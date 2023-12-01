На Байкало-Амурской магистрали подорван второй поезд за сутки

На участке Байкало-Амурской магистрали в Бурятии подорван второй грузовой поезд за сутки. Взрыв произошёл на объездном пути вокруг Северомуйском тоннеля, повреждённого первым взрывом 29 ноября. Оба инцидента могут быть спецоперацией Службы безопасности Украины.

О подрыве второго поезда сообщили иркутская редакция Mash, "База", источник ряда украинских СМИ в СБУ, очевидец в социальных сетях, найденный Радио Свобода. Инцидент произошёл приблизительно в пяти километрах от Северомуйского тоннеля, сообщил предполагаемый очевидец. Предположительно, речь идёт о железнодорожной ветке Северомуйского обхода. Он используется как резерв для основной магистрали БАМ.

Взорвались цистерны с топливом, которое перевозил поезд. По данным Mash, взорваны были два вагона. "База" сообщает, что выгорели четыре вагона. Официальные источники о второй аварии на момент публикации новости не сообщали.

Новость дополняется