МУС выдал ордеры на арест лидеров «Талибана»

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге 8 июля выдал ордеры на арест двух руководителей афганского исламистского движения «Талибан», которое с 2021 года находится у власти в Афганистане. Их обвиняют в преступлениях против человечности, связанных с преследованиями женщин в стране на основании их гендерной принадлежности.

МУС выдал ордеры на арест духовного лидера «Талибана» и де-факто руководителя Афганистана Хайбатуллы Ахундзады, а также главы учреждённого талибами Верховного суда Абдулхакима Хаккани. В обосновании решения говорится, что у суда есть основания полагать, что эти лица совершили преступления против женщин, девушек и других лиц, которые, по мнению талибов, нарушали установленные ими жёсткие правила, серьёзно ограничивающие права женщин в Афганистане, или не соответствовали их ожиданиям в сфере гендерной идентичности и её выражения.

С ходатайством о выдаче ордеров на арест Ахундзады и Хаккани к суду в январе обратился прокурор МУС Карим Хан. Вернувшись к власти в Афганистане в 2021 году, движение «Талибан» резко ограничило права женщин, утверждая, что исполняет требования исламского права — шариата. Правозащитники, жители страны, а во многих случаях и сами талибы сообщали о репрессиях против женщин, нарушающих установленные правила, включая убийства, пытки, тюремные заключения и сексуализированное насилие.

Афганистан формально является участником Римского статута, то есть юрисдикция МУС на него распространяется. Однако участие в его работе принимало прежнее правительство страны, свергнутое талибами и сейчас не существующее. Заявление Хана талибы пока не комментировали.

Международный уголовный суд по предложению прокурора ранее выдавал ордера на арест других лидеров государств, в том числе президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В работе суда принимает участие большинство стран мира, но многие страны его юрисдикцию не признают и прямо критикуют его работу. Среди них Соединённые Штаты, Россия, Китай, Израиль.

3 июля Россия стала первой страной в мире, официально признавшей правительство талибов — так называемый Исламский Эмират Афганистан. Этому предшествовала приостановка запрета на деятельность «Талибана» в России и его исключение из списка террористических организаций.