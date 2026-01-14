На «Евровидении-2026» от Грузии выступят победители детского «Евровидения-2008»

Грузию на «Евровидении-2026» будет представлять группа «Бзикеби», победившая на детском «Евровидении-2008». Музыкальный коллектив был создан в том же году в Тбилиси. Изначально её участники выступали по отдельности на национальном отборе детского «Евровидения», однако по решению жюри были объединены в один коллектив. На тот момент «Бзикеби» были самыми юными участниками конкурса, им было по 10 лет. Группу представляют Георгий Шиолашвили, Мариам Татулалашвили и Мариам Кикуашвили.

«Бзикеби» с большим преимуществом выиграли национальный отбор в Тбилиси и победили на детском «Евровидении-2008», проходившем в кипрском городе Лимасол. Группа принесла Грузии первую победу в истории детского «Евровидения». После этой победы коллектив выпустил альбом «Забузеи».

После примерно 18-летней музыкальной паузы, по решению Общественного вещателя, группа представит Грузию на «Евровидении-2026», которое пройдёт в мае в столице Австрии – Вене.