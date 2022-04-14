На Фиджи арестовали яхту, владельцем которой называют Керимова

В островном государстве Фиджи в Океании полиция Фиджи арестовала суперъяхту Amadea, предположительно принадлежащую российскому миллиардеру и члену Совета Федерации Сулейману Керимову, попавшему под западные санкции. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, которое ссылается на фиджийские газеты, команда яхты была задержана, а её капитан допрошен полицией. Сотрудник местной полиции сообщил, что судно прибыло на остров 12 апреля и не прошло надлежащее таможенное оформление.

Агент суперъяхт на Фиджи, который заявил, что представляет Amadea, сообщил Reuters, что не знает, кто является владельцем яхты. Однако, по его словам, опубликованные данные "не совсем соответствуют действительности, включая данные о праве собственности".

Представители посольства США и представительства ЕС на Фиджи заявили, что сотрудничают с властями острова по поводу яхты.

Ранее в портах ЕС были арестованы несколько яхт, предположительно принадлежащих попавшим под санкции россиянам.

Керимова 15 марта внесли в санкционные списки Великобритании и Евросоюза, как человека, получавшего крупные суммы от приближённого Путина, музыканта Сергея Ролдугина. В санкционный список США Керимова включили ещё до начала войны в Украине.