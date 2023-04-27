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На сессии ПАСЕ Россию призвали выполнять решения ЕСПЧ
Российская Федерация занимает первое место по количеству невыполненных решений Европейского суда по правам человека среди всех стран-членов Совета Европы. Помимо этого, у России больше, чем в случае любого другого государства Европы, невыполненных решений ЕСПЧ по так называемым основным делам. Об этом говорится в докладе «Исполнение решений Европейского суда по правам человека», заслушанном в Страсбурге на весенней сессии Совета Европы 26 апреля.
«Сложившаяся ситуация означает, что пострадавшие все еще ждут возможности в полной мере воспользоваться своими правами в России в соответствии с международными стандартами и решениями ЕСПЧ», – рассказал автор доклада Константинос Эфстатиу. По его словам, несмотря на то, что Москва была исключена из механизмов Совета Европы в 2022 году, описанные в докладе выводы касаются проблем, имеющих отношение ко времени, когда Россия была членом Совета Европы.
«Российская Федерация, согласно международному праву, по-прежнему связана обязательствами уважать права человека и выполнять окончательные решения, вынесенные против неё в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека. Но в данном случае речь не только о международно-правовых обязательствах, а в первую очередь о том, что исполнение решений ЕСПЧ – в интересах народа России», – заявил Эфстатиу.
В докладе упомянуты несколько наиболее проблемных дел, всё ещё находящихся на рассмотрении ЕСПЧ, а также по которым были вынесены решения. Они касаются ограничений свободы слова, блокировки онлайн-ресурсов из-за публикаций, осуждающих агрессию России в отношении Украины, похищения людей в Чечне, множественные нарушения прав тех, кто содержится под стражей, дела ЮКОСа и Алексея Навального.
«По состоянию на 31 декабря 2021 года из 5 533 дел, находящихся на рассмотрении Комитета министров Совета Европы, контролирующего выполнение решений ЕСПЧ, самое большое число дел касалось Российской Федерации (1 942), то есть, 35% всех дел. В настоящий момент Россией не выполнено по меньшей мере 2 395 решений. Несмотря на то, что Россия перестала быть членом Совета Европы, более 22% всех исков, поданных в ЕСПЧ, касаются Российской Федерации», – пишут авторы в разделе о России.
Люди ожидают справедливого отношения к ним
Среди проблем, мешающих выполнять решения ЕСПЧ России, отмечены «постоянные проблемы с верховенством права, нетерпимость к демократии и свободе слова, а также последствия вмешательства, зачастую военного, в дела стран региона». В частности, составители документа упоминают дела «Грузия против России», «Молдова против России», а также несколько дел, вердикта по которым еще нет, например, о сбитом «Боинге» Малайзийских авиалиний в Донецкой области в 2014 году.
В докладе говорится, что Россия не выполняла решения ЕСПЧ не только после того, как начала агрессию в Украине и была исключена из механизмов Совета Европы, но и ранее, когда она была полноправным членом международной организации.
Эфстатиу призвал страны, упомянутые в докладе, внимательно изучить наиболее громкие дела, решения по которым вынес ЕСПЧ и которые пока не выполнены, и принять меры. «Люди ожидают справедливого отношения к ним… Поиск Правды – это установление культуры соблюдения прав человека», – заявил он.
Доклад касался в первую очередь стран, чаще других не выполняющих решения ЕСПЧ. Цель документа – определить проблемы, из-за которых решения не исполняются из-за отсутствия политической воли или механизмов внутри государств, чаще всего связанных с необходимостью проведения реформ в тех областях, где нарушаются права человека.
Помимо России, в докладе уделено внимание пяти странам: Азербайджану, Венгрии, Румынии, Турции и Украине.
«Ассамблея Совета Европы по-прежнему глубоко обеспокоена количеством случаев выявленных структурных и сложных проблем, находящихся на рассмотрении Комитета министров в течение более чем пяти лет. Наряду с этим, есть понимание, что ситуация в Украине является сложной по сравнению с другими странами из-за агрессивной войны России и последствий, которые она имеет для украинских властей и общества в целом», – пишут авторы доклада.
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Анкара опровергла сообщения о плохом здоровье Эрдогана
Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун опроверг информацию, что президент Реджеп Тайип Эрдоган испытывает проблемы со здоровьем.
«Мы категорически отвергаем подобные необоснованные заявления относительно здоровья президента Эрдогана», – написал он на своей странице в Twitter вечером в среду, 26 апреля. Алтун отметил, что Эрдоган примет участие в церемонии открытия АЭС «Аккую», которая состоится 27 апреля, в онлайн-формате, передает DW.
Менее чем за три недели до выборов в Турции Эрдоган отменил ряд мероприятий в рамках предвыборной кампании.
«По совету врачей сегодня я буду отдыхать дома», – написал он в Twitter в среду.
Эрдоган сообщил, что вместо него в предвыборных митингах, запланированных на этот день в Кырыккале, Сивасе и Йозгате, примет участие вице-президент Турции Фуат Октай.
«С завтрашнего дня мы надеемся продолжить работу», – добавил президент Турции.
Позднее заместитель председателя правящей в стране Партии справедливости и развития Эркан Кандемир в Twitter написал, что Эрдоган не будет лично присутствовать на церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую», вместо этого он примет участие в мероприятии в онлайн-формате. Запланированный на четверг предвыборный митинг в Мерсине, где расположена АЭС, «перенесен на более позднюю дату», сообщил Кандемир.
Кроме того, по данным СМИ, отменено интервью Эрдогана, которое он должен был дать 27 апреля четырем турецким телеканалам.
Вечером 25 апреля Эрдогану стало плохо во время интервью местному телеканалу, которое транслировалось в прямом эфире. Трансляция была прервана, а после ее возобновления президент извинился перед зрителями, объяснив произошедшее «желудочным гриппом» и большой нагрузкой из-за предвыборной кампании. Впоследствии ряд СМИ сообщили, что у Эрдогана якобы случился инфаркт миокарда и он был госпитализирован.
- 14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы. Конкуренцию 69-летнему Эрдогану, который намерен переизбраться на очередной срок, составляет 74-летний Кемаль Кылычдароглу – единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса», лидер Народно-республиканской партии.
В Судане при действующем перемирии вспыхивают бои
Объявленное в Судане 72-часовое прекращение огня в основном соблюдается. Как сообщает из пригородов Хартума корреспондент Би-би-си, бои продолжаются вблизи телевизионного центра и главной радиостанции.
Не хватает докторов, население продолжает искать продукты питания и наличные денежные средства.
Начальник Генштаба выступил за продление перемирия, первоначальный срок которого, 72 часа, заканчивается в пятницу. Предложения Абдель Фаттаха аль-Бурхана включают направление представителей армии Судана и воюющих с ней Сил быстрой поддержки в город Джуба (Южный Судан) - для обсуждения подробностей возможного установления мира.
Конфликт обострился 15 апреля по поводу борьбы за власть. Действующее 72-часовое перемирие вступило в силу в минувший понедельник. Слышны взрывы и выстрелы.
В ЕС сохраняются разные подходы к закупкам боеприпасов для Украины
Послы государств Европейского союза вновь не смогли договориться о совместных закупках боеприпасов для Украины. Как отмечают «Немецкая волна» и польская радиостанция RMF FM, Брюссель ранее обещал Киеву передать до конца года 1 миллион боеприпасов. Речь шла как о складах в странах ЕС, так и о совместных закупках. Но из этого «миллиона» к настоящему времени Украине отгружено менее 40 тысяч боеприпасов.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее призвал министров обороны 27 стран-участниц обратить внимание на эту ситуацию. Некоторые европейские дипломаты считают, что совместные закупки блокирует Франция. В Париже говорят, что всё производство и цепочки поставок боеприпасов должны находиться в Европе. Франция против того, чтобы снаряды производились в одной из стран ЕС, а порох изготовлялся в Южной Корее. «При таком подходе, мы никогда не поставим Украине боеприпасы», приводит «Немецкая волна» слова одного из европейских дипломатов, знакомого с ситуацией.
О нехватке сырья для производства взрывчатки, чтобы обеспечить Украину боеприпасами ранее писала Financial Times. Собеседники издания рассказали, что в ЕС ощущается дефицит пороха, пластита и тротила, который не позволяет быстро нарастить производство артиллерийских снарядов даже при условии достаточного финансирования. Нападение России на Украину показало, насколько слабы в Европе производственные мощности, на которых сказались десятилетия недоинвестирования, отмечала газета.
В то же время, Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи убежден, что Украина вовремя получит обещанную технику для контрнаступления.
Об этом он сказал во время слушаний Комитета Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам, сообщает «Европейская правда».
«Я твердо уверен, что мы доставили необходимое им оборудование, и мы продолжим поставки, чтобы поддержать их деятельность», – добавил генерал Кристофер Каволи.
«В течение зимы наша коалиция позволила ВСУ генерировать возможности, необходимые для защиты и отвоевания частей суверенной территории Украины», – сказал генерал
Кроме того, он выразил убеждение, что украинские партнеры хорошо используют оказанную помощь.
Азербайджан торжественно поднял флаг на мосту Хакари
Азербайджан торжественно, с участием вооруженных военных, поднял флаг на мосту Хакари. «Пограничный переход готов», - доложил полковник Пограничных войск Азербайджана своему главнокомандующему, президенту страны Ильхаму Алиеву.
Сейчас на дороге из Армении в Нагорный Карабах стоит азербайджанский КПП на мосту Хакари, а затем блокпост азербайджанских активистов на перекрестке Шуши-Каринтак, пишет Радио Азатутюн.
Министерство здравоохранения непризнанного Нагорного Карабаха накануне сигнализировало о том, что в связи с установкой азербайджанского КПП была отменена перевозка в Армению 28 пациентов, среди них 9-летний ребенок с острым лейкозом и женщина на последнем сроке беременности, которая после родов нуждается в экстренной операции на сердце, а в Карабахе ее провести невозможно. Сегодня при посредничестве Международного комитета Красного Креста беременная женщина, ребенок и другие тяжелобольные прибыли в Ереван.
«Сегодня на наших автомобилях и при нашем посредничестве в Республику Армения были перевезены 16 человек, люди, у которых имеются проблемы со здоровьем. Мы планируем, что люди, которые получили лечение в различных медучреждениях Республики Армения, вернутся», - сказала представитель миссии МККК в Карабахе Этери Мусаелян.
11 пациентов, прибывших в Армению на лечение, уже выздоровели и возвращаются в Карабах на машинах Красного Креста.
Официальный Баку утверждает, что этот КПП на мосту Хакари призван сделать движение транспорта прозрачным и не будет препятствовать «въезду и выезду граждан армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана».
Пока едут и приезжают только машины Красного Креста и российских миротворцев. Между этими двумя азербайджанскими блокпостами остались четыре села Шушинского района, где проживают 350 жителей Карабаха, с воскресенья они оказались отрезанными как от Степанакерта, так и от Гориса. Пока острых продовольственных проблем в селах Хин Шен, Мец Шен, Ехцаох и Лисагор нет, сообщил глава администрации Шушинского района Гриша Ованнисян.
«В селе все есть, есть картошка, есть мука, есть фасоль, есть зелень, есть сыр, словом, с голода не помрем», - сказал он.
Гриша Ованнисян надеется, что российские миротворцы смогут доставить в села гуманитарный груз, если эта двойная блокада продолжится.
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау прибыл Грузию
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау прибыл Грузию с двухдневным визитом. Главу МИД Польши в Тбилисском международном аэропорту встретил заместитель министра иностранных дел Грузии.
По словам Теймураза Джанджалия, визит министра иностранных дел Польши Збигнева Рау и поддержка Польши очень важны для Грузии.
«Мы надеемся, что еще одна важная страна-партнер и впредь продолжит поддерживать Грузию как на внешнеполитическом направлении, так и с точки зрения территориальной целостности Грузии», - сказал он.
В рамках визита глава внешнеполитического ведомства Польши проведет встречу со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили, главой правительства Ираклием Гарибашвили и президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
Збигнев Рау также возложит венок к мемориалу героев, павших в борьбе за единство Грузии, сообщает Общественный вещатель со ссылкой на пресс-службу МИД Грузии.
Зеленский: Мир за счет территориальных уступок невозможен
Достижение мира за счет территориальных уступок невозможно. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года. Об этом по итогам телефонных переговоров с главой КНР Си Цзиньпином написал в телеграме Владимир Зеленский.
По словам президента Украины, мир должен быть устойчивым и справедливым, основанным на принципах международного права и с уважением устава ООН. «Мир с территориальными компромиссами невозможен», - подчеркнул украинский лидер.
Зеленский также сообщил, что стороны обсудили ключевые темы отношений Киева и Пекина. «Особое внимание было уделено путям возможного сотрудничества для установления устойчивого и справедливого мира», - отметил президент Украины.
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в свою очередь сообщил, что украинский и китайский мирный планы нашли общие точки соприкосновения – в частности по вопросу неиспользования ядерного оружия.
Первый с начала войны разговор Зеленского и Си приветствовал Белый дом. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби назвал переговоры хорошей новостью. Вместе с тем, пока неизвестно, приведет ли состоявшийся контакт к прогрессу в мирном урегулировании, отмечают в Вашингтоне.
По словам Кирби, США не получали предварительного уведомления о телефонном разговоре, сообщает Голос Америки.
МИД России заявил, что Москва видит готовность Пекина прилагать усилия для налаживания переговорного процесса по Украине. При этом представитель министерства Мария Захарова в официальном комментарии ведомства сообщила, что «управляемый Вашингтоном Киев вряд ли может адекватно воспринять призывы к миру».
Си по итогам переговоров заявил, что Китай будет решительно содействовать переговорному процессу и прекращению огня в кратчайшие сроки.
Кроме того, Пекин сообщил, что отправит в Киев свою делегацию, для урегулирования вооруженного конфликта России с Украиной. По предварительным данным возглавить миссию КНР может бывший китайский посол в Москве Ли Хуэй. Он работал в России с 2009 по 2019 год.
В феврале Китай представлял свой мирный план для завершения войны. Пекин предложил прекратить огонь, начать мирные переговоры и ликвидировать гуманитарный кризис. Критики отмечали, что документ состоит из общих фраз и не предлагает пути их реализации.
Прокуратура Польши конфисковала деньги со счетов посольства России
Прокуратура Польши изъяла деньги со счетов российского посольства и торгового представительства. Об этом заявил посол России в Польше Сергей Андреев. По его словам, речь идет о крупных суммах как в польских злотых, так и в долларах США.
Андреев сообщил, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета польской прокуратуры. Уведомление об этом было доставлено российскому диппредставительству. Вслед за этим банк Santander сообщил, что прекратил сотрудничество с посольством и закрыл счета, добавил посол. Он расценил случившееся как грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Счета российского посольства в Польше были заблокированы в марте 2022 года, вскоре после начала военного вторжения России в Украину. Причиной блокировки стали подозрения польских властей, что деньги со счетов посольства России могли использоваться для финансирования терроризма или отмывания незаконно полученных средств. В ответ российская сторона также заморозила счета польского посольства в Москве.
Кроме того, Польша изъяла у российского диппредставительства несколько объектов недвижимости, включая здание, где жили дипломаты, и базу отдыха под Варшавой.
Польское издание Rzeczpospolita 12 мая прошлого года сообщало, что на счетах посольства России в Польше было заблокировано около 5 млн злотых, или $1,1 млн.
- Польша - одна из наиболее активных противниц военного вторжения России в Украину. Она оказывает значительную военную помощь Украине как в рамках НАТО, так и самостоятельно. Страна приняла несколько миллионов беженцев из Украины - больше, чем любая другая. В Польше регулярно проходят акции протеста против войны. В мае прошлого года неизвестные облили российского посла Андреева красной краской в знак протеста.
Под Херсоном погиб фиксер итальянского издания La Repubblica
В результате обстрела российскими войсками Антоновского моста в Херсонской области Украины погиб фиксер итальянского издания La Repubblica Богдан Битик.
Корреспондент издания Коррадо Зунино, который готовил репортаж о жизни гражданского населения в освобожденном украинскими войсками Херсоне, и проводником которого был Битик, госпитализирован с ранением в плечо.
Власти Италии сообщили, что Зунино был ранен во время атаки беспилотника. Редакция La Repubblica утверждает, что по журналистам открыли огонь снайперы.
Генпрокуратура Украины начала расследование инцидента.
- По данным международной организации «Репортеры без границ» на начало апреля на войне в Украине были убиты восемь работников СМИ. Украинские власти заявляют о десятках погибших.
На войне в Украине погиб ещё один грузинский боец
Ещё один грузинский доброволец, воевавший на стороне ВСУ, погиб в Украине. О смерти Зураба Одишвили сообщил глава «Объединённого кавказского легиона» Ладо Гамсахурдия.
Обстоятельства гибели бойца пока не сообщаются.
В общей сложности с начала полномасштабного российского вторжения в Украине погибли 43 грузинских бойца.
На Кипре горел Российский центр науки и культуры
В столице Кипра Никосии горел Российский центр науки и культуры. Сейчас пожар потушен, жертв нет, сообщает ТАСС.
По словам руководительницы центра Алины Радченко, в него бросили «коктейли Молотова».
«Произошло два сильных хлопка, горят стена и крыша. Люди эвакуированы. Полиция оцепила здание, на месте работают пожарные», – сказала она.
Огнём были охвачены несколько этажей. К тушению пожара привлекли пять пожарных машин и бронетранспортёр, сообщает РБК со ссылкой на местные экстренные службы. По информации пожарной службы, здание находилось на реконструкции.
- В октябре 2022 года у российского посольства в Молдове взорвали несколько петард и написали на его ограждении «Путин убийца». Москва тогда направила Кишинёву ноту протеста.
Виола фон Крамон: грузинские тролли даже превзошли российских
Депутат Европарламента Виола фон Крамон заявила, что правящая партия Грузии может стоять за фейками о ней. Об этом немецкий политик сказала в специальном видео, опубликованном в твиттере.
«Поздравляю, награду «Тролль месяца» на этот раз точно получат грузинские тролли. Они даже превзошли российских. Почему? Они представили меня как возможную родственницу Германа Геринга (немецкое произношение – Гёринг, — прим. ред.). Подобная мысль придет в голову только тем, кто возьмет русский перевод моей девичьей фамилии «Геринг». «Гёринг» и «Геринг» в кириллице пишутся одинаково, но в латинице эти две фамилии не имеют ничего общего. Точно так же, как, к счастью, я никак не связана с нацистским политиком и военным преступником Германом Герингом», – отметила она.
По словам Виолы фон Крамон, второй фейк о ней был еще более «абсурдным и нелепым». За кадры европарламентария в сети выдавали видео с пьяной британкой на свадьбе.
«Я бы с удовольствием пошла на грузинскую свадьбу, но пока никого не пригласил. У меня нет ничего общего и с этой дамой. Это классическое т. н. deepfake-видео. Интересен тот факт, что этот фейк распространяли в основном сторонники правящей фракции. Можно предположить, что вероятного заказчика следует искать там», — заявила фон Крамон.
Как пишет СОВА, депутат Европарламента также добавила, что считает более правильным вести открытые политические дискуссии, а не распространять сфабрикованные видео.
«Слава богу, есть независимые факт-чекеры, в данном конкретном случае – Myth Detector, которые разоблачили этот бред», – заключила евродепутат.
11 человек пострадали в массовой драке жителей Ингушетии и Северной Осетии
В селе Куртат Пригородного района Северной Осетии произошла драка с участием около 50 человек, не менее 11 из них обратились за медицинской помощью. Как пишет телеграм-канал Mash Gor, трое пострадавших – жители Северной Осетии, остальные – из Ингушетии. По информации телеканала РЕН ТВ, задержаны двое участников драки 1994 и 1999 годов рождения – оба из североосетинского села Камбилеевское того же Пригородного района.
Причиной драки, по данным телеграм-канала Baza, стала ссора двух подростков, а во время потасовки пострадал как минимум один из полицейских, прибывших на место происшествия. По факту массовой драки в Куртате возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.
Согласно информации портала «15-й регион», в Пригородном районе Северной Осетии усилены меры по охране общественного порядка, местные силовики переведены на усиленный вариант несения службы.
- В конце 2021 года в Пригородном района Северной Осетии произошла серия мелких конфликтов с участием осетин и ингушей, сайт Кавказ.Реалии сообщал о пострадавших.
- В 1992 году осетино-ингушский конфликт, связанный с территориальным спором о принадлежности Пригородного района, привел к погромам и убийствам. Данные о потерях разнятся, известно об около восьми тысячах пострадавших, погибли более 900 человек.
- Правозащитный центр «Мемориал» называл причиной осетино-ингушского конфликта сталинскую политику, когда после депортации 1944 года Чечено-Ингушетия республика была устранена, а территория Пригородного района была передана Северо-Осетинской АССР.
- В ночь с 27 на 28 марта неизвестные обстреляли пост полиции на границе Ингушетии и Северной Осетии и скрылись с места происшествия. Двое полицейских получили ранения. 3 апреля неизвестные обстреляли сотрудников полиции в селе Гвардейское, один сотрудник был ранен. В ночь с 5 на 6 апреля очередная перестрелка произошла в селе Зязиков-Юрт – трое полицейских погибли, еще восемь были ранены.
- Между футболистами владикавказской «Алании» и сербского клуба «Чукарички» произошла драка во время товарищеского матча в Турции. Потасовка на поле началась в конце первого тайма, когда счет еще не был открыт. В итоге команда из Сербии не стала продолжать встречу и покинула стадион.
- В аннексированном Крыму за драку были задержаны пятеро офицеров чеченского СОБР «Ахмат», в их числе Хасан Ибрагимов, назначенный недавно «представителем» главы Чечни Рамзана Кадырова на оккупированных Россией территориях в Херсонской и Запорожской областях Украины.
Россия выслала 10 норвежских дипломатов
Россия признала персона нон грата десять норвежских дипломатов, сообщил МИД России.
Ведомство выразило «решительный протест» в связи с решением Норвегии о высылке пятнадцати российских дипломатов из страны. МИД России назвал это «враждебным шагом» и предупредил, что за высылкой норвежских дипломатов последуют «другие меры».
Ранее Норвегия объявила персона нон грата несколько сотрудников российского посольства в Осло. Норвегия назвала их причастными к разведке и обвинила в деятельности, не совместимой с их дипломатическим статусом. МИД страны заявил, что приветствует российских дипломатов, но не разведчиков, работающих под таким прикрытием.
Европейские страны стали массово высылать российских дипломатов, обвиняя их в работе на разведку, после полномасштабного вторжения России в Украину. Обычно Россия на высылку отвечает зеркально.
Си Цзиньпин впервые поговорил с Зеленским после начала войны
Председатель КНР Си Цзиньпин впервые поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским после начала февральского вторжения в Украину. Об этом Зеленский рассказал в своём твиттере. Пекин направит в Киев спецпредставителя, который проведёт переговоры со сторонами войны, — передаёт агентство «Синьхуа».
Зеленский назвал разговор с Си «длинным и содержательным», его пресс-секретарь уточнил, что разговор продолжался почти час.
«Верю, что этот звонок, а также назначение посла Украины в КНР дадут мощный толчок для развития наших двусторонних отношений», — заявил украинский лидер.
В Офисе президента пообещали раскрыть подробности беседы позднее, — передаёт «Украинская правда».
В марте, перед визитом Си в Москву, газета The Wall Street Journal сообщала, что председатель КНР запланировал беседу с Зеленским. Издание отмечало, что беседа должна продемонстрировать усиление роли Пекина в переговорных процессах о мире.
В феврале Китай представлял свой мирный план для завершения войны. Пекин предложил прекратить огонь, начать мирные переговоры и ликвидировать гуманитарный кризис, — критики отмечали, что документ состоит из общих фраз и не предлагает пути их реализации.
Навальному сообщили о возбуждении против него дела о терроризме
Против оппозиционного российского политика Алексея Навального, отбывающего срок в колонии во Владимирской области, возбудили дело по статье о терроризме – его выделили из уже существующего дела по статье об экстремизме. Об этом сообщил сам политик на заседании суда.
«Следователь сообщил мне, что в отношении меня выделено новое дело по терроризму, и по нему меня будет судить военный суд», – сказал Навальный.
«Сота» уточняет, что речь идёт об обвинении в организации террористического сообщества. Ранее признать основанный политиком Фонд борьбы с коррупцией террористической организацией призвали в Государственной думе.
26 апреля Басманный районный суд Москвы начал заседание об ограничении времени, выделенного политику на ознакомление со 196 томами уголовного дела об экстремизме против него. Судья закрыла процесс, сообщает «Медиазона». Суд обязал Навального ознакомиться с материалами дела до 5 мая.
Дело по обвинению Навального в организации и финансировании экстремистской организации возбудили в октябре 2022 года. Тогда же сам Навальный сообщал, что его также обвинили в пропаганде терроризма и в призывах к нему.
Сегодня же Навального в 14-й раз отправили в штрафной изолятор – сразу же после выхода оттуда, сообщается в его телеграм-канале.
«Вчера закончились очередные 15 суток, и меня вернули в ту же камеру № 11 ШИЗО», — написал Навальный. Причину политик не назвал. До этого поводами для его перевода в ШИЗО были среди прочих расстёгнутая пуговица и отказ мыть забор.
По его словам, он «сломал систему»: раньше после 15 суток в ШИЗО заключённому давали хотя бы сутки в обычной камере перед отправкой его в ШИЗО на следующие 15 суток.
Штрафной изолятор отличается особо жёсткими условиями содержания. Навальный описывал его как камеру размером два на три метра, где ему приходится сидеть на железном табурете. Также он рассказывал, что в ШИЗО есть кипяток и одна книжка – по сравнению с обычной камерой, где есть «кофе и две книжки».
- В июне 2022 года Навального перевели из колонии общего режима в Покрове в колонию строгого режима в Мелехове. Уголовное преследование Навальный и его сторонники считают политическим.
- В марте 2023 года сторонники политика установили копию ШИЗО у Лувра в Париже. Ранее она располагалась у российского посольства в Берлине. С августа 2022 года Навальный провёл в такой камере больше ста дней, что, по словам его адвокатов, привело к резкому ухудшению состояния его здоровья.
- По словам адвоката Навального Вадима Кобзева, в начале апреля Навальному вызывали скорую помощь из-за обострившейся болезни желудка. Защитник отметил, что диагноз Навального по-прежнему неизвестен. Кобзев сообщил, что будет требовать токсикологических и радиологических тестов, так как его подзащитному могут давать отравляющие вещества в малых дозах.
Спецпропуска жителям Ахалгори и Джавы будут выдавать местные администрации
Специальные пропуска, необходимые для пересечения де-факто границы, жителям Ахалгорского и Джавского районов будут выдавать местные администрации.
Изменения в правила пересечения пунктов пропуска внёс Кабинет министров самопровозглашенной республики Южная Осетия.
С 2011 года местные жители подавали заявления для оформления и получения пропусков в районные управления КГБ.
«В целях упрощения процесса Комитет считает целесообразным возложить функции на прием заявлений и выдачи пропусков на администрации Дзауского и Ленингорского районов Южной Осетии», – сказал врио руководителя погранслужбы КГБ Валерий Алиханты.
Кроме того, принято решение о том, что югоосетинским гражданам, оформляющим пропуска, больше не придется предъявлять свидетельства о рождении.
Ранее «Эхо Кавказа» не раз писало, что выдача специальных пропусков для пересечения пункта пропуска «Раздахан» превратилась в отлаженную коррупционную схему.
Жители Ахалгорского и Джавского районов могут пересекать пункты пропуска лишь с 20-го по 30-е число каждого месяца.
Президент Турции наградил грузинских спасателей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил почетные награды грузинским спасателям, которые помогали искать выживших после разрушительного землетрясения.
Специальные награды получили и служебные собаки, входившие в отряд. Именно они указывали на места в завалах, где оставались живые люди.
Около 200 грузинских спасателей участвовали в разборах завалов в двух городах Турции – Адыяман и Антакья, пишет агентство «Новости-Грузия».
Орденом высочайшей самоотверженности награжден заместитель начальника департамента пожарно-спасательных сил Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, полковник Мамука Сепиашвили, который возглавлял грузинскую спасательную команду.
По распоряжению премьер-министра Грузии грузинские спасатели отправились в Турцию в первый же день бедствия. В общей сложности около 200 спасателей выполняли спасательную миссию в течение 18 дней, сообщает МВД.
В эти же дни из Грузии в Турцию шли колонны с гуманитарной помощью – ее отправляли как власти, так и обычные жители, активно подключившиеся к сбору предметов первой необходимости для пострадавших.
Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу поблагодарил правительство Грузии и МВД.
«Большое спасибо за то, что разделили нашу боль…. Наш народ никогда не забудет руку помощи, протянутую Грузией всему народу в этот трагический период, найденную для нас материальную и моральную поддержку», – говорится в письме.
- Отметим, что накануне, уже после церемонии награждения Эрдогану стало плохо во время прямого телеэфира, на котором он отвечал на вопросы относительно президентских выборов 14 мая. Эрдогану пришлось отменить запланированные на 26 апреля публичные выступления. Такое решение он принял по совету врача. По словам турецкого лидера, недуг вызван желудочным гриппом.
Германия сообщила о перехвате российских самолётов над Балтикой
Военно-воздушные силы Германии 26 апреля сообщили о перехвате над Балтийским морем российского самолёта радиотехнической разведки Ил-20 и двух истребителей сопровождения Су-27. Они летели без включённых транспондеров, говорится в сообщении Люфтваффе в твиттере.
В перехвате участвовали истребители Германии и Великобритании из миссии НАТО. С 2004 года союз охраняет воздушное пространство стран Балтии, не имеющих собственной истребительной авиации.
21 апреля о перехвате Ил-20 над Балтийским морем сообщали министерства обороны Дании и Швеции. Он был обнаружен между датскими островами Зеландия и Борнхольм.
В Абхазии похитили двух россиян – подозреваемых задержали
В Абхазии возбудили уголовное дело по факту похищения двух граждан России и вымогательства у них денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре самопровозглашенной республики.
По информации ведомства, вечером 14 апреля с территории парковочной зоны, прилегающей к сухумскому торговому комплексу «Сухум-маркет», россиянина Леонида Шоклера против его воли усадили в автомашину марки «Lexus GX» и увезли в село Ачадара Сухумского района. Сообщается, что к нему применили насилие, опасное для жизни.
«До 18 апреля 2023 года Леонида Шоклера неоднократно перевозили по различным адресам. Освободили его лишь после получения от матери денежного выкупа в размере 5 тысяч долларов США», – сказано в сообщении прокуратуры.
По информации ведомства, днем 19 апреля с места временного проживания Шоклера в Сухуми похитили его друга – Исмаила Шейха.
«Похищенного путем обмана вывезли в село Окум Галского района. Несмотря на применение к нему насилия, опасного для жизни, Исмалу Шейху удалось самостоятельно освободиться из места его незаконного удержания и сообщить о произошедшем сотрудникам милиции», – говорится в сообщении.
22 апреля по подозрению в совершении указанных преступлений были задержаны пятеро жителей Абхазии. Сухумский городской суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу. 24 апреля был задержан еще один предполагаемый участник преступления.
Грузинский вратарь «Валенсии» может перейти в Премьер-лигу
22-летний грузинский вратарь испанской «Валенсии» Георгий Мамардашвили, предположительно, перейдет в английскую Премьер-лигу.
СМИ называют несколько клубов, которые заинтересованы голкипером. Среди них – «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм» и «Лестер». Трансферная стоимость Мамардашвили может достигнуть 45 млн фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось, что Мамардашвили, возможно, покинет испанский клуб в летнее трансферное окно – несмотря на то, что его контракт рассчитан до лета 2027 года.
Мамардашвили провел 30 матчей за «Валенсию» в нынешнем сезоне. На его счету шесть игр на ноль. При этом «Валенсия» находится в зоне вылета из Ла Лиги.
В Лачинском коридоре поднят флаг Азербайджана. ВИДЕО
Азербайджан сообщил о завершении обустройства контрольно-пропускного пункта на границе с Арменией. Новый КПП расположен у моста через реку Хакари, в начале Лачинского коридора, связывающего непризнанный Нагорный Карабах с Арменией.
«На новом пункте состоялась церемония поднятия флага Азербайджана, отдан рапорт президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву», – говорится в сообщении Государственной пограничной службы Азербайджана.
Напомним, что Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре 23 апреля. В Баку заявили, что пункт пропуска должен предотвратить незаконную перевозку оружия и живой силы. Армения, в свою очередь, обвиняет азербайджанские власти в нарушениях всех договоренностей и призывает международное сообщество вмешаться в ситуацию.
Согласно договору о прекращении огня, подписанному в 2020 году, Баку обязан гарантировать безопасный проезд по Лачинскому коридору. С тех пор дорогу патрулируют российские миротворцы. В Минобороны России заявили, что движение по мосту на въезде в Лачинский коридор было перекрыто в результате «односторонних и несогласованных» действий Азербайджана.
Накануне, 25 апреля стало известно, что новым командующим миротворческим контингентом России в Карабахе стал генерал-полковник Александр Ленцов. Ранее миротворческий контингент возглавлял генерал-майор Андрей Волков.
В Цхинвали прошел учредительный съезд еще одной новой партии
В Цхинвали во вторник, 25 апреля прошёл учредительный съезд создаваемой политической партии «Иры Фарн». Как пишет агентство «Рес», мероприятие прошло в здании киноконцертного зала «Чермен».
Путём тайного голосования председателем партии единогласно был избран Хох Чочиев. Делегаты утвердили устав и программу партии, избрали руководящие и контрольно-ревизионные органы партии. Чочиев отметил, что работа партии будет нацелена на развитие Южной Осетии.
«Партия готова принимать решения и действовать в интересах республики. Первая цель, которую мы поставили перед собой, – это ответственный подход к решению задач, а не популизм. Такой подход поможет нам создать сильное государство. Мы готовы действовать открыто, строить нашу работу на идеях и ценностях. Именно они объединяют людей. Наша сила — в единстве», – сказал Чочиев.
Он также отметил, что главной целью для партии является создание идеально действующей законодательной базы — «закон должен быть для всех один».
Особое внимание, по словам лидера партии, они уделят «духовно-нравственному воспитанию молодежи», акцент будет сделан также на развитие здравоохранения и социальное благополучие народа.
Отметим, что в самопровозглашенной республике Южная Осетия наблюдается бум партийного строительства. В Цхинвали за последние месяцы прошло несколько учредительных съездов.
Японский «Белый кролик», вероятно, разбился о поверхность Луны
Японская частная космическая компания в среду потеряла связь со своим зондом непосредственно перед его запланированной посадкой на поверхность Луны. В заявлении руководителей японского лунного проекта говорится, что, по всей вероятности, аппарат потерян.
Связь с зондом прервалась на завершающем этапе посадки на лунную поверхность, примерно на высоте 10 метров. В это время скорость посадочного модуля составляла 25 километров в час, сообщает агентство The Associated Press (AP). Сотрудники центра управления полётом в Токио, застывшие перед экранами мониторов, напряженно ожидали хоть какого-то сигнала с Луны, но длительная тишина, скорее всего, означала неудачу. «Мы должны признать, что не смогли завершить посадку на лунную поверхность», заявил Такеши Хакамада, основатель и директор компании «ispace».
Через час руководитель полёта сказал корреспонденту AP, что не может подтвердить гибель спускаемого аппарата и предположил, что инженерный отдел в ближайшие часы выяснит причины неполадок.
В случае успешного прибытия на Луну японская компания стала бы первым частным космическим предприятием, которому удалось посадить аппарат на поверхность естественного спутника Земли. Хакамада пообещал повторить попытку. Он сообщил, что следующий полёт к Луне уже готовится и должен состояться в следующем году, независимо от нынешнего результата.
До настоящего времени только трём государствам удалось успешно долететь до Луны и посадить на ее поверхность свои аппараты – России, США и Китаю. Израильский аппарат, созданный некоммерческой компанией попытался прилуниться в 2019 году, но разбился.
На борту японского аппарата, диаметром около 2,5 метра, находился небольшой лунный ровер, изготовленный Объединёнными Арабскими Эмиратами и крохотный японский робот, предназначенный для передвижения по лунной пыльной поверхности.
Название японского зонда Hakuto в переводе означает «Белый кролик». Аппарат должен был прилуниться в кратере Атлас, в северо-восточной части видимой стороны Луны. Диаметр кратера 87 километров, глубина два километра.
ЮАР отрицает планы выйти из МУС, который выдал ордер на арест Путина
Южно-Африканская Республика не планирует выходить из Международного уголовного суда вопреки словам президента страны Сирила Рамафосы. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы государства, передаёт AFP.
ЮАР «остается подписантом» Римского статута и «будет продолжать кампанию за равное и последовательное применение международного права», добавив, что Рамапоса по ошибке подтвердил позицию правящей партии «Африканский национальный конгресс» (АНК).
Во вторник на совместной пресс-конференции с приехавшим в страну с визитом президентом Финляндии Рамафоса заявил, что правящая партия «Африканский национальный конгресс» приняла решение о выходе ЮАР из Международного уголовного суда, сочтя это «благоразумным шагом».
В августе в ЮАР должен пройти саммит стран БРИКС, на который по статусу должны пригласить президента России.
В прошлом месяце МУС выдал ордер на арест Владимира Путина. Это означает, что Претория формально должна задержать Путина по прибытии в ЮАР.
Ордер на арест Владимира Путина Международный уголовный суд выдал после обвинений в адрес Кремля о незаконной депортации украинских детей. Лидер правящей в ЮАР АНК Фикиле Мбалула заявлял, что «Путин может приехать в страну в любое время». «МУС служит интересам не всех, а лишь немногих», – подчёркивал Мбалула.
Южно-Африканская Республика имеет тесные связи с Москвой. Кремль в своё время поддерживал борьбу АНК против режима апартеида.
После начала российского вторжения в Украину в феврале прошлого года ЮАР публично не осудила действия Москвы, заявив, что хотела бы сохранить нейтралитет и предпочитает диалог с целью завершения вооружённого конфликта. По словам Рамафосы, ЮАР заняла позицию неприсоединения, чтобы гарантировать свою роль посредника, и он несколько раз разговаривал с Путиным и настаивал на необходимости переговоров.
ЮАР уже не в первый раз пытается выйти из МУС. Впервые это произошло в 2016 году после спора, возникшего годом ранее, когда занимавший пост президента Судана Омар аль-Башир посетил страну для участия в саммите Африканского союза. Претория отказалась арестовать его, несмотря на ордер МУС, выданный за предполагаемые военные преступления. Конституционный суд ЮАР отменил спорное решение о прекращении членства в МУС, признав, что такой шаг был бы неконституционным.
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