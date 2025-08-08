На административных зданиях Грузии приспущены государственные флаги

В память о погибших в российско-грузинской войне августа 2008 года в ночь на 8 августа у зданий административных органов Грузии были приспущены государственные флаги.
8 августа в 00:05 пресс-служба правительства опубликовала заявление, в котором говорится, что «правительственным постановлением, подписанным премьер-министром Ираклием Кобахидзе, в память о погибших в результате широкомасштабной военной интервенции России в Грузию с целью незаконной оккупации Абхазского и Цхинвальского регионов Грузии, на зданиях административных органов на всей территории Грузии приспущены государственные флаги».
Напомним, «Грузинская мечта» считает 8 августа 2008 года – днем начала войны. В партии возлагают вину за развязывание войны на правительство «Национального движения».
- Грузия и международные партнеры страны считают Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Российской Федерацией. Их независимость признают лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
- В августовской войне 2008 года погибло 228 грузинских мирных жителей и 14 полицейских. По последним данным Минобороны, погибшими считаются 170 военнослужащих. За время войны было ранено 1747 человек. Почти 150 000 человек покинули свои дома, 30 000 из них остаются в изгнании.
