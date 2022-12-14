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На Канарах задержан главный подозреваемый в деле Магнитского
На Канарских островах (это часть территории Испании) задержан главный подозреваемый в отмывании денег в рамках дела о коррупционных схемах, расследованием которых занимался аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, погибший впоследствии в московском СИЗО. Об этом сообщает Европол.
Имя задержанного не называется. По данным следователей, преступная группировка под руководством подозреваемого вывела из российского бюджета 219 миллионов евро.
Кроме того, Европол сообщил, что на сегодняшний день в Испании в рамках дела Магнитского арестовано 75 объектов недвижимости на сумму 25 миллионов евро. Эта сумма также была выведена из российского бюджета. Недвижимостью владели граждане России или подставные компании, имеющие связи с русскоязычным сообществом в Испании.
- Аудитор Сергей Магнитский, сотрудничавший с фондом Hermitage Capital, занимался расследованием коррупционных схем в России. В ноябре 2009 года он умер в московском СИЗО «Матросская тишина» после ареста по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Официальной причиной смерти руководство изолятора назвало сердечную недостаточность. Но коллеги и близкие Магнитского уверены, что в изоляторе ему намеренно отказывали в медицинской помощи и, возможно, пытали, а впоследствии скрыли реальную причину смерти.
- В 2012 году в США был принят «акт Магнитского», по которому лицам, подозреваемым в причастности к гибели аудитора, запрещался въезд в США. В отношении них также были предусмотрены финансовые санкции. Впоследствии закон приобрел глобальный характер и распространился на россиян и граждан других стран, не связанных с делом Магнитского, но подозреваемых в нарушениях прав человека.
- Российские власти утверждают, что преступление совершил сам Магнитский.
- Фонд Hermitage Capital возглавляет финансист Билл Браудер. Он является инициатором «акта Магнитского».
Другие новости дня
Пенитенциарная служба опубликовала кадры Саакашвили из клиники «Вивамеди»
Специальная пенитенциарная служба Грузии опубликовала новые видеокадры заключенного Михаила Саакашвили, снятые в тбилисской клинике «Вивамеди» в августе, октябре и декабре текущего года.
В ведомстве говорят, что на них видны «симулятивные действия» политика. Власти утверждают, что Саакашвили воспрепятствует осуществлению правосудия, вводит в заблуждение общество и международных партнеров. Подчеркивается, что кадры обнародованы «исходя из повышенного общественного интереса».
Накануне министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что если не прекратится «симуляционная кампания» о критическом состоянии здоровья Михаила Саакашвили, власти «будут вынуждены опубликовать определенные кадры».
- В прошлом году Служба государственного инспектора Грузии оштрафовала Минюст за публикацию кадров с Михаилом Саакашвили из руставской тюрьмы, однако позже Тбилисский городской суд отменил штраф.
В Тбилиси совершено ограбление филиала «Банка Грузии»
Вооруженное ограбление отделения «Банка Грузии» совершено в Тбилиси, на проспекте Пекина.
В отделение ворвался вооруженный человек в Маске, который заставил кассиров отдать деньги, угрожая расправиться с посетителями, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на телеканал «Мтавари».
Сумма, которую унес грабитель, не называется. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работает полиция. МВД пока не делало комментариев.
Оппозиционный мэр Стамбула приговорен к тюремному сроку
Суд в Стамбуле приговорил мэра города Эркема Имамоглу к двум годам и семи месяцам лишения свободы за оскорбление власти. Также после освобождения ему будет запрещено заниматься политической деятельностью. Имамоглу был одним из самых ярких политиков, противостоявших президенту Турции Реджепу Эрдогану.
Суд признал «оскорблением власти» высказывание Имамоглу в 2019 году. Тогда он избирался на пост мэра Стамбула и по результатам голосования победил кандидата от правящей партии. Однако избирательный комитет признал выборы недействительными, заявив о фальсификациях. Имамоглу победил и на повторных выборах, но публично назвал членов избирательного комитета «дураками» - это суд в 2022 году счел составом преступления. По турецкому законодательству за оскорбление власти предусматривается наказание до четырех лет лишения свободы.
Эркем Имамоглу - член Республиканской народной партии, главной в Турции оппозиционной и светской партии, основанной реформатором и первым президентом страны Мустафой Кемалем Ататюрком. Ранее в течение 25 лет руководство Стамбула состояло из представителей консервативных исламистских партий. Имамоглу рассматривали как потенциального соперника Эрдогана на президентских выборах, которые пройдут в Турции в следующем году.
Российские бомбежки повредили здание администрации в Херсоне
В Херсоне здание местной администрации подверглось обстрелу со стороны российской армии. Как сообщает замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, разрушены два этажа здания. Обстрел произошел рано утром, когда сотрудников ещё не было на месте, поэтому никто не пострадал.
Кроме того, массированному обстрелу 14 декабря подвергся район Корабел, в нем повреждены теплосети. Район остался без отопления, жителям посоветовали эвакуироваться.
Херсон был оккупирован российскими войсками в начале марта. 11 ноября российская армия оставила город и отступила на левый берег Днепра. Оттуда продолжаются почти ежедневные обстрелы.
Лидеры Косова подписали заявку на вступление в Евросоюз
Лидеры частично признанной Республики Косово подписали заявку на вступление в Европейский союз. Подписи под документом поставили президент Вьоса Османи, премьер-министр Альбин Курти и спикер парламента Глаук Конюфца, сообщает Балканская служба Радио Свобода.
Церемония подачи заявки состоится 15 декабря в Праге, столице Чехии, которая до конца года председательствует в Совете ЕС.
Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что подача властями Косова заявки станет крахом соглашений Приштины и Белграда.
Косово, населённый преимущественно албанцами бывший автономный край Югославии, в 2008 году провозгласило независимость. С 1999 года его территория не под контролем Сербии и находится под протекторатом ООН. Сербские войска были выведены с территории Косова в результате заключения мирного соглашения после военного вторжения стран НАТО, целью которых называлось спасение албанского населения области от геноцида.
Около 100 стран-членов ООН признали независимость Косова, но республика не признана Сербией, а также такими странами, как Россия, Китай, несколькими государствами ЕС.
Сербия с 2012 года имеет статус кандидата в члены Евросоюза.
Югоосетинские школы закрывают на карантин
Цхинвальскую школу №6 с сегодняшнего дня закрыли на карантин. Об этом сообщила глава Югосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Южная Осетия Марина Кочиева.
По ее словам, решение принято в связи с превышением в школе эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ. Кроме того, закрываются и отдельные классы в гимназиях «Рухс» и «Альбион».
«Решается также вопрос о закрытии некоторых дошкольных образовательных учреждений», – сказала Кочиева.
Ранее на карантин до 19 декабря были закрыты цхинвальская школа-интернат и отдельные классы в школе №12. Дошкольные образовательные учреждения №9 и №13 также приостановили свою деятельность.
Были закрыты школа и дошкольное образовательное учреждение в поселке Знаури, школа и школа-интернат в Джаве, а также детский сад в Кваиси.
Школа и детский сад в селе Орчосани Ахалгорского района с сегодняшнего дня возобновили работу после карантина.
Сегодня же стало известно, что в Южной Осетии за сутки выявили девять новых случаев коронавируса.
Алиев: в ж/д Баку-Тбилиси-Карс будет инвестировано $100 млн
В железнодорожную магистраль Баку-Тбилиси-Карс будет дополнительно вложено более 100 миллионов долларов, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев на первом трехстороннем саммите глав Азербайджана, Турции и Туркменистана.
По его словам, пропускная способность железной дороги увеличится в пять раз – до пяти миллионов тонн.
Ранее о том, что Азербайджан в 2022–2023 годах планирует вложить дополнительные инвестиции в развитие железнодорожного транспортного коридора, президент страны заявил в ходе визита в Грузию.
Сегодня Алиев также сказал, что Азербайджан активно занимается «открытием Зангезурского коридора».
«На участке Зангезурского коридора, проходящем через территорию Азербайджана, выполнено 40 процентов работ по укладке железнодорожных путей и 70 процентов по строительству автомобильной дороги. Все работы будут завершены в 2024 году, в результате чего появится новый транспортный коридор», – сказал президент Азербайджана.
- Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс была построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Проект включает в себя новую магистраль Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км проходит по территории Турции, 30 - Грузии. Также была произведена реконструкция участка Ахалкалаки-Тбилиси.
- «Эхо Кавказа» ранее писало, что проект, для реализации которого Грузия взяла кредит объемом 775 миллионов долларов, пока находится в зоне нулевой окупаемости.
- В 2019-м руководители железных дорог России, Турции и Азербайджана подписали в Анкаре меморандум о возможности присоединения ОАО «Российские железные дороги» к БТК. Власти Грузии тогда заявили, что железная дорога является стратегическим проектом Азербайджана, Грузии и Турции, к которому любой другой участник может присоединиться только с согласия всех трех стран.
Европарламент призвал ввести санкции против Иванишвили и освободить Саакашвили
Европейский парламент сегодня, 14 декабря принял Резолюцию о реализации Соглашения об ассоциации ЕС-Грузия. Документ поддержали 430 депутатов Европарламента, 52 выступили против, 126 воздержались.
Как пишет грузинская служба Радио Свобода, Европарламент призвал к освобождению из заключения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и введению санкций против экс-премьера Бидзины Иванишвили.
В частности, в документ была внесена шестая поправка с призывом к Европейскому Совету и демократическим партнерам «принять соответствующие меры, в том числе применение персональных санкции против Иванишвили и всех лиц, ответственных за ухудшение демократического политического процесса» в Грузии. За поправку проголосовали 275 депутатов, 212 выступили против, 132 воздержались.
Одним из адресатов резолюции является президент Грузии Саломе Зурабишвили. Её просят «использовать предоставленные конституцией полномочия» для освобождения Михаила Саакашвили, а также помиловать гендиректора оппозиционного канала «Мтавари архи» Нику Гварамия.
Отметим, что в июне Европарламент утвердил резолюцию о «Нарушениях свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии», в которой говорилось о «деструктивной роли олигарха Бидзины Иванишвили в политике и экономике Грузии, его контроле над правительством и его решениями, в том числе по политически мотивированным преследованиям журналистов и политических оппонентов». В документе речь шла об обеспокоенности в связи с «личными и деловыми связями Иванишвили с Кремлем, которые определяют позицию нынешнего правительства Грузии в отношении санкций против России». Власти Грузии тогда назвали «оскорбительной» резолюцию Европарламента.
«Репортёры без границ»: в мире в 2022 году погибли 57 журналистов
По данным международной организации "Репортёры без границ", в 2022 году в мире погибли 57 работников СМИ, что почти на 19 процентов больше, чем годом ранее. Авторы отчёта, опубликованного 14 декабря, связывают это в том числе с войной в Украине, которая стала в этом году второй (после Мексики) самой опасной страной для работников СМИ. При исполнении служебных обязанностей в 2022 году здесь погибли восемь журналистов, отмечают "Репортёры без границ".
В докладе приводятся случаи гибели украинского фотографа Максима Левина и французского видеорепортёра Фредерика Леклерка-Имхоффа, который был убит осколком по дороге на съемку на востоке Украины.
Кроме того, по меньшей мере 65 работников СМИ были похищены в текущем году, говорится в отчете. В частности, журналиста украинского информагентства УНИАН Дмитрия Хилюка в последний раз видели 4 марта в поселке Дымер Киевской области, который тогда находился под контролем российских военных. О дальнейшей судьбе Хилюка ничего неизвестно.
По данным "Репортёров без границ", по состоянию на 1 декабря по всему миру было задержано 533 журналиста. Это на 13,4% больше, чем в прошлом году, а также стало новым рекордом, говорится в отчёте организации. 15% из них – женщины. Больше половины таких случаев приходится на пять стран: Китай, Мьянму, Иран, Вьетнам и Беларусь. В Китае в тюрьмах находятся 110 сотрудников СМИ, в Иране – 47, некоторым из которых грозит смертная казнь за освещение антиправительственных протестов.
В России в заключении, по данным авторов отчёта, на 1 декабря находились 18 работников СМИ. Восемь из них, согласно отчету организации, украинцы, арестованные в аннексированном Россией Крыму.
В докладе "Репортёров без границ" упоминается приговор российскому журналисту Ивану Сафронову, который был осуждён на 22 года лишения свободы по обвинению в госизмене.
В отчете также отмечается, что после начала агрессии против Украины условия работы журналистов в России значительно ухудшились. Оставшиеся в стране независимые СМИ вынуждены работать в условиях жесточайшей цензуры, под угрозой суровых наказаний.
- 4 марта, после начала военного вторжения в Украину, президент России Владимир Путин подписал новый закон о так называемых фейках и дискредитации российской армии. Он устанавливает административную и уголовную ответственность за высказывания о войне, отличающиеся от официальной позиции российских властей. Так, обвиняемым по уголовной статье за распространение ложной информации о российской армии грозит до 15 лет лишения свободы.
- Россия в 2022 году заняла 155-е место из 180 в ежегодном рейтинге свободы СМИ, составляемом международной неправительственной организацией "Репортёры без границ".
В США пятерых россиян обвинили в закупках военных технологий
Власти США предъявили обвинения пятерым россиянам и двум гражданам США в сговоре с целью закупок военных технологий для оборонного сектора России в обход санкций. Предполагается, что один из россиян является сотрудником ФСБ. Трое из этой группы находятся под стражей, четверо россиян все еще на свободе.
Как сообщает Минюст США, обвиняемые, предположительно, вступили в сговор с целью получения доступа к военной продукции американских компаний и технологиям двойного назначения для их передачи оборонному сектору России, а также для контрабанды боеприпасов для снайперских винтовок в нарушение санкций, введенных ранее в этом году. Кроме того, часть компонентов, которые обвиняемые незаконно закупали и экспортировали, могут быть использованы при разработке ядерного и гиперзвукового оружия, квантовых компьютерных систем и других военных приложений, говорится в сообщении Минюста США.
Среди обвиняемых — граждане США Алексей Брайман и Вадим Ермоленко, россияне Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц, Светлана Скворцова и Вадим Конощенок, которого американские власти называют офицером ФСБ. С 6 декабря он находится под арестом в Эстонии, ему грозит экстрадиция в США.
По данным Минюста США, он отправлял контрабандой товары американского происхождения из Эстонии в Россию, в том числе электронику двойного назначения и военные боеприпасы, подлежащие экспортному контролю.
Все обвиняемые были связаны с компаниями "Серния Инжиниринг" и "Сертал" из Москвы, которые, по данным американских властей, контролируются российскими спецслужбами. В случае признания виновными обвиняемым грозит до 30 лет лишения свободы.
Михаил Саакашвили передумал объявлять голодовку – адвокат
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня объявил голодовку, однако спустя несколько часов передумал её начинать.
Тбилисский городской суд сегодня вновь отложил рассмотрение ходатайства об отсрочке приговора Саакашвили по состоянию здоровья. В Специальной пенитенциарной службе заявили, что не смогли обеспечить дистанционное включение Саакашвили по техническим причинам.
После этого с заключенным в тбилисской клинике «Вивамеди» встретился его адвокат Шалва Хачапуридзе. Он зачитал журналистам письмо Саакашвили.
«Я буду голодать до тех пор, пока не получу твердые гарантии того, что смогу подключиться к собственному процессу хотя бы по видеосвязи. Всякой насмешке и унижению есть предел», – заявил Саакашвили.
Уже к вечеру адвокат сообщил, что Саакашвили получил письмо от членов Европарламента. Он учел просьбу европейских политиков и решил не начинать голодовку, чтобы не давать соответствующим службам повода для заявлений о том, что он якобы сам наносит себе вред.
- Михаил Саакашвили уже несколько месяцев находится в тбилисской клинике «Вивамеди», куда был переведен из тюрьмы после двух голодовок. Семья и адвокаты заявляют об ухудшении его состояния, власти в ответ говорят, что нет поводов для тревоги и Саакашвили получает все необходимое лечение.
- Накануне министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что если не прекратится «симуляционная кампания» о критическом состоянии здоровья Михаила Саакашвили, власти «будут вынуждены опубликовать определенные кадры».
- Ранее в Минюсте сообщили, что Михаилу Саакашвили запретили курить электронные сигареты. Адвокат Шалва Хачапуридзе назвал запрет еще одним «примером бесчеловечного обращения», так как Саакашвили, по его словам, использовал электронные сигареты без никотина.
В Абхазии в первом чтении принят мораторий на рост энерготарифов
Парламент самопровозглашенной республики Абхазия принял в первом чтении законопроект «О моратории на повышение тарифов на электроэнергию».
Как сообщалось ранее, с инициативой принятия этого законопроекта выступил депутат Эрик Рштуни.
Необходимость введения на один год моратория на повышение тарифов на электроэнергию, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, обусловлена следующими факторами:
- первый этап повышения тарифов в июле 2022 года не привел к росту собираемости платежей в процентном отношении;
- отсутствие контроля и учета за расходованием электроэнергии,
- отсутствие системы приборов электронного учета расходования электроэнергии.
Инициаторы моратория считают, что повышение тарифов на электроэнергию в очередной раз ложится на одних и тех же потребителей электроэнергии, которые оснащены электронными приборами учета.
«Повышение тарифов на электроэнергию не привело к улучшению качества предоставляемых услуг потребителям. Самое главное, повышение тарифов на электроэнергию является социально неадекватной мерой», – считают инициаторы принятия моратория.
Отметим, что ранее тарифы в Абхазии были повышены с 1 июля текущего года.
Боксёры из России и Беларуси восстановлены в рейтингах WBA
Российские и белорусские боксёры восстановлены в рейтингах Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В заявлении организации говорится, что спортсмены из России и Беларуси "не являются солдатами или частью правительства", поэтому они не имеют какого-либо отношения к войне в Украине.
Однако любой спортсмен, который высказывается в поддержку российского военного вторжения в Украину или принимает в ней участие, будет немедленно отстранен, отмечается в документе.
Решение о восстановлении российских и белорусских боксёров было принято после длительного обсуждения на заседании ассоциации 11 декабря, в Орландо.
13 декабря россиянин Дмитрий Бивол был признан лучшим боксёром года по версии WBA.
После начала войны России против Украины Всемирная боксёрская ассоциация, а также Международная боксерская федерация (IBF), Всемирная боксерская организация (WBO) и Всемирный боксерский совет (WBC) отказались признавать и утверждать турниры и поединки в России из-за конфликта в Украине. Международная ассоциация бокса (IBA) запретила спортсменам из России участвовать в международных турнирах под своей эгидой. Тогда же WBA заявила, что российские и белорусские бойцы будут исключены из рейтинговых списков, однако действующие чемпионы мира или отдельных регионов сохранят свой статус.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В ответ на это более тысячи организаций свернули свою деятельность в России, в том числе большинство международных спортивных федераций. Они наложили запрет на участие спортсменов из России, а иногда также из Беларуси, в соревнованиях под их эгидой.
- 9 декабря Международный олимпийский комитет на саммите в Лозанне оставил в силе санкции, наложенные на Россию и Беларусь после начала военного вторжения в Украину. В декларации МОК говорится, что власти России и Беларуси своими действиями в Украине нарушили в том числе и Олимпийскую хартию, поэтому эти страны не должны быть представлены на международных соревнованиях.
Apple может разрешить загрузку сторонних приложений в ЕС
Корпорация Apple разрешит пользователям из Евросоюза загружать приложения на iPhone и iPad не только из App Store, но и из магазинов сторонних разработчиков. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Собеседники агентства отмечают, что Apple подготовит необходимые изменения в 2023 году. Они могут быть доступны в операционной системе версии iOS 17.
Нововведение предусмотрено законом ЕС "О цифровых рынках". Согласно документу, с 2024 года корпорации с рыночной стоимостью не менее 75 миллиардов евро среди прочего должны упростить для пользователей установку приложений сторонних разработчиков.
В Apple информацию пока не комментировали.
Кроме того, в ЕС достигнуто соглашение к тому же сроку перевести все мобильные устройства на зарядные устройства с портом USB-C. С весны 2026 года это правило будет распространяться и на ноутбуки.
США призывают Баку восстановить свободное передвижение по Лачинскому коридору
Закрытие Лачинского коридора имеет серьезные гуманитарные последствия и препятствует мирному процессу, заявил пресс-секретарь Госдепартамента США.
«Мы призываем правительство Азербайджана восстановить свободное передвижение по коридору. Путь вперед — это переговоры», — написал Нед Прайс в твиттере.
Как пишет Радио Азатутюн, Прайс также затронул эту тему во время брифинга, который прошел во вторник, 13 декабря в Госдепартаменте.
Он указал на свой пост в твиттере, добавив: «Мы дали понять, что закрытие Лачинского коридора имеет серьезные гуманитарные последствия. Это тормозит мирный процесс. Мы призываем правительство Азербайджана восстановить свободное передвижение по коридору. Путь вперед лежит через переговоры».
Представитель Госдепартамента особо подчеркнул, что нарушение работы энергетической инфраструктуры, о чем сообщается, может вызвать гуманитарный кризис «особенно в период зимних месяцев». Ранее ряд армянских СМИ сообщил, что Азербайджан прекратил подачу газа в Нагорный Карабах.
«Если это намеренно, то неприемлемо нацеливаться на гражданское население Нагорного Карабаха», — заявил Нед Прайс.
- Автомагистраль, связывающая непризнанный Нагорный Карабах с Арменией, остается закрытой. В Степанакерте (Ханкенди) заявляют, что регион «находится в фактической блокаде, а права тысяч граждан нарушаются в результате очередной провокации со стороны Азербайджана». Сообщается, что в ряд общин Нагорного Карабаха прекратились поставки продовольствия и других товаров первой необходимости. Также сообщается, что находящиеся в Армении многие жители Карабаха, в том числе дети, не могут попасть домой, а нуждающихся в лечении в Армении карабахцев не могут транспортировать.
- С 12 декабря в окрестностях города Шуша (армянское название – Шуши), возле поста российских миротворцев проходит акция протеста. Азербайджанская сторона заявляет, что организаторы митинга – неправительственные организации, выступающие против «незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых» на территории, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.
- В Баку, в частности, требуют, чтобы азербайджанские специалисты были допущены на месторождения для «предварительного мониторинга» ситуации. Участники акции хотят встретиться с руководителем российских миротворцев. Они развернули на месте палатки.
- По утверждению МИД Азербайджана, «дорога Шуша-Лачин была заблокирована не азербайджанскими протестующими, а российскими миротворцами, которые временно размещены на территории Азербайджана».
Саакашвили отказали в дистанционном участии в процессе. Суд отложили на 22 декабря
Тбилисский городской суд вновь отложил рассмотрение ходатайства об отсрочке приговора экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. По решению судьи Георгия Аревадзе, следующее заседание пройдет 22 декабря.
Ранее сообщалось, что политик мог принять участие в сегодняшнем заседании суда дистанционно. Однако в Специальной пенитенциарной службе заявили, что не смогли обеспечить дистанционное включение Саакашвили по техническим причинам. Кроме того, представитель ведомства добавил, что для изучения медицинской документации им необходим «разумный срок» – один месяц.
Врачи сегодня вновь сочли нецелесообразной транспортировку Саакашвили в суд из клиники «Вивамеди», где он находится с мая текущего года. При этом клиника подтвердила готовность участия Саакашвили в заседании суда дистанционно.
Накануне министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что если не прекратится «симуляционная кампания» о критическом состоянии здоровья Михаила Саакашвили, власти «будут вынуждены опубликовать определенные кадры».
Ранее в Минюсте также сообщили, что Михаилу Саакашвили запретили курить электронные сигареты. Адвокат Шалва Хачапуридзе назвал запрет еще одним «примером бесчеловечного обращения», так как Саакашвили, по его словам, использовал электронные сигареты без никотина.
- Михаил Саакашвили уже несколько месяцев находится в тбилисской клинике «Вивамеди», куда был переведен из тюрьмы после двух голодовок. Семья и адвокаты заявляют об ухудшении его состояния, власти в ответ говорят, что нет поводов для тревоги и Саакашвили получает все необходимое лечение.
- Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что отправить Саакашвили на лечение за границу невозможно по закону. При этом к лечению политика могут подключиться зарубежные специалисты, сказал глава Минюста.
Reuters: Россия продолжает получать из США и ЕС необходимые для ракет чипы
Несмотря на санкции, Россия продолжает получать из западных стран необходимые для крылатых ракет чипы, утверждается в совместном расследовании Reuters и британского Королевского объединённого института оборонных исследований.
Как установили расследователи, с апреля по ноябрь из США и нескольких европейских стран, среди которых Германия и Эстония, Россия получила чипы на 777 миллионов долларов. Для осуществления этих поставок в обход санкций весной текущего года в Турции и Гонконге были созданы так называемые фирмы-"прокладки".
В материале Reuters подробно рассказывается об одной из этих фирм - турецкой Smart Trading Ltd, основателем которой является гендиректор российской логистической компании Novelco Григорий Григорьев. Отмечается, что фирма не скрывает своих целей. Так, в сентябре Novelco организовала для своих клиентов семинар "Как найти альтернативные способы доставки товаров в Россию". Сам Григорьев заявлял, что Novelco открыла филиал в Турции, откуда отправляет товары из США и ЕС в Россию, не соблюдая торговых ограничений.
При этом, как отмечают авторы расследования, для обхода санкций России не всегда даже приходится прибегать к помощи третьих стран. Так, попавшая в июле под санкции российская компания "Радиант Груп", импортировавшая чипы, с высокой долей вероятности зарегистрировала ещё одно юридическое лицо, фирму Titan-Micro, которая продолжает закупать иностранные полупроводники. По данным Reuters, офисы двух компаний находятся на одном этаже бизнес-центра на улице Профсоюзная в Москве.
Ранее украинские военные неоднократно заявляли, что они находят в обломках ракет, которые Россия запускает по территории Украины, иностранные чипы, которые, согласно введённым санкциям, не должны поставляться в РФ.
Байден подписал закон, защищающий однополые браки
Президент США Джо Байден подписал во вторник одобренный Конгрессом "Акт об уважении брака", которым узакониваются однополые и межрасовые браки.
"Сегодня замечательный день! День, когда Америка делает важнейший шаг в направлении равенства, свободы и справедливости не только для некоторых, но для всех", - заявил Джо Байден во время церемонии подписания документа. Ранее законопроект был одобрен значительным большинством голосов законодателей в обеих палатах Конгресса.
Одобрение закона - свидетельство резкой перемены отношения в американском обществе к однополым бракам. В 1996 году Конгрессом был принят "Акт о защите брака", которым брак определялся как союз мужчины и женщины. Джо Байден, будучи в то время сенатором, голосовал за него. Через несколько лет штаты начали узаконивать однополые союзы, а затем и браки. В 2015 году Верховный суд решил, что право американцев вступать в однополые браки защищено Конституцией страны. Однако законодательно это право не было закреплено и, как считали инициаторы этого закона, существовала вероятность того, что консервативное большинство Верховного суда может пересмотреть решение 2015 года. Закон оставляет штатам право не регистрировать однополые браки, но обязывает их признавать такие браки, заключенные в других штатах.
Администрация Байдена делает заметный акцент на защите прав сексуальных меньшинств. Джо Байден первым из президентов назначил членом кабинета открытого гея Пита Буттиджича, который стал министром транспорта. Президент Байден подписал указ, защищающий геев и трансгендеров от дискриминации и разрешающий трансгендерам службу в армии.
За закон проголосовали не только демократы, но и часть законодателей-республиканцев.
Мэр Киева сообщил об атаке беспилотников на город
Утром в среду в трёх областях Украины – Киевской, Житомирской и Винницкой объявили воздушную тревогу. В соцсетях появились сообщения о том, что в Киеве и на окраинах украинской столицы слышны взрывы.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил в своём телеграм-канале, что взрывы произошли в Шевченковском районе города.
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что работает противовоздушная оборона, и попросил жителей находиться в укрытиях.
Позже Кличко сообщил, что над Киевом и областью утром в среду были сбиты 10 беспилотников иранского производства .
По предварительным данным, обломки одного из дронов повредили два административных здания в Шевченковском районе, заявили в администрации Киева.
В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщается, что за прошедшие сутки российские войска нанесли один авиационный и 11 ракетных ударов по Украине, три из которых - по гражданской инфраструктуре.
- После взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года Россия наносит массированные удары по украинской инфраструктуре. Киев и многие западные страны заявляют, что атаки направлены против гражданского населения, что запрещено международным правом и расценивается как военное преступление. Кремль это отрицает.
Дмитрия Быкова пропустили в Грузию после нескольких часов ожидания на границе
Российского писателя и публициста Дмитрия Быкова несколько часов держали на границе на въезде в Грузию, вместе с женой и сыном, но в итоге пропустили.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», об этом сообщил писатель Лаша Бугадзе.
Быков прилетел в Батуми из Стамбула вместе с маленьким ребенком и женой – Екатериной Кевхишвили.
Сам Быков сказал телеканалу «Формула», что не понимает какие к нему могли быть вопросы у грузинских пограничников. Он сказал, что всегда занимал однозначную позицию как по войне России против Украины, как и по войне 2008 года в Грузии.
«Я никогда не был на территории Абхазии, всегда выступал против войны, в войне августа 2008 года занимал однозначную позицию. Скорее всего, путинские силы пытаются помешать моим выступлениям в Грузии», — сказал Быков.
Лаша Бугадзе пишет, что ему стыдно за то, что семью человека, который во время войны 2008 года вышел на улицы в Москве с плакатом «Я грузин», заставили нервничать и измучили ожиданием грузинские пограничники.
«От кого они ждали разрешения на въезд? От филиала ростовского ФСБ?», — пишет Бугадзе.
CNN: США готовятся передать Украине системы ПВО Patriot
Администрация президента США готовится передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. Решение может быть принято уже на этой неделе, пишут телеканал CNN и агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников.
План Пентагона еще должен быть одобрен министром обороны США Ллойдом Остином. По данным источников CNN, ожидается, что план будет одобрен.
Пока неизвестно, сколько установок планируется передать Украине. Как отмечает CNN, одна батарея Patriot обычно состоит из радара, машины – командного пункта, вспомогательной техники и до восьми установок по четыре ракеты в каждой.
Ожидается, что после согласования плана установки будут поставлены в кратчайшие сроки, а украинские военные пройдут обучение по их использованию на военной базе США в Германии.
Украина давно просила западных союзников дать ей системы ПВО Patriot для защиты критической инфраструктуры от российских обстрелов. В ноябре Польша предлагала поставить Западной Украине установки Patriot, которые передала ей Германия, но Берлин ответил отказом.
В установки Patriot могут заряжаться ракеты разных модификаций, в том числе такие, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км и на высоте до 20 км. Система рассчитана на поражение целей, летящих со сверхзвуковой скоростью, и может одновременно отслеживать до 125 целей и наводить ракеты на шесть из них.
Рада Украины одобрила закон о медиа, необходимый для евроинтеграции
Верховная Рада Украины приняла во втором и окончательном чтении законопроект о медиа, который, как отмечают украинские СМИ, необходим для продвижения процесса евроинтеграции.
За принятие документа проголосовали 299 депутатов, сообщил в Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк из фракции «Голоса». По его словам, проект определяет правовые основы деятельности в Украине субъектов в сфере медиа, а также основы государственного управления, регулирования и надзора в этой области.
Новый законопроект дает больше полномочий Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания, за что его критиковала оппозиция, пишет «Украинская правда». А Украинская служба Радио Свобода обращает внимание на то, что документ, среди прочего, вводит в законодательство понятие онлайн-медиа. В Нацсовете по телевидению и радиовещанию необходимость внедрять регулирование онлайн-медиапространства объясняли тем, что часть рынка «работает втемную или анонимно».
В первом чтении законопроект «О медиа» народные депутаты приняли в конце августа. Во время подготовки ко второму чтению было подано более 2 тысяч поправок и предложений.
Документ входит в так называемый евроинтеграционный пакет. На принятии предусмотренных им положений настаивает Брюссель, чтобы было возможным начать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз.
Российского писателя Дмитрия Быкова не пропускают в Грузию
Российского поэта и писателя Дмитрия Быкова не пускают в Грузию. Вместе с женой и ребенком его уже несколько часов удерживают на границе в аэропорту Батуми, без паспортов и объяснения причин. Об этом SOVA рассказал организатор концертов Быкова в Грузии Зураб Сванидзе.
«Забрали паспорта, ничего не спрашивали, ни о целях визита, ни о чем-либо другом. Не пропускают, и ничего не говорят. Дело в том, что у них маленький ребенок, ему четыре года. И жена грузинка. А их не пускают. Удивительно, конечно», – рассказал Сванидзе в беседе с SOVA.
По словам организатора, прежде у Быкова никаких проблем с въездом в страну не было.
«У него достаточно резкая позиция по отношению к президенту России, к нынешнему российскому руководству. Сейчас он живет в Штатах, уехал туда еще до 24 февраля. Он работает там по контракту и преподает в университете. Его резкая позиция, как противника происходящего, известна всем. Непонятно, почему сюда его не могут пустить. Никаких политических акций он здесь устраивать не собирается. Он приехал, чтобы выступить здесь с лекциями, а его жена-грузинка увидела Грузию, где давно не была. Его программы для Грузии имеют колоссальное значение, потому что первая программа частично посвящена войне, вторая называется «Серебряный век грузинской поэзии». Он будет читать грузинских поэтов в разных переводах. Третья программа называется «Стихи о Грузии». Поэтому я слабо представляю, где здесь политическая составляющая, чтобы его не пускать», – говорит Сванидзе.
В связи с участившейся тенденцией отказа во въезде в Грузию российским оппозиционерам опасения у Быкова были, но «не до такой степени», признался Сванидзе.
«Он – не общественный деятель, он не политический вожак. Он абсолютно не имеет никакого веса, чтобы устраивать революции. Он просто человек с собственным мнением. Буквально два месяца назад сюда приезжал Шендерович, и его пропустили. Уж кто радикальнее, чем господин Шендерович может быть, я не знаю. Дмитрий Быков и рядом не стоял по радикальности высказываний».
По его словам, поэт намерен вернуться обратным рейсом, если ничего не прояснится в течение часа. «Я на связи с Дмитрием, он нервничает. Ребенок извелся, они психуют. Если в течение часа не пустят, он попросится назад, так он мне сказал. Потому что ничего не объясняют, паспорта забрали и просто держат в каком-то помещении».
Дмитрий Быков планирует дать два выступления в Тбилиси 23 и 24 декабря.
Под Бахмутом погибли еще два грузинских добровольца
В Украине, под Бахмутом погибли еще два грузинских добровольца – Михаил Тевдорадзе и Серго Лисих.
«Бахмут. Михаил Тевдорадзе, Серго Картвелишвили(Лисих). Слава вашим именам, братья, героям слава!», – написал в социальных сетях лидер антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давид Кацарава.
Информацию об этом подтвердили также в МИД Грузии, пишет SOVA. По данным ведомства, посольство Грузии в Украине уже проинформировано о случившемся, решаются вопросы, связанные с доставкой тел погибших на родину.
3 декабря стало известно о гибели сразу пяти грузинских добровольцев под Бахмутом. По последним данным, с 24 февраля погибли 36 граждан Грузии, сражавшихся против российской агрессии в Украине.
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