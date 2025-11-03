Более ста человек были задержаны в Грузии после введения новых ограничений на проведение митингов. Среди них оказалась 71-летняя Аза Чилачава, вынужденная переселенка из Абхазии, которая в знак протеста объявила сухую голодовку. Тбилисский городской суд назначил ей однодневный административный арест. Голодовку начал еще один гражданин Грузии, против которого заведено уголовное дело за повторное перекрытие дороги.

Из Гагры в Изолятор

Ночь 2 ноября 71-летняя Аза Чилачава провела в камере изолятора временного содержания. Она была в своем привычном черном худи с надписью «Гагра», из которой ей пришлось бежать из-за войны в Абхазии.

Полиция задержала ее за нарушение правил проведения демонстраций. По словам прокуратуры, она перекрывала дорогу и при этом на ней была маска. Ранее Чилачава в октябре её уже признали правонарушительницей за ношение медицинской маски на акции. Она утверждала, что вынуждена носить маску по состоянию здоровья, соответствующую медицинскую справку адвокаты предоставили суду. Ей грозило до 15 дней лишения свободы, однако суд тогда ограничился устным предупреждением.

Уже в изоляторе в знак протеста Аза Чилачава объявила сухую голодовку.

«Она провела первую ночь в камере, которая, по ее словам, больше ее собственного жилья… Переубедить голодать ее мы не смогли. Она повторяла: «Это мой протест!» на каждую нашу просьбу не делать этого. Слезы наворачивались только когда она говорила о молодых людях — о тех, кого оставила в Абхазии, и о тех, кто сейчас борется на Руставели за светлое будущее», — написала ее адвокат Мариам Патаридзе в Facebook.

Во время судебного заседания вынужденная переселенка из Абхазии заявила, что ее наказывают за ее любовь к стране.

«Я хочу покоя, больше ничего. Накажите меня, я здесь, да, я участница протеста. И я снова перекрою дорогу», — обратилась Чилачава к суду.

Прокуратура потребовала назначить Азе Чилачаве однодневный административный арест, и Тбилисский городской суд удовлетворил это ходатайство. Вскоре после заседания её отпустили из здания суда.

Задержание Чилачава вызвало широкий резонанс, во многом из-за ее трагической биографии. В 1992 году она была вынуждена покинуть оккупированную Гагру вместе с матерью и восьмилетним ребенком.

«Взяли Гагру. Мертвые лежали на улицах. Руслан пришел ко мне и сказал: «Аза, там убитый грузин лежит, пойдем похороним его». Мы похоронили его. Не могу этого молодого человека из сердца выкинуть. У него на руке были написаны инициалы Г.С. Я похоронила его у побережья. Если когда-нибудь вернусь, обязательно навещу это место. Я знаю, где это, хоронила собственными руками», — рассказала она в интервью грузинской службе Радио Свобода.

В Тбилиси Аза живет в небольшой комнате площадью 16 квадратных метров, купленной на заработанные за границей деньги. Государство ей жилья так и не предоставило.

«Женщина на акции обычно держала листок с надписью «Достойные условия для переселенцев». <…>. Ни на одном этапе этого ада государство не помогало женщине, кроме единственного пособия для переселенцев в размере 45 лари. Это прошлое стало ее движущей силой в гневе на Россию и заботе о людях. Так она оказалась на проспекте Руставели», — пишет активист Дато Симония в Facebook.

Правозащитница и руководитель «Центра социальной защиты» Тамта Микеладзе назвала задержание целенаправленным «репрессивным ударом», направленным на уничтожение коллективной памяти народа:

«Любое рациональное правительство не сделало бы 71-летнюю женщину объектом репрессий. В ее биографии одна из самых тяжелых травм народа, и именно эта травма делает ее символически неприкосновенной. Но режим знает, кто такая Аза, и сознательно наказывает ее именно символически.

Когда государство нападает на носителя такой травмы, оно стремится стереть коллективную память и разрушить солидарность общества — ту этическую сферу, где люди воспринимают друг друга как носителей общей боли, сострадают и действуют сообща. Режим делает это, чтобы демонстративно пренебречь национальными границами боли и унизить достоинство, словно колонизатор. Это — самая циничная форма власти», — говорит Микеладзе.

При первом задержании в «Грузинской мечте» подчеркивали, что перед законом все равны — возраст, профессия и статус не являются индульгенцией. Во второй раз председатель парламента Шалва Папуашвили переложил ответственность на ЕС и иностранных дипломатов. По его словам, в частности участие министра иностранных дел Финляндии в перекрытии проспекта Руставели якобы сыграло роль в инциденте. Напомним, в октябре МВД Грузии назначило главе МИД Финляндии Элине Валтонен штраф 5000 лари за то, что участвовала в перекрытии проспекта Руставели.

«Таким образом, моральная и политическая ответственность лежит на министре иностранных дел Финляндии, на ЕС, который не выступил с осуждением после штурма 4 октября и выразил солидарность радикалам, на пресс-секретаре Еврокомиссии, поддержавшем 50 человек, перекрывавших улицу. Результат: люди следуют их одобрению и участвуют в нарушении закона. Так что требуйте ответа от посла ЕС относительно госпожи Азы. Что касается государства, оно действует справедливо и гуманно. Важно, чтобы правопорядок соблюдался и закон исполнялся», — заявил Папуашвили.

Протест и голодовка

В поддержку задержанной активистка Мариам Меканцишвили также прибегла к крайней форме протеста — голодовке. О своей акции она объявила в социальной сети:

«Я присоединяюсь к Азе и вместе с ней начинаю голодовку! Продолжу, пока ее не освободят из заключения!», — написала Меканцишвили.

Ранее, на фоне усиливающегося давления со стороны властей, к голодовке прибегли еще несколько человек. По состоянию на 2 ноября шесть человек голодают у здания парламента, включая оппозиционера Гедевана Попхадзе. Активит Давид Челидзе, задержанный 28 октября за перекрытие дороги, продолжает голодовку в изоляторе.

«Я думаю, что голодовка сегодня является примером для тех, кто ищет способы выразить протест против существующего режима и несправедливости. В нынешней ситуации голодовка — абсолютно адекватная форма протеста», — отметил Попхадзе.

К голодающим присоединился и 61-летний Зураб Ментешашвили, задержанный 31 октября за повторное нарушение порядка проведения митинга. Против него возбуждено уголовное дело — первое в рамках нового законодательства. Ментешашвили ранее уже отбывал административный арест за перекрытие дороги. Теперь ему грозит до одного года лишения свободы. Прокуратура ходатайствуют о его заключении под стражу.

«По результатам расследования МВД установлено, что 25 октября, согласно постановлению административной коллегии Тбилисского городского суда, лицо, подвергнутое административному наказанию за искусственное перекрытие дороги, 31 октября находилось на протестной акции возле парламента Грузии. Во время акции было закрыто лицо и нарушитель перекрывал дорогу, хотя из-за малого числа людей в этом не было необходимости», — заявляет прокуратура.

Задержания протестующих продолжаются ежедневно. 2 ноября Тбилисский городской суд назначил от 5 до 14 дней ареста трем участникам акций. 3 октября были задержаны четыре члена одной семьи: 65-летняя педагог Манана Цибахашвили, ее сестра и два сына. Все они стояли на проспекте Руставели. Манане Цибахашвили судья назначил однодневный административный арест. Судебный процесс над остальными членами семьи пока не состоялся.

С момента ужесточения закона о свободе собраний МВД задержало более 110 человек, хотя власти утверждают, что на проспекте Руставели перекрывают движение «50 человек». Поправки, инициированные правящей партией «Грузинская мечта» и вступившие в силу 16 октября, направлены, по словам властей, против тех, кто «применяет насилие» против миллиона проживающих в столице жителей, блокируя проспект.

Amnesty требует отменить законы

Международная правозащитная организация Amnesty International выразила «глубокую обеспокоенность» ситуацией в Грузии и заявила, что волна арестов, обысков и новые законы угрожают свободе выражения мнений и праву на мирные собрания.

В заявлении от 31 октября отмечается, что после событий 4 октября наблюдается «поствыборное подавление протестов». Наиболее спорными считаются поправки от 16 октября, запрещающие скрывать лицо, устанавливать палатки и перекрывать дороги во время демонстраций.

«Волна арестов в Грузии, при отсутствии надлежащей судебной защиты, в сочетании с недавними законодательными изменениями явно направлена на создание сдерживающего эффекта для реализации права на протест — права, защищенного как внутренним, так и международным законодательством», — говорится в отчете.

Amnesty International также напоминает, что «мирные формы протеста не должны приводить к полицейским рейдам или тюремным срокам». Организация призвала власти отменить законы, которые «криминализируют реализацию права на мирные собрания», считая их нарушением Конституции и международных обязательств Грузии в сфере прав человека.

Несмотря на законодательное давление, протесты продолжаются. Демонстранты перекрывают движение на проспекте Руставели уже 342 дня.

