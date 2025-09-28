На парламентских выборах в Молдове лидирует партия президента Санду

В Республике Молдова в 21:00 по местному времени в воскресенье завершились парламентские выборы. За границей голосование пока продолжается.

После обработки больше половины бюллетеней лидирует правящая проевропейская партия «Действие и солидарность» (больше 45%). На втором месте Патриотический блок (27.6%), который называют пророссийским. На третьем месте избирательный блок «Альтернатива» (8,8%), созданный в 2025 году мэром Кишинёва Ионом Чебаном.

Явка на выборах к 21:00 часу составила почти 52%. В стране и за границей к этому времени проголосовали свыше полутора миллионов человек.

Всего в выборах участвовали 14 политических партий, четыре избирательных блока и четыре независимых кандидата.

В день выборов Центризбирком страны отстранил оппозиционную партию «Великая Молдова».

Бывший президент, лидер Партии социалистов Игорь Додон призвал все политические партии выйти на мирный митинг у здания правительства в понедельник, 29 сентября. По словам Додона, мероприятие будет проходить без партийной символики.

Додон утверждает, что во время выборов были зафиксированы нарушения. Партия социалистов определится с дальнейшими действиями.

Накануне выборов президент Майя Санду обратилась к гражданам с призывом поддержать проевропейские силы, подчеркнув, что Россия вкладывает значительные средства, чтобы привести к власти своих сторонников. По её словам, Москва тратит «сотни миллионов долларов», пытаясь купить голоса молдавских избирателей.

Россия обвинения во вмешательстве в выборы за границей отвергает.