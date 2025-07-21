МВД Грузии предложило Украине варианты возвращения «застрявших» на границе украинцев

МВД Грузии сообщает, что Тбилиси предложил Киеву несколько механизмов безопасного вывоза граждан Украины, «застрявших» в нейтральной зоне, на грузино-российской границе и их возвращения на родину. В посте, опубликованном в социальных сетях, говорится, что предложены варианты их возвращения как воздушным, так и морским путём.

«Украинская сторона по-прежнему не готова к возвращению (граждан) морским путём и пока не приняла конкретного решения об их вывозе. Тем не менее, ведутся активные совместные консультации по согласованию механизма безопасного возвращения указанных лиц на родину, включая их авиаперевозку. Мы надеемся на своевременное принятие украинской стороной решения о возвращении своих граждан на родину», — говорится в заявлении.

По информации МВД, большинство из этих людей имеют серьёзное уголовное прошлое и неоднократно судимы за тяжкие или особо тяжкие преступления, «что подтверждается представленными ими актами об освобождении из мест лишения свободы».

«Важнейшей задачей МВД является обеспечение безопасности и общественного порядка, недопущение въезда в страну лиц, которые могут представлять угрозу безопасности и спокойствию населения», — пишет МВД.

В ведомстве также заявляют, что лица, прибывающие из Российской Федерации и ходатайствующие о пересечении государственной границы Грузии по недействительным документам и выдающие себя за граждан Украины, не соответствуют критериям перехода через государственную границу Грузии. Поэтому «в интересах государственной безопасности» им въезд в страну больше не будет разрешен.

16 июля телекомпании «Имеди» и «Рустави-2», распространили заявление МВД, согласно которому въезд украинцев в Грузию на границе был «связан с опасностью»:

«В результате изучения их дел было установлено, что они совершили преступления. Среди них – тяжкие и особо тяжкие. Соответственно, этим лицам не разрешается пересекать границу страны», – заявил тогда заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.

По словам правозащитников и самих украинцев, им не была оказана надлежащая медицинская помощь и не было предоставлено питание.

Россия направляет к российско-грузинской границе заключённых, которые изначально были осуждены на территориях Украины, впоследствии оккупированных Россией. Чаще всего они отбывали наказание уже в российских колониях, куда были насильственно вывезены. Украинские правозащитники связывают рост потока депортированных с указом Владимира Путина, вступившим в силу: согласно документу, украинцы до 10 сентября 2025 года должны либо легализовать свой статус, либо покинуть Россию. По мнению правозащитников, к сентябрю число депортируемых из России украинцев может значительно возрасти.

По словам грузинских правозащитников и самих украинцев, они находятся на территории пограничного пункта без доступа к адекватной медицинской помощи и питанию. В подвальном помещении нет достаточного количества спальных мест – украинцам приходится спать по очереди.