На правозащитника Абубакара Янгулбаева завели дело об экстремизме – СМИ

В отношении чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева возбудили уголовное дело об организации экстремистской деятельности. Поводом стало участие в прямых эфирах оппозиционного движения 1ADAT, руководимого его братьями Ибрагимом и Байсангуром Янгулбаевыми. Эфиры были посвящены судьбе их похищенной кадыровцами матери Заремы Мусаевой - ее обвиняют в применении насилия к полицейскому. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Об этой новости Янгулбаев узнал от журналиста Кавказ.Реалии. Он подтвердил, что действительно участвовал в записях передач движения 1ADAT как гость, где рассказывал об уголовном деле против своей матери.

«Я просыпаюсь и узнаю от вас по делу. Не знаю, как еще комментировать, - говорит правозащитник. – На днях я подал заявление в Следственный комитет по поводу геноцида чеченского народа, может быть, это стало раздражителем».

Собеседник добавил, что по адресу прописки никаких вызовов в правоохранительные органы и уведомлений о привлечении подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу не приходило.

«За последний год я дал множество интервью различным медиа, в том числе признанным экстремистскими и запрещенным в России ресурсам Алексея Навального. Практически каждую неделю я даю комментарии украинским СМИ, рассказывая про армию, кадыровцев, ложь российской пропаганды. На меня могли спокойно возбудить дело за это, но выбрали эфир, где я говорю про свою мать», - добавил Абубакар Янгулбаев.

После задержания и допроса в декабре 2021 года он, на тот момент юрист правозащитной организации «Команда против пыток», покинул Россию.

Активисты расценили уголовное дело как очередную попытку оказать давление на них и на их мать Зарему Мусаеву. В начале 2022 года она была похищена из Нижнего Новгорода, сейчас 53-летняя женщина находится под стражей в Грозном, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Правозащитники «Мемориала» считают ее преследование политически мотивированным.