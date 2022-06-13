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На Сахалине участников страйкбольного клуба осудили на 18 и 19 лет
На Сахалине суд приговорил двух жителей Южно-Сахалинска к 18 и 19 годам заключения по делу о "террористическом сообществе". Основание для обвинения Александра Козина и Арсения Лесного - их участие в страйбольком клубе. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.
Козину суд назначил 19 лет заключения, 5 из которых он проведёт в тюрьме, а 14 в колонии строгого режима. Лесного приговорили к 18 годам заключения. 4 года он должен будет провести в тюрьме. По словам адвоката Александра Дыдо, представляющего интересы Лесного, сторона обвинения запрашивала у судьи срок на год меньше.
В 2020 году Александра Козина и Арсения Лесного арестовали на обвинению в участии в "террористическом сообществе". ФСБ утверждало, что они входили в группу под названием S.T.C.N. ("Сахалинский тактический клуб националистов"), целью которой якобы являлось "нападать на сотрудников правоохранительных органов, чиновников и попытаться захватить власть".
В результате Козина признали виновным по статьям об организации террористического сообщества, организации содействия террористической деятельности, двух эпизодах хранения взрывчатки, двух эпизодах покушения на хранение взрывчатки и изготовлении взрывчатки. Лесной признан виновным по статьям об участии в террористическом сообществе, хранении оружия и взрывчатки, приготовлении в хранении взрывчатки и изготовлении взрывчатки и прохождении обучения для совершения теракта. Оба осужденных вину не признали.
Адвокат Лесного сообщает, что на момент обвинения тот уже не состоял в страйкбольном клубе несколько месяцев. Дыдо настаивает, что его подзащитный "никаких преступлений террористического характера не совершал". В страйкбольном клубе, по словам адвоката, не было иерархии или обязательной дисциплины, и понятие террористического сообщества к нему применить нельзя.
На допросах, по словам защитника, следователь требовал от Лесного подписать признание в том, что он "планировал насильственным способом свергнуть действующую в России власть и изменить конституционный строй, атаковать и захватить оружие в оружейной комнате отдела полиции, захватить здание Думы города Южно-Сахалинска, удерживать здание и заложников".
Другие новости дня
Югоосетинский лидер проведет в Москве консультации по вопросу референдума
В Москве завтра, 14 июня пройдут консультации по вопросу референдума о присоединении самопровозглашенной республики Южная Осетия к России.
Делегация во главе с югоосетинским президентом Аланом Гаглоевым уже выехала в российскую столицу, сообщили в пресс-службе Гаглоева.
В состав делегации также входят председатель югоосетинского парламента Алан Тадтаев, председатель Верховного Суда Олеся Кочиева, председатель ЦИК Эмилия Гагиева, и.о. министра иностранных дел Дмитрий Медоев и государственный советник президента Константин Кочиев.
Алан Гаглоев впервые посещает Россию со дня инаугурации, прошедшей 24 мая.
30 мая он приостановил действие указа своего предшественника Анатолия Бибилова о проведении референдума о вхождении Южной Осетии в состав России – «до завершения консультаций с Москвой».
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала здравым решение Гаглоева отложить референдум.
Кинотеатры в России закрываются или работают только по выходным
После ухода из проката голливудских фильмов кинотеатры в некоторых регионах России закрываются, а также переходят на работу в выходные или сокращают рабочие часы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченных по делам предпринимателей.
По словам бизнес-омбудсмена Челябинской области Александра Гончарова, выручка кинотеатров в регионе в первом полугодии упала на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и на 70 процентов - по сравнению с 2019. Он отметил, что в регионе уже есть случаи закрытия кинотеатров у которых только один или два зала. "Пока это произошло в Златоусте, но если ситуация не изменится, то же самое произойдет и в других городах региона, включая Челябинск", - сказал омбудсмен.
По словам уполномоченного в Кемеровской области Елены Латышенко, в регионе пока нет кинотеатров, которые приняли решение закрыться, однако число кинозалов сокращается. При этом наибольшие трудности испытывают кинотеатры в небольших городах.
В Нижегородской области закрылся кинотеатр в Богородске, а в Сарове кинопрокатчики будут работать по выходным и праздничным дням. В Нижнем Новгороде владельцы сократили количество кинозалов. Репертуар сократился на 70 процентов, а восстановление на 10 процентов за счет российских фильмов "не позволяет держаться на плаву", рассказал бизнес-омбудсмен в регионе Павел Солодкий.
- К середине апреля в России закрылись чуть более 36 процентов кинозалов, их число составило 3633, говорится на сайте Ассоциации владельцев кинотеатров. "Критический недостаток репертуара в ближайшие 2 месяца повлечет за собой падение выручки кинотеатров более, чем на 80 процентов и приведет к закрытию минимум 50 процентов кинозалов", - говорилось в сообщении. Кинопрокатчики отмечают, что восстановить репертуар за счет российских фильмов в короткий срок невозможно, а возможность получить картину в прокат за счет параллельного импорта у владельцев кинотеатров отсутствует. К концу 2022 года прогнозируется совокупный убыток российских кинотеатров 11,1 миллиарда рублей.
- После начала военной агрессии России в Украине западные кинокомпании приостановили прокат фильмов в российский кинотеатрах. Лишь из-за отказа выпускать в прокат "Бэтмена" и "Морбиуса" российские кинотеатры потеряли около 5 миллиардов рублей.
Подоляк рассказал, сколько тяжёлого вооружения нужно Украине для победы
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 13 июня в своём твиттере заявил, что украинской армии для достижения паритета с Россией на фронте необходимы несколько тысяч единиц тяжёлой техники, в частности 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 РСЗО , 500 танков, 2000 единиц бронетехники и 1000 дронов.
По мнению Подоляка, поставки техники в таких объёмах обеспечат Украине победу.
Подоляк добавил, что ожидает положительного решения Контактной группы министров обороны, встреча которой состоится 15 июня в Брюсселе.
- Западные поставки вооружения Украине начались ещё до российского вторжения, однако после него их объёмы увеличились, некоторые страны начали поставлять тяжёлую технику.
- Президент США Джо Байден 9 мая подписал "Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине 2022 года". Украина уже получила минимум 100 дронов-камикадзе Switchblade 300, 10 дронов-камикадзе Switchblade 600, несколько вертолётов Ми-17 и 108 артиллерийских орудий M777. Отправка четырёх реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS запланирована на июнь.
- 6 июня британский министр обороны Бен Уоллес заявил о поставке Украине РСЗО M270.
- Польша, Чехия и Болгария поставили Украине более 200 единиц танков Т-72М различных комплектаций.
- Германия анонсировала поставку современный системы ПВО IRIS-T. Она будет передана Украине в конце 2022 года.
- В Киеве призывают ускорить поставки и расширить их номенклатуру.
Генштаб ВСУ: войска РФ взяли под контроль центр Северодонецка
Российским войскам в ходе уличных боёв удалось вытеснить украинских военных из центра Северодонецка. Об этом сообщил Генштаб Украины. по словам главы администрации Луганской области Сергея Гайдая, под российским контролем сейчас около 70 процентов территории города.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал о взятии жилых районов города ещё около 2-х недель назад, однако всё это время бои там продолжались.
Сейчас украинские военные контролируют главным образом территорию промзоны на востоке города. На заводе "Азот", как сообщается, находится несколько сот мирных жителей, которые укрываются там от обстрелов.
Накануне сообщалось о разрушении всех мостов, соединяющих Северодонецк и остающийся под контролем Украины Лисичанск.
Этот город также подвергается обстрелам. По словам Гайдая, за последние сутки там погибли трое мирных жителей, в том числе ребёнок.
Ещё один удар был нанесён по Бахмуту в Донецкой области.
Российские войска также пытаются окружить Лисичанск и Северодонецк. Кроме того, продолжается наступление на Славянск, однако, по данным украинской стороны, российские военные не могут продвинуться вперёд.
- Сепаратисты так называемой "ДНР" в понедельник заявили, что 3 человека погибли в результате обстрела одного из районов Донецка. Утверждается, что под удар попал крытый рынок, где находились люди.
В руководстве Украины заявляют, что России удаётся удерживать инициативу за счёт огневой мощи, главным образом превосходства в артиллерии. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в понедельник написал, что Украине для достижения паритета на фронте необходимы поставки с Запада - в частности, тысячи гаубиц, 300 РСЗО и 500 танков. По словам Подоляка, вопросы поставок Украине вооружений будут обсуждаться 15 июня на совещании в Брюсселе. Страны Запада после начала войны начали поставлять Украине тяжёлую технику, однако в Киеве называют темпы и объёмы поставок недостаточными.
Премьер Грузии: завершены переговоры о передаче государству акций «Боржоми»
Правительство Грузии завершило переговоры о передаче государству пакета акций компании, владеющей заводами по розливу минеральной воды «Боржоми». Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
«Мы успешно завершили переговоры с акционерами «Боржоми», и наше государство, правительство Грузии станет акционером той группы, которая владеет заводом «Боржоми». Акции нам будут переданы безвозмездно. После этого наше государство станет совладельцем нашего, как говорится, национального достояния, гордости – «Боржоми». Будут решены все проблемы, которые возникли у «Боржоми» и его сотрудников, – сказал Гарибашвили.
Он добавил, что вопрос передачи акций государству был обсужден с международными партнерами, в том числе в Великобритании.
В конце апреля IDS Borjomi заявила о финансовых проблемах и остановила розлив воды - компания попала под санкции из-за российской доли в капитале. На заводе при этом продолжается забастовка. Она началась после того, как компания попыталась перевести рабочих на новые условия оплаты и уволила часть сотрудников.
Грузия в мае установила рекорд по экспорту товаров
Грузия в мае текущего года установила рекорд по экспорту товаров — он достиг 504 млн долларов, что на 48% больше, чем в том же месяце 2021 года.
Таковы предварительные данные Национального статистического управления Грузии (Грузстат), пишет агентство «Новости-Грузия».
Грузинский экспорт в этом году распределился так:
- Январь — 331 млн долларов
- Февраль — 429 млн долларов
- Март — 411 млн долларов
- Апрель — 416 млн долларов
- Май — 504 млн долларов
Что касается импорта, то этот показатель с начала года вырос на 45% и в мае достиг 1,1 млрд долларов.
- Январь — 800,8 млн долларов
- Февраль — 1018,7 млн долларов
- Март — 925,6 млн долларов
- Апрель — 967,0 млн долларов
- Май — 1119.3 млн долларов
В целом внешнеторговый оборот Грузии (без учета незадекларированной торговли) в период с января по май 2022 года составил 6,91 миллиарда долларов. Показатель увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Грузстат.
При этом экспорт составил 2091,9 млн долларов (на 36,2% больше), а импорт — 4821,4 млн долларов (рост на 37,3%).
Дефицит торгового баланса, отражающий отрицательное сальдо торгового баланса, в котором импорт превышает экспорт, достиг 2,72 миллиарда долларов (39,6% от товарооборота).
В Абхазии надеются на установление дипотношений с Палестиной
Посол самопровозглашенной республики Абхазия в Сирии Баграт Хутаба встретился с послом Палестины в Дамаске Самиром Аль-Рифаи. Об этом сообщили в абхазском МИДе.
«Главы дипломатических представительств обсудили вопросы межгосударственного сотрудничества, а также перспективы установления дипломатических отношений между двумя странами. Посол Палестины в Сирии выразил надежду на укрепление межгосударственных двусторонних отношений», – говорится в сообщении.
Ранее Хутаба заявил, что Йемен предложил Абхазии взаимное признание и установление дипотношений. Глава абхазского МИДа Инал Ардзинба при этом указал на сложную ситуацию, сложившуюся в Йемене.
«Мы будем двигаться по пути международного признания государственного суверенитета и международной правосубъектности нашей страны. Йемену благодарны за диалог. В стране, как известно, сложности. Мы договорились выждать, пока формируем базу для установления дипломатических отношений», – сказал Ардзинба.
- За исключением России, Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территории Грузии, находящиеся под оккупацией РФ.
Мария Захарова вновь раскритиковала деятельность тбилисской лаборатории Лугара
В интервью ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь рассказала о работе тбилисского центра Лугара и «военно-биологической деятельности США на постсоветском пространстве».
В Москве в очередной раз утверждают, что в Грузии «проводятся исследования по применению насекомых в качестве разносчиков особо опасных биологических агентов и возбудителей инфекций».
По словам Захаровой, в лаборатории Лугара на постоянной основе развернуто «Управление медицинских исследований сухопутных войск США-Грузия».
«Российские официальные лица, в том числе по линии МИД и Минобороны, и общественные деятели, а также грузинские эксперты и представители гражданского общества неоднократно указывали, что деятельность центра Лугара вызывает серьезные вопросы на предмет соблюдения США обязательств по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия», – сказала Захарова.
По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, утверждения, что активность Пентагона и связанных с ним структур сфокусирована исключительно на вопросах здравоохранения, не соответствуют действительности.
- Со дня открытия тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара в 2011 году в российских СМИ активно муссируются слухи о создании в центре химического или биологического оружия, а также штаммов опасных вирусов. Такие же обвинения высказывают и российские официальные лица. В конце 2018 года по приглашению Минздрава Грузии в лаборатории побывали эксперты из 17 стран мира. В подготовленном ими заключении отмечалось, что центр работает исключительно для мирных целей.
- Москва активизировала дезинформационная кампания против лаборатории Лугара после начала вторжения в Украину. При этом на аналогичных объектах в Украине, по заявлениям российских чиновников, шли и разработки биологического оружия.
- Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сказал, что в украинских биолабораториях, созданных и финансируемых США, «проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей».
- 8 марта сообщество выпускников биофака МГУ распространило в фейсбуке пост, в котором потребовало от ряда российских прокремлевских СМИ прекратить «лживую пропаганду, основанную на дезинформации и ненависти».
- Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов недавно сказал, что происходит «смещение ареала различных видов комаров, ранее встречавшихся только в южных странах, из Грузии на территорию ряда субъектов Российской Федерации».
- В течение многих лет Россия обвиняет тбилисскую лабораторию Лугара и в распространении африканской чумы свиней (АЧС). Игорь Кириллов во время выступления в ООН представил на слайде распространение с 2007 года АЧС «из Грузии в Российскую Федерацию, страны Европы и Китай».
Риск применения ядерного оружия достиг пика со времен холодной войны
Риск применения ядерного оружия в мире достиг самого высокого уровня со времен холодной войны. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
Ситуация, как заявили в институте, усугубляется обострением ядерной риторики со стороны государств так называемого ядерного клуба, в который входят Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. Эксперты утверждают, что несмотря на незначительное уменьшение количества ядерных боеголовок в 2021 году, все эти страны намерены увеличить их число в ближайшие годы и проводят модернизацию ядерных арсеналов.
Из общего запаса — примерно 12 705 боеголовок — на начало 2022 года около 9440 находились на военных складах для потенциального использования. Около четырех тысяч были развернуты вместе с ракетами и самолетами, а около двух тысяч — почти все из которых принадлежали России или США — находились в состоянии повышенной боевой готовности, сообщили в институте.
Как отмечают эксперты, из-за ухудшения отношений между странами произошли проблемы и в области ядерной дипломатии. Россия открыто угрожала возможным применением ядерного оружия в контексте войны на территории Украины. После начала российского военного вторжения в Украину были фактически заморожены переговоры между РФ и США по стратегической стабильности. Кроме того, постоянные члены Совета Безопасности ООН Китай, Россия, Франция, США и Великобритания не присоединились к Договору о запрещении ядерного оружия, а ядерная сделка с Ираном так и не согласована участниками.
Путин уволил Поклонскую с поста замглавы Россотрудничества
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении с должности заместителя главы Россотрудничества бывшего прокурора аннексированного Крыма и бывшего депутата Госдумы Натальи Поклонской. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Поклонская сообщила в телеграме, что переходит на другую работу, но подробности не привела.
Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества 2 февраля. Она тогда заявила, что "видит своим приоритетом в Россотрудничестве защиту прав соотечественников, в частности в Украине".
Поклонская, которая родилась в Луганской области, была в числе тех, кто не поддержал российскую военную операцию в Украине. В интервью Катерине Гордеевой она назвала вторжение в Украину "катастрофой" и сказала: "Я – гражданка России, но украинка. Родина, конечно, там".
В эфире ютьюб-канала "Живой гвоздь", который ведут журналисты закрытого "Эха Москвы", она назвала букву Z символом трагедии и горя, потому что в ходе конфликта гибнут солдаты и мирные люди с обеих сторон.
Позже она написала в своём телеграм-канале: "Опасно слепо поклоняться любым символам – история этого не любит. На праздничных пасхах изображаются крестики, а не военные символы. В детских садах делают зарядку и учат стихи про маму, мир и добро, а не выстраивают детей в военные символы". Поклонская также добавила, что "назвать все эти вещи по-другому" она не может и готова понести наказание, если это нарушает её должностной регламент.
В октябре прошлого года Поклонская была назначена послом в островном африканском государстве Кабо-Верде. Однако она так и не приступила к исполнению обязанностей, объяснив, что у неё "изменились личные обстоятельства".
- Наталья Поклонская до 2014 года работала прокурором в Украине. После ввода в Крым российских войск и прихода к власти пророссийского правительства в марте 2014 года она была назначена прокурором аннексированного Крыма. В 2016 году была избрана в Госдуму по списку "Единой России". Власти Украины обвиняют её в ряде преступлений.
В Германии оппозиция призвала предоставить Украине, Грузии и Молдове статус кандидатов на членство в ЕС
Немедленно предоставить Украине, Грузии и Молдове статус кандидатов на членство в ЕС призвала немецкая оппозиция, пишет DW.
«В наших интересах открыть Украине, Молдове и Грузии путь в Евросоюз», – сказал эксперт по вопросам европейской политики Гунтер Крихбаум – представитель крупнейшей оппозиционной фракции бундестага, включающий в себя Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии (ХДС/ХСС).
«Поскольку процесс вступления часто бывает длительным, мы призываем к созданию новой модели, позволяющей кандидатам быть тесно связанными с Европейским союзом еще до полного членства», – добавил он.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что некоторые страны ЕС не согласны с тем, чтобы предоставить Украине статус кандидата. Так, по данным агентства , против этого выступают Дания и Нидерланды, а Германия предлагает дать Украине некий условный статус кандидата.
В Грузии при этом обсуждают вероятность того, что статус кандидатов на членство в ЕС получат лишь Украина и Молдова.
Amnesty International: Россия обстреливала Харьков кассетными бомбами
Сотни мирных жителей погибли в Харькове в результате применения российской армией кассетных бомб и неуправляемых ракет. Об этом говорится в отчёте международной правозащитной организации Amnesty International, опубликованном в понедельник, 13 июня.
Повторяющиеся обстрелы жилых районов Харькова являются неизбирательными ударами, и как таковые представляют собой военные преступления, заявляют правозащитники.
Amnesty Internationalутверждает, что располагает неопровержимыми доказательствами многократного применения российской армией кассетных бомб и противопехотных мин, запрещенных международными конвенциями. Россия факт применения запрещенных боеприпасов отрицала.
Жилые районы Харькова подвергались обстрелам и бомбардировкам с первого дня войны, и за два месяца непрерывных ударов нанесли масштабный урон городу с населением в полтора миллиона человек. По данным Харьковской военно-гражданской администрации, за время войны погибло 606 жителей города, 1248 были ранены.
Сотрудники Amnesty International опросили около 160 харьковчан, среди которых пострадавшие от обстрелов, их свидетели, родные жертв, а также врачи, лечащие раненых, и задокументировали по меньшей мере 28 случаев неизбирательных ударов по Харькову со стороны России.
Неуправляемые ракеты установок "Град" и "Ураган", которые российская армия широко использует в войне против Украины, неспособны точно поражать цель, часто отклоняясь от неё более чем на 100 метров. В жилых районах, где дома стоят на расстоянии всего нескольких метров друг от друга, использование таких ракет и обычной артиллерии неизбежно приводит к многочисленным жертвам среди гражданского населения, подчеркивает Amnesty International. Кассетные бомбы оснащены поражающими элементами, которые при подрыве в воздухе поражают площадь в сотни квадратных метров.
Беспорядочные обстрелы, в ходе которых гибнут мирные люди и уничтожается гражданская инфраструктура, считаются военным преступлением. Ответственные за эти атаки должны быть привлечены к суду, а пострадавшие и родственники жертв - получить компенсации, указывают правозащитники.
Французская TotalEnergies сможет поставить газ в ЕС из Катара
Французская TotalEnergies стала первым иностранным партнером в крупном энергетическом проекте Катара. Европейцы приобрели 6,25-процентную долю в газовом проекте North Field East (NFE) примерно за два миллиарда долларов. Об этом сообщает телеканал France 24.
NFE поможет Катару увеличить производство сжиженного природного газа более чем на 60 процентов к 2027 году, заявили в TotalEnergies. Сделка поможет компенсировать уход компании из России.
Министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби сообщил, что действие совместного предприятия рассчитано до 2054 года. Другие иностранные фирмы также приобретут доли в NFE, но ни одна из них не будет больше, чем TotalEnergies, сказал Кааби, не раскрыв названия компаний. Источники в отрасли говорят, что речь идет об ExxonMobil, Shell и ConocoPhillips.
3 июня Евросоюз принял шестой пакет санкций в связи с российским вторжением на территорию Украины. Ограничения предусматривают частичное эмбарго на российскую нефть. ЕС принял решение отказаться от импорта российской нефти в течение шести месяцев и от импорта нефтепродуктов в течение восьми месяцев. Европейские страны сейчас ищут альтернативных поставщиков энергоресурсов.
Интернет-сервис ВТГРК взломали ради призыва остановить войну
Интернет-сервис "Смотрим.ру", предназначенный для просмотра российских телевизионных каналов с персональных компьютеров, владельцем которого является Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), был взломан в воскресенье вечером неизвестными хакерами.
В течение получаса на странице сервиса транслировалась заставка с надписью "Путин уничтожает украинцев! Остановите войну!". Телевизионные программы в это время были недоступны. Позже стартовая страница "Смотрим.ру" перестала работать полностью. Комментарии от владельцев сервиса не поступали.
С начала военного вторжения России на территорию Украины хакеры из группы Anonymous объявили о том, что будут совершать кибератаки на сайты российских госучреждений и СМИ. С того времени атакам, в частности, подверглись сайты Кремля, Госдумы, Министерств обороны, культуры и энергетики, Федеральной службы исполнения наказаний, Росстата, информационного агентства ТАСС, издания "Известия", и многие другие.
Столтенберг: мир возможен, но Украина не готова на него любой ценой
Мир на территории Украины вполне возможен, но главный вопрос в том, какую цену она готова за него заплатить. Задача Запада - сделать так, чтобы Киеву не пришлось идти на территориальные уступки и потерю независимости. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной с президентом Финляндии пресс-конференции.
По словам Столтенберга, Украина не готова на мир любой ценой.
"Не мне судить, насколько высокую цену Украина должна заплатить. Мы тоже платим цену, потому что оказываем поддержку и вводим санкции, но нет сомнения в том, что именно украинцы ежедневно платят самую высокую цену ", - подчеркнул глава НАТО.
Самый лучший путь прекращения боевых действий, по словам Столтенберга, отказ президента России от войны, поскольку только Кремль ответственен за войну.
Генеральный секретарь также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о завершении войны за столом переговоров. И задача западных партнеров - сделать позицию Киева максимально сильной, подчеркнул Столтенберг.
Руководитель НАТО не исключил, что мировой порядок из-за нападения России на Украину изменится, но решения споров должны быть найдены дипломатическим путём.
У абхазского президента обнаружили «помощника грузинского происхождения»
В пресс-службе президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания подтвердили, что его помощником по особым поручениям является россиянин Александр Мирелли.
Ранее Telegram-канал RESPUBLICA опубликовал сообщение о том, что у Аслана Бжания – «помощник грузинского происхождения», поменявший фамилию с Мирилашвили на Мирелли. Позже в Telegram-канале сообщили, что Мирелли числится в списке членов грузинской диаспоры – на сайте Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России.
В пресс-службе Аслана Бжания призвали журналистов «не публиковать информацию с непроверенных сайтов, не выдергивать нужные им фото и фразы из общего контекста».
«Если верить данным интернет-портала, то членами грузинской диаспоры также являются Георгий Дмитриевич Гулия и Фазиль Абдулович Искандер. Надеемся, их происхождение не вызывает вопросов. Однако фото Искандера и Гулия, наравне с фото Александра Мирелли, размещены на данном сайте в разделе «Диаспора Грузии в лицах», – заявили в пресс-службе абхазского президента.
Там подчеркнули, что Александр Мирелли родился, вырос и начал свой трудовой путь в Сухуми, позже переехав в Россию.
По информации пресс-службы, за 23 года опыта на руководящих должностях в РФ Мирелли награждён медалями, почетными грамотами, отмечен благодарностями и приветственными письмами президентом РФ Владимиром Путиным, председателем Госдумы Борисом Грызловым, мэром Москвы Сергеем Собяниным и Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.
«Уверены, что подобный опыт и профессиональные навыки весьма важны для Республики Абхазия», – сказано в сообщении.
На официальном сайте Мирелли указано, что в 2007-2018 годах он был помощником депутата Государственной Думы Станислава Говорухина, в 2009-2012 годах – заместителем губернатора Архангельской области, в 2014-2017 годах – советником губернатора Ненецкого автономного округа, с 2018 года – помощник депутата Госдумы РФ Алены Аршиновой и заместителя председателя Совета Федерации РФ Ильяса Умаханова.
Какими «особыми поручениями» абхазского президента занимается Александр Мирелли, не сообщается.
Макс Ферстаппен выиграл этап «Формулы - 1» в Баку
Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу в гонке восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» - Гран-при Азербайджана. Гонка прошла в воскресенье в Баку.
Второе место занял партнер Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес, третьим стал британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.
Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» занял в гонке четвертое место.
Максу Ферстаппену 24 года. Он одержал пятую победу на этапах «Формулы-1» в текущем сезоне. Всего на его счету 25 побед.
В европейских столицах прошли акции протеста, приуроченные ко Дню России
В воскресенье в нескольких европейских столицах прошли антивоенные акции, организованные, в основном, российскими эмигрантами и приуроченные ко Дню России. Самые массовые из них, с числом участников от ста до пятисот человек, состоялись в Лондоне, Варшаве, Берлине, Хельсинки, Париже, Праге, Вене, Тбилиси и Ереване.
Отмечается, что в уличном шествии в столице Великобритании вместе приняли участие эмигранты из России, беженцы из Украины и местные жители. Они прошли от Арки Веллингтона до здания российского посольства, скандируя: «Свободу России, мир Украине», «Путин и Лукашенко - террористы», «Россияне хотят мира» и «Путин - убийца».
В Варшаве организаторы акции назвали ее «День России без путинизма». Участники шествия начали его от посольства Украины и дошли до посольства России.
В Тбилиси акция прошла у бывшего здания посольства России. Участники принесли на нее так называемые альтернативные российские флаги, бело-сине-белые, а также нарисовали «народный алфавит», в котором каждая буква обозначала слово, символизирующее путинскую Россию - например, «П» - «пытки», «У» - «убийства», «Ц» - «цензура».
Еще одна акция против российской военной агрессии прошла в Киеве. Активисты вывесили на здание бывшего посольства РФ полотно с надписью «Последний День России», а вокруг него установили могильные кресты.
Встреча между национальной сборной Грузии и Болгарией завершилась вничью – 0:0
Встреча между национальной сборной Грузии по футболу и командой Болгарии в рамках Лиги наций УЕФА завершилась вничью со счетом 0:0, сообщает «ИнтерпрессНьюс». Матч состоялся на «Динамо Арена» имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси.
Последний раз команды играли 6 июня в болгарском городе Разград и тогда грузинские футболисты одержали победу со счетом 2:5.
После сегодняшней встречи грузинская команда набрала 10 очков и утвердилась в статусе единоличного лидера в 4-й группе.
Свыше 50 человек задержаны в московском метро
Свыше пятидесяти человек были задержаны в воскресенье в московском метро, сообщают правозащитный проект «ОВД-Инфо» и несколько протестных телеграм-каналов. Среди них политические активисты, журналисты, а также просто граждане, которые ранее были замечены на акциях протеста против российской вооруженной агрессии в отношении Украины.
Отмечается, что полиция вычисляла людей с помощью системы распознавания лиц. От большинства из задержанных требовали подписать врученное им «предупреждение о недопустимости противоправных действий», после чего отпускали, однако некоторых из задержанных продержали в отделах полиции по четыре-пять часов, фотографируя и требуя предоставить отпечатки пальцев.
По данным «ОВД-Инфо», массовые задержания москвичей связаны с информацией, распространенной в различных телеграм-каналах, об акции протеста против войны в Украине, которая якобы должна была пройти в центре столицы 12 июня - в День России. Откуда появилась такая информация - не сообщалось.
В результате в Москве никакой крупной акции не состоялось. Несколько человек провели лишь одиночные пикеты, которые проходят в столице почти ежедневно. Так, на Тверской площади задержали пикетчика Дмитрия Коваля, который стоял с плакатом «Свободу политзаключенным! Свое мнение не преступление», а на Большом Москворецком мосту - активистку Татьяну Ломакину, которая провела одиночный пикет против войны в Украине. Сообщается, что на Ломакину составили административный протокол о дискредитации действий российской армии.
Несколько пикетчиков были также задержаны в Санкт-Петербурге. В частности, возле Гостиного двора задержали активиста Алексея Абдуллина, который стоял с антивоенным плакатом. В итоге ему тоже вменили статью о дискредитации вооруженных сил РФ.
Финляндия не станет вступать в НАТО без Швеции
Финляндия не вступит в НАТО без Швеции, если членство Стокгольма будет отложено из-за неурегулированных вопросов с Турцией. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
«Дело Швеции – наше. Это означает, что мы идем дальше рука об руку», - подчеркнул Ниинистё.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО из-за опасений за свою безопасность после нападения России на Украину. Против принятия скандинавских стран в военный союз выступила Турция.
Анкара среди прочего потребовала прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана. Турецкие власти считают её террористической. Кроме того, Турция настаивает на выдаче причастных к терроризму лиц из числа курдских активистов, которым предоставляет убежище Швеция.
Ниинистё на пресс-конференции со Столтенбергом заявил, что возражения Турции стали для него неожиданностью, но признал, что требования Анкары заслуживают самого серьёзного внимания.
Столтенберг в свою очередь подчеркнул, что ни один из союзников НАТО не пострадал от большего числа террористических атак, чем Турция. Это, по словам главы НАТО, необходимо помнить и понимать.
В конце июня в Мадриде состоится саммит НАТО. Столтенберг пояснил, что мероприятие никогда не рассматривалось как крайний срок утверждения заявок Швеции и Финляндии. Военный союз продолжает контакты со Стокгольмом, Хельсинки и Анкарой, чтобы учесть "законные требования Турции".
Бастующие работники «Боржоми» собираются идти на Тбилиси
В понедельник на семь утра назначен сбор бастующих работников заводов «Боржоми», будет решаться вопрос о распространении акции на Тбилиси, сообщили «Новости-Грузия» в забастовочном комитете. По существующему на данный момент плану, акция разделится - половина участников направятся в Тбилиси, к зданию Госканцелярии, вторая часть останется пикетировать здания заводов.
Участники забастовки хотят предложить жителям Грузии вместе решить судьбу заводов.
«Минеральная вода «Боржоми» - это не только рабочие места, это часть нашей идентичности и посол Грузии во многих странах», - говорится в заявлении участников акции. Окончательный план действий будет объявлен к полудню завтрашнего дня.
- Рабочие двух заводов бастуют почти две недели. Они требуют долгосрочные контракты, повышения оплаты труда, восстановления уволенных сотрудников и выплаты задолженностей за два месяца.
- Заводы «Боржоми» лихорадит уже более двух месяцев. В конце апреля IDS Borjomi заявила о финансовых проблемах и остановила розлив воды - компания попала под санкции из-за российской доли в капитале. Через некоторое время заводы восстановили работу, но компания попыталась перевести рабочих на новые условия оплаты и началась забастовка. Бастуют до 600 человек, почти все рабочие двух заводов.
- Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили поручил инспекции труда разобраться в конфликте между дирекцией и рабочими заводов. Одновременно правительство ведет c IDS Borjomi International переговоры о передаче государству контрольного пакета акций.
- Компания IDS Borjomi Georgia входит в состав IDS Borjomi International, 60%-ной долей которой владеет компания «Альфа-групп». Ее основателем является российский предприниматель Михаил Фридман, подпавший под санкции Запада из-за ситуации в Украине. 40% IDS Borjomi International принадлежат миноритарным акционерам.
«Комитет против пыток» прекратил работу из-за статуса «иноагента»
Правозащитная организация «Комитет против пыток» прекратила работу в связи со статусом «иноагента». Об этом сообщил руководитель комитета Сергей Бабинец.
Минюст России признал организацию «иноагентом» в минувшую пятницу, 10 июня.
«Несмотря на очевидную пользу этой миссии, власть уже много лет подряд пытается придать ей очертания чужеродности и вредности, год за годом внося НКО, которые борются с пытками, в реестр иностранных агентов», - написал Бабинец в фейсбуке. Правозащитник добавил, что комитет расскажет о дальнейших планах в ближайшие дни.
»Комитет против пыток» начал работу в 2000 году. Он занимался общественным расследованием жалоб на применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение. Ранее организация уже была внесена в реестр НКО – «иностранных агентов». После этого она была ликвидирована как юридическое лицо.
- Законодательство об «иноагентах» в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации «иностранными агентами», если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются «политической деятельностью». Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
Госсекретарь США пожелал россиянам мирного будущего без репрессий
Госсекретарь США Энтони Блинкен 12 июня, в День России, пожелал россиянам мирного и открытого будущего.
«12 июня 1990 года стало важным шагом в реализации стремления народа России к свободе, демократии и разрушении барьеров, отделяющих его от остального мира. Граждане России, как и люди во всем мире, заслуживают того, чтобы жить без репрессий и иметь возможность пользоваться своими правами человека и основными свободами, не опасаясь возмездия», - говорится в сообщении Блинкена.
Госсекретарь отмети, что в современной российской реальности Кремль усилил репрессии против гражданского общества и независимых СМИ. «Слишком много российских граждан находятся за решеткой за «преступление» - говорить властям правду», - подчеркнул глава Госдепартамента.
По мнению Блинкена, репрессии в отношении россиян происходят в то время, когда Кремль ведет ничем не спровоцированную и ничем не оправданную войну против суверенного, соседнего государства. «Правительство России пытается держать своих граждан в неведении относительно зверств, которые оно совершает против народа Украины», - говорится в обращении.
Война Кремля оставила Россию в международной изоляции и лишает российских граждан возможности строить лучшее будущее в гармонии со своими соседями, полагает госсекретарь. Он назвал изоляцию результатом решений российского руководства. Блинкен признал, что жители России все еще стремятся к свободе и достойной жизни – часто и большим личным риском.
- Ранее сегодня глава латвийского МИДа пожелал России поражения в войне с Украиной и построения современного правового государства. А глава КНДР Ким Чен Ын от имени народа Северной Кореи выразил «полную поддержку и одобрение» российскому народу.
- 12 июня 1990 года первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о суверенитете Российской Федерации. Праздничной датой 12 июня стало в 1992 году. В тот же день в 1991 году прошли выборы президента РСФСР, на которых победил Борис Ельцин.
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