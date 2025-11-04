На проспекте Руставели в Тбилиси продолжились задержания демонстрантов

Вечером 3 ноября – в 341-й день непрерывных протестов на проспекте Руставели в Тбилиси – полиция вновь задержала нескольких участников акции. Среди задержанных оказалась журналистка Ниния Какабадзе, которую вскоре отпустили.

Как рассказала Какабадзе грузинской службе Радио Свобода, полицейские остановили её автомобиль у здания парламента, заявив, что она нарушила правила, «перекрыв дорогу», и доставили в участок.

«Меня повели как какого-то крупного преступника… До последнего говорили, что переведут в изолятор, но потом неожиданно сказали, что для меня есть «хорошие новости» и отпустили», – рассказала журналистка.

По словам Какабадзе, она объяснила силовикам, что выполняла профессиональные обязанности. Журналистка работает в онлайн-издании «Медиачекер», где первой появилась информация о её задержании.

Это уже не первый случай, когда полицейские задерживают журналистов, освещающих протесты, под предлогом «перекрытия дороги». 24 октября схожим образом был задержан репортёр издания «Публика» Басти Мгалоблишвили, которого отпустили через 40 минут, признав задержание ошибочным.

Помимо Какабадзе, 3 ноября были задержаны также участники протестов Лейла Цомая, Ираклий Каландадзе, Нана Джапаридзе и Анука Гамсахурдия.

В Тбилисском городском суде вечером 3 ноября продолжились процессы над ранее задержанными демонстрантами. Художнику Гиге Цибахашвили судья назначил 8-дневный административный арест за «искусственное перекрытие дороги» на проспекте Руставели. Его брат, художник Ладо Цибахашвили, получил аналогичный срок. Их матери, педагогу Манане Джавашвили, назначили однодневный арест, а её сестру Эку Джавашвили оштрафовали на 5 тысяч лари.

Тем временем суд впервые рассмотрел уголовное дело, возбужденное по факту «перекрытия дороги». 61-летний Зураб Ментешашвили, задержанный на акции, был помещён под стражу решением судьи Мзии Гаршаулишвили, которая удовлетворила ходатайство прокуратуры. Максимальное наказание по статье – до одного года лишения свободы.

По словам прокурора Майи Жвания, только заключение под стражу могло «обеспечить надлежащее поведение обвиняемого», поскольку существовал риск «повторного преступления или уничтожения доказательств».

Между тем активный участник проевропейских акций, врач Георгий Ахобадзе сообщил, что на него напали неизвестные. По его словам, в ночь на 4 ноября, когда он возвращался из аэропорта, путь такси перегородил чёрный внедорожник, из которого вышли мужчины, представившиеся полицейскими, и избили его. Ахобадзе считает, что нападение связано с его участием в протестах.

В августе Ахобадзе, обвинённого в наркопреступлении, суд признал невиновным. Его освободили прямо из зала суда.

Напомним, что согласно ужесточённому «Грузинской мечтой» закону, за участие в акциях с «перекрытием дороги» при недостаточном числе участников предусмотрен административный арест, а за повторное нарушение – до одного года лишения свободы.