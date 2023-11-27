На фронте погиб замглавы Федерации шахмат Украины

На войне с Россией погиб вице-президент Федерации шахмат Украины Артём Сачук. Об этом сообщают украинские СМИ.
В сообщении Федерации шахмат в фейсбуке Сачук назван воином-добровольцем. Отмечается, что он был организатором многих всеукраинских и международных соревнований.
Сачук был уроженцем Житомира. Кандидат в мастера спорта по шахматам. Вскоре после российского широкомасштабного вторжения в Украину в прошлом году пошёл в ВСУ добровольцем, имел звание лейтенанта. Его гибель подтвердили в Житомирском военкомате, её обстоятельства сейчас выясняются.
- Международную федерацию шахмат ФИДЕ возглавляет россиянин Аркадий Дворкович. Он осудил войну, хотя прямыми словами и не критиковал российские власти. В марте прошлого года в интервью американскому журналу Mother Jones Дворкович сказал, что войны «убивают надежды и чаяния, замораживают или разрушают отношения и связи". Федерация официально разорвала спонсорские контракты с российскими и белорусскими компаниями. При этом российские шахматисты могут выступать в соревнованиях под нейтральным флагом. Согласно позиции Федерации шахмат Украины, Дворкович — «прямой слуга Кремля и соучастников преступлений России». При этом Украина отметила полный запрет на участие своих шахматистов в соревнованиях.