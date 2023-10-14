На парламентских выборах в Новой Зеландии победили консерваторы

В Новой Зеландии на парламентских выборах победили консерваторы из Национальной партии. Они обошли нынешнюю правящую партию лейбористов, набрав, по последним данным, около 40% голосов.

У лейбористов, лидер которой – действующий премьер-министр страны Крис Хипкинс, только 26%. На третьем месте – Партия зеленых с более чем 10%.

Национальная партия, которую возглавляет Кристофер Лаксон, намерена сформировать кабинет в коалиции с занявшей четвертое место партией ACT New Zealand. Вместе они, по всей видимости, получат 61 место в парламенте, этого должно быть достаточно для большинства. Премьер-министр признал порадение своей партии.

В повестке электоральной кампании доминировала тема роста стоимости жизни. Во время пандемии COVID-19 правительство под руководством лидера лейбористов Джасинды Ардерн ввело строгие ограничения, которые сдерживали распространение инфекции, но сильно ударили по экономике страны.

Парламент Новой Зеландии избирается каждые три года. Предыдущие два срока правили лейбористы. В 2017 году Ардерн формировала правительство в коалиции с «Зелеными» и партией «Новая Зеландия превыше всего», в 2020 году лейбористы получили достаточно мест для формирования правительства в одиночку. В феврале 2023 года Ардерн неожиданно ушла в отставку. «Я знаю, что мне больше не хватает топлива в баке, чтобы выполнять работу должным образом. Это так просто», – объяснила она тогда свое решение.