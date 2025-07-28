В Москве раскритиковали акции против участия российских фехтовальщиков в ЧМ в Тбилиси

Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии отреагировала на протесты, последовавшие за участием российских военнослужащих в проходящем в Тбилиси чемпионате мира по фехтованию. Российская секция называет эти действия «очередным русофобским выпадом» «известной группы политически ангажированных лиц» против российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, и целью которого является использование антироссийских настроений «для мобилизации сторонников радикальных сил и подрыва престижа Тбилиси как стороны-организатора».

В заявлении выражается ожидание, что «компетентные органы» Грузии примут необходимые меры для обеспечения условий для проведения честных и неполитизированных соревнований.

Недовольство акцией протеста в Тбилиси выразили и в Госдуме, замглавы комитета по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев потребовал от Международной федерации фехтования (FIE) отреагировать на произошедшее в Грузии.

«Даже если мы участвуем в нейтральном статусе, это не дает основания оскорблять их, оскорблять нашу национальную символику… Если уж допустили наших спортсменов в нейтральном статусе, будьте любезны обеспечить им безопасность», — заключил Свищев.

Он также отметил, что грузинские правоохранители заняли «достаточно жесткую позицию» по пресечению этих действий, но «можно было еще более жестко отнестись к нарушителям».

«Это законы Грузии, и мы не будем их обсуждать, хотя страна-организатор соревнований берет ответственность и за визовую поддержку, и за безопасность делегаций», — заявил депутат Госдумы.

27 июля в Тбилиси у Нового дворца спорта прошла акция протеста под лозунгом «17 российских солдат на родине Анцухелидзе».

Грузия впервые принимает чемпионат мира по фехтованию. Российским фехтовальщикам разрешили выступить на чемпионате мира в составе группы после многих лет. В состав российской делегации входят 24 спортсмена, некоторые из которых имеют воинские звания. По словам демонстрантов, 17 из них – военнослужащие. Одна из российских фехтовальщиц, прибывших в Тбилиси, представляет Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА), подчиняющийся Министерству обороны России, который находится под санкциями украинского правительства.