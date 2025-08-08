На административных зданиях Грузии приспущены государственные флаги

В память о погибших в российско-грузинской войне августа 2008 года в ночь на 8 августа у зданий административных органов Грузии были приспущены государственные флаги.

8 августа в 00:05 пресс-служба правительства опубликовала заявление, в котором говорится, что «правительственным постановлением, подписанным премьер-министром Ираклием Кобахидзе, в память о погибших в результате широкомасштабной военной интервенции России в Грузию с целью незаконной оккупации Абхазского и Цхинвальского регионов Грузии, на зданиях административных органов на всей территории Грузии приспущены государственные флаги».

Напомним, «Грузинская мечта» считает 8 августа 2008 года – днем начала войны. В партии возлагают вину за развязывание войны на правительство «Национального движения».