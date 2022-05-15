На «Азовстали» находятся около 600 раненых бойцов, состояние 40 - очень тяжелое

На территории заблокированного российскими военными завода «Азовсталь» в Мариуполе находятся около 600 раненых бойцов украинских сил, сообщил в эфире национального телемарафона командир 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Денис Шлега.

По его словам, из сотен раненых около 40 человек - в очень тяжелом состоянии. Шлега отметил, что лекарств и медицинских инструментов «очень не хватает», ситуацию он назвал сложной, пишет Украинская служба Радио Свобода.

Как отмечается, ту же информацию подтвердили 15 мая на онлайн-конференции супруги обороняющихся на «Азовстали» - Екатерина Прокопенко, Юлия Федосюк, Анна Науменко и Дарья Цикунова. По их словам, их мужья пьют по стакану технической воды в день и имеют очень мало запасов продуктов. На заводе много тяжело раненых бойцов умирают из-за отсутствия лекарств, и были случаи ампутаций без наркоза, рассказали участницы конференции. Они еще раз призвали спасти их близких. Женщины собираются приехать в Турцию, чтобы добиться встречи с президентом страны и просить Реджепа Эрдогана о содействии их мужьям.

Телеканал «Настоящее Время» вышел на связь с бойцом полка «Азов» (крайне правая добровольческая группа, входящая в состав Национальной гвардии Украины) Дмитрием Козацким. Он тоже сказал, что из 600-700 раненых бойцов на «Азовстали» «40–50 человек находятся в критичном тяжелом состоянии» и нуждаются в срочной эвакуации. «По продуктам и по воде, я думаю, осталось ориентировочно дней на пять, на неделю, может быть. Сегодня у нас был обед: мы только обедаем, у нас один прием пищи в день. Это была овсянка, по-моему, и немного моркови», – рассказал Козацкий.

Говоря о продолжающемся штурме «Азовстали», Дмитрий Козацкий отметил, что боевые действия идут уже на территории завода. «Это все поддерживается работой вражеской тяжелой артиллерии, работой танков и авиации. Наши бойцы отражают по максимуму все атаки противника», - рассказал боец «Азова».