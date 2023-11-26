МВД России заочно арестовало пресс-секретаря Meta Энди Стоуна

В России объявили в розыск и заочно арестовали пресс-секретаря компании Meta - владелицы социальных сетей Facebook и Instagram. Розыскную карточку Энди Стоуна опубликовала «Медиазона». По данным издания, Стоуна заочно преследуют по статье о содействии терроризму.

Издание уточняет, что 11 марта 2022 года Следственный комитет возбудил против Meta уголовное дело по этой статье - из-за решения компании не блокировать украинских пользователей за посты, призывающие к «смерти российских захватчиков». О решении объявил именно Стоун, как пресс-секретарь.

«Мы временно сделали допустимыми формы политического выражения, которые в обычной ситуации нарушали бы наши правила, в том числе риторику с жестокостью, как, например «смерть российским захватчикам». Мы не будем позволять призывы к насилию против гражданских лиц России», - заявил он.