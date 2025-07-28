27 июля в Тбилиси у дворца спорта прошла акция протеста под лозунгом «17 российских солдат на родине Анцухелидзе». Демонстранты выступили против участия российских спортсменов с воинскими званиями в проходящем в столице Грузии Чемпионате мира по фехтованию, что для многих граждан является неприемлемым. Что об этом думают пользователи социальных сетей, узнавал Серго Брегвадзе.

Как вы относитесь к участию российских спортсменов с воинскими званиями в Чемпионате мира по фехтованию в Грузии?

Арчил: «Похоже, в «Грузинской мечте» совершенно забыли, что Россия оккупирует 20% территорий нашей страны. На какую реакцию они рассчитывают, когда впускают в Грузию российских военных? Они хотят, чтобы народ молчал и тихо наблюдал за тем, как мы принимаем оккупантов? Этого не будет! Единственные, кто хотят сдать страну Кремлю – это российские марионетки в лице Кобахидзе и его команды, остальные 99,9% населения – против этого. Наши власти могли не пропустить российских военных в Грузию, но не сделали этого, и это очень печально».

Марина: «Если говорить объективно, без каких-либо эмоций, на проходящий в Тбилиси чемпионат российских спортсменов допустила Международная федерация фехтования, а не наша федерация, и тем более - власти Грузии. Поэтому к «нашим» у меня вопросов нет, у российских спортсменов было право приехать в Тбилиси. Но эмоционально – это не просто для граждан Грузии, поэтому они и организовали митинг. Здесь главное – форма протеста. Лично я не приветствую применение пиротехники, но повторю: я понимаю их протест».

Лексо: «Кто-то говорит не нужно смешивать политику и спорт, но я не согласен с этим. «Грузинская мечта» - одна из первых сил в стране, которая начала смешивать политику со спортом, а когда им это невыгодно кричат, что это разные понятия и сферы. Лучше бы вообще не проводили в нашей стране этого чемпионата, раз не могут отказать российским военным во въезде в нашу страну. Жаль, что полиция не встала на сторону своего народа в этот момент – это еще раз доказывает, что просто выполняют приказы пророссийских политиков в Грузии. В общем, российских спортсменов с военными званиями впускать в страну было большой ошибкой».

Сулхан: «В спорте существует правило – никакой политики, многие это не могут понять. На чемпионатах, Олимпиадах часто выступают граждане враждующих государств, но это не значит, что эту вражду они должны нести с собой. Это спорт, и в нем нет места политике. Что касается акции – мне лично не понравилось поведение наших граждан, но это их право. Я уверен, что в любой демократической стране, если кто-то будет выступать против приезда неугодных им людей, ничего страшного не произойдет. В общем, не нужно делать из всего этого скандал».

Диана: «Раньше Гаврилова сажали в кресло председателя парламента, сейчас российским военным спортивные медали в Тбилиси раздать хотят. Ну и что, что они выступают под нейтральным флагом, а если Путин приедет под нейтральным флагом в Грузию, мы его тоже должны пропустить? Напомню – это военные армии, оккупировавшей часть нашей страны и Украины. В «Грузинской мечте» и раньше говорили о какой-то политике нераздражения, но это ведь не значит, что мы кого угодно сюда должны впускать и позволять им заниматься чем угодно?! Всё это просто еще раз показало, насколько с этим правительством мы беззащитны против российской угрозы».

Бачо: «Это уже не первый такой скандал. В условиях «Грузинской мечты» в нашей стране уже побывали Гаврилов, Познер, многие российские пропагандисты, люди, нарушавшие закон «об оккупации». Сейчас приехали военные, называющие себя спортсменами, а мы продолжаем терпеть и принимать всех с почестями. Это совершенно неприемлемо. Я очень надеюсь, что власть сменится в ближайшее время пока, Грузию не сдали окончательно России. Хоть сам я и не присутствовал на акции против их приезда, я поддерживаю её организаторов и участников. Российские военные никогда не должны ступать на грузинские земли».

Сандро: «Я абсолютно понимаю реакцию некоторых граждан нашей страны на приезд сюда спортсменов из России, которые еще и военные. Понимаю, но не поддерживаю, лично я считаю, что подобные конфликты должны решаться заранее и на уровне властей. Мне кажется, что не российских фехтовальщиков нужно было ругать, а «Грузинскую мечту», которая допустила такую оплошность и впустила в страну неугодных людей».