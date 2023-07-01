На правозащитника Абубакара Янгулбаева завели дело об экстремизме – СМИ

В отношении чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева возбудили уголовное дело об организации экстремистской деятельности. Поводом стало участие в прямых эфирах оппозиционного движения 1ADAT, руководимого его братьями Ибрагимом и Байсангуром Янгулбаевыми. Эфиры были посвящены судьбе их похищенной кадыровцами матери Заремы Мусаевой - ее обвиняют в применении насилия к полицейскому. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Об этой новости Янгулбаев узнал от журналиста Кавказ.Реалии. Он подтвердил, что действительно участвовал в записях передач движения 1ADAT как гость, где рассказывал об уголовном деле против своей матери.
«Я просыпаюсь и узнаю от вас по делу. Не знаю, как еще комментировать, - говорит правозащитник. – На днях я подал заявление в Следственный комитет по поводу геноцида чеченского народа, может быть, это стало раздражителем».
Собеседник добавил, что по адресу прописки никаких вызовов в правоохранительные органы и уведомлений о привлечении подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу не приходило.
«За последний год я дал множество интервью различным медиа, в том числе признанным экстремистскими и запрещенным в России ресурсам Алексея Навального. Практически каждую неделю я даю комментарии украинским СМИ, рассказывая про армию, кадыровцев, ложь российской пропаганды. На меня могли спокойно возбудить дело за это, но выбрали эфир, где я говорю про свою мать», - добавил Абубакар Янгулбаев.
После задержания и допроса в декабре 2021 года он, на тот момент юрист правозащитной организации «Команда против пыток», покинул Россию.
Активисты расценили уголовное дело как очередную попытку оказать давление на них и на их мать Зарему Мусаеву. В начале 2022 года она была похищена из Нижнего Новгорода, сейчас 53-летняя женщина находится под стражей в Грозном, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Правозащитники «Мемориала» считают ее преследование политически мотивированным.
- Глава Чечни открыто заявил, что семью Янгулбаевых «ждет место либо в тюрьме, либо под землей». Депутат Госдумы от республики Адам Делимханов публично пригрозил «отрезать головы« членам семьи Янгулбаевых, а в Грозном прошел многотысячный митинг, участники которого жгли и топтали их фотографии.
- В мае 2022 года стало известно, что Верховный суд Чечни объявил движение 1ADAT экстремистским. Перед этим Роскомнадзор заблокировал на территории России часть интернет-ресурсов оппозиционного властям Чечни движения 1ADAT на основании решения Заводского суда Грозного. Среди поводов для блокировки заместитель прокурора Чечни назвал публикации про «преступный кадыровский режим».
- В июне в Чечне в отношении Байсангура Янгулбаева возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности организации, признанной в России экстремистской. Об этом стало известно из ответа управления Следственного комитета по республике.
- Ибрагим Янгулбаев, основатель движения 1ADAT, рассказал сайту Кавказ.Реалии, что несколько лет критично отзывался о кадыровском режиме и создал в социальных сетях группы, где обсуждались нарушения прав в Чечне. За это в 2015 году его похитили чеченские силовики – полгода они держали Ибрагима в подвале секретной тюрьмы и подвергали пыткам.