственники написали заявление в полицию и приехали в Грозный искать ее. В это время им позвонили правоохранители и сообщили, что машина нашлась на границе Чечни и Ингушетии. Личные вещи Риммы и Адама были нетронуты. "Всё лежало на месте, но не было людей", – пояснил Георгий.

Двоюродный брат Адама Арсаева Ваха уточнил, что машину обнаружили открытой около карьера по добыче щебня в Сунже, в 20–30 метрах от заправки "Роснефть". Он также подтверждает, что все документы и личные вещи пассажиров были на месте. Ваха рассказал, что Адам Арсаев живет в селе Кантышево Назрановского района Ингушетии. У него трое сыновей и две дочери. Он перестал выходить на связь 6 февраля около 23.00 мск.

На следующий день после исчезновения сотрудник ингушской полиции сообщил родственникам Риммы, что она найдена, но он не может сказать, где она находится. В распоряжении редакции Кавказ.Реалии есть аудио, которое, как заявил Георгий Гаглоев, он получил от полицейского.

"Короче, нашли их, точно нашли. Они, чеченцы, не говорят где. Даже начальник нашего уголовного розыска звонил, информация 100%, что их нашли. Но не говорят, в каком отделе, где они. Ну, вот нашим операм позвонили, они информацию уточняют", – говорит в аудио мужской голос.

Когда утром спортсмен снова явился в республиканские следственные органы, ему сказали, что "такого разговора не было и быть не может".

Никаких следов?

По словам Гаглоева, автомобиль Адама Арсаева был тщательно вымыт внутри и снаружи. В нем не нашли никаких отпечатков пальцев, кроме одного – но и тот был оставлен человеком в перчатке. Гаглоев также рассказал, что они посмотрели и записи с камер видеонаблюдения, которые находятся на территории Ингушетии, но на них ничего не нашли. Чеченская сторона, рассказывает спортсмен, не дает доступ к видео со своих камер.

Моя тетя снимала сглаз с детей, у нее было много посетителей из разных стран – начиная с Америки и Египта и заканчивая Россией

В похищении родственницы Гаглоев обвиняет силовиков из Грозного и связывает это с кампанией по преследованию гадалок в Чечне: "Моя тетя снимала сглаз с детей, у нее было много посетителей из разных стран – начиная с Америки и Египта и заканчивая Россией. Допускаю, что к ней приезжали чеченцы, а чтобы выбить информацию об этих клиентах, ее и забрали".

В ингушских пабликах в инстаграме появлялись комментарии о том, что Адам Арсаев найден и с ним все в порядке. Часть из них впоследствии была удалена.

"Помогите найти тётю"

Георгий Гаглоев – боец смешанных единоборств из Северной Осетии. Он опубликовал в инстаграме видеообращение к Рамзану Кадырову, в котором рассказал об исчезновении своей тети и попросил власти Чечни помочь ему в поисках.

"Рамзан Ахматович, я тренируюсь с ребятами-чеченцами, дружу с чеченским народом. Прошу вас, примите участие со мной вместе, помогите мне найти мою тетю", – сказал он.

Спустя сутки после публикации видео представители Кадырова с ним пока не связывались. "Сегодня мы вновь поедем в Ингушетию и Чечню, другого выхода нет, надеемся, что все будет хорошо", – сказал Гаглоев.

Представители ингушского тейпа Арсаевых, к которому принадлежит пропавший водитель, также записали обращение, в котором опровергли слухи о том, что Адам Арсаев найден.

МВД по Северной Осетии начало поиски Риммы Гаглоевой. Ее исчезновение стало темой переговоров между главой республики Сергеем Меняйло и руководителями Ингушетии и Чечни Махмуд-Али Калиматовым и Рамзаном Кадыровым.

В пресс-службе МВД по Ингушетии сообщили, что автомобиль Адама Арсаева был обнаружен на территории города Сунжи. "Сейчас в установленном порядке проводится работа. Мы можем выдавать информацию только в том объеме, который не помешает проведению оперативно-следственных действий", – сообщил пресс-секретарь Арсамак Аушев.

В пресс-службе МВД по Чечне не ответили на звонки корреспондента Кавказ.Реалии.

По информации грузинских СМИ, Римма Гаглоева – уроженка села Гарта Хашурского муниципалитета Грузии. Каждое лето женщина приезжает в Грузию, чтобы проведать родительский дом и могилы своих родных.

***

Преследования оккультистов начались в Чечне несколько лет назад. Задержанные, как правило, публично раскаиваются в содеянном и извиняются на камеру. В сюжетах относят их вид деятельности к "более опасным, чем терроризм и наркомания".

На чеченском государственном телевидении и в аккаунтах местных чиновников регулярно появляются видеорепортажи с извинениями. На "унизительные видеопризнания" жителей Чечни обратила внимание Комиссия США о международной религиозной свободе в докладе за 2021 год. Авторы исследования рекомендовали Вашингтону ввести санкции против министра печати и информации Чеченской республики Ахмеда Дудаева, ранее занимавшего пост директора ЧГТРК "Грозный".

Кавказ.Реалии