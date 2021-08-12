На Камчатке разбился вертолёт с туристами. Выжили 8 из 16 человек

Вертолет Ми-8, на борту которого находилось 13 пассажиров, в том числе ребёнок и 3 члена экипажа, разбился на Камчатке в четверг, 12 августа. Об этом сообщает региональное управление МЧС. По данным "Интерфакса", в результате крушения погибли восемь человек.

Вертолёт упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника и затонул на глубине около 100 метров, сообщили спасатели. После крушения обломки вертолёта сразу же ушли под воду. Шести пассажирам и двум членам экипажа — предположительно, второму пилоту и бортмеханику — удалось выбраться из вертолета и выплыть на поверхность. Сотрудники заповедника отмечают, что температура воды в озере — около 5-6 градусов, долго в ней находиться невозможно. На месте работают водолазы МЧС. В поисково-спасательной операции участвуют 45 человек и 8 единиц техники.

Восемь спасенных везут в Петропавловск-Камчатский, двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, сообщает пресс-служба правительства края.

Причиной аварии мог стать сильный туман, спровоцировавший ошибку пилотирования и катастрофу Ми-8, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. Возбуждено уголовное дело.

Разбившему на Камчатке Ми-8 было почти 40 лет. В 2020 году он прошёл капитальный ремонт. Сертификат летной годности вертолета истекает менее чем через год - 16 июня 2022 года.

Упавший Ми-8 принадлежит компании "Витязь-Аэро". Её основателем и совладельцем является арестованный по обвинению в убийстве камчатский депутат Игорь Редькин.