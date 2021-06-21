МВД Беларуси хочет приравнять лозунг «Жыве Беларусь» к «Хайль Гитлер»

МВД Беларуси предложило включить в список нацистской символики и атрибутики бело-красно-белый белорусский флаг и лозунг "Жыве Беларусь" ("Да здравствует Беларусь"), который используют участники протестов против режима Александра Лукашенко. Проект документа направлен на согласование в КГБ Беларуси. Об этом сообщает проправительственный Белорусский союз журналистов.

В документе говорится, что бело-красно-белый флаг применялся карательными отрядами, действовавшими на территории Беларуси во времена гитлеровской оккупации. А лозунг "Жыве Беларусь" называется "коллаборационистским" и, как утверждается, использовался наравне с нацистским приветствием "Хайль Гитлер".

Месяц назад глава МВД Беларуси Михаил Бендукевич заявил, что основной движущей силой протестов в разных странах являются неонацистские организации. Именно эти силы, по его словам, проявили себя во время акций в белорусских городах после президентских выборов.

В январе о возможности признания флага экстремистским заявляла белорусская Генпрокуратура.

Тогда же Александр Лукашенко подписал новый кодекс об административных правонарушениях, где штрафы за бело-красно-белые флаги существенно увеличиваются. Преследования, связанные с государственной символикой Беларуси, после массовых акций протеста участились.