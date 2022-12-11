На север Косова введен полицейский спецназ. Сербы перекрыли дороги

На севере частично признанного Косова местные сербы второй день подряд блокируют основные дороги. Представители полиции Косова, подчиняющейся властям в Приштине, заявили о том, что в ночь на воскресенье их позиции несколько раз обстреляли неизвестные. О пострадавших не сообщается.

Полиция Косова перекрыла два основных автомобильных перехода из Косова в Сербию.

Ситуация на севере Косова обострилась после задержания бывшего сербского полицейского Деяна Пантича, которого власти частично признанной республики обвинили в насилии против чиновников, которые, в частности, занимались подготовкой выборов в местные органы власти на севере Косова. Многие косовские сербы протестуют против проведения этих выборов, назначенных после того, как около 600 сербских представителей покинули органы власти Косова в знак протеста против решения правительства о непризнании сербских автомобильных номеров.

На север Косова в последние дни был введен полицейский спецназ, состоящий главным образом из этнических албанцев. Это стало еще одним поводом для протестов местных сербов. Премьер-министр Косова Альбин Курти пригрозил, что установленные на дорогах баррикады при необходимости будут убраны силой.

При этом выборы, первоначально назначенные на 18 декабря, перенесены на апрель будущего года. Их перенос, однако, не остановил протесты сербов.

Президент Сербии Александр Вучич обратился к контингенту НАТО, размещенному в Косове, с призывом одобрить ввод на север Косова сербских военных и полицейских. Вучич утверждает, что такое право Сербия имеет согласно резолюции Совета безопасности ООН от 1999 года об урегулировании косовского конфликта. Ответа НАТО пока нет, Вучич признает, что, скорее всего, он будет отрицательным.

Косово, населенный преимущественно албанцами бывший автономный край Югославии, в 2008 году провозгласило независимость. С 1999 года его территория не под контролем Сербии - сербские войска были выведены в результате бомбардировок НАТО, целью которых называлось спасение албанского населения Косова от геноцида. Около 100 стран-членов ООН признали независимость Косова, однако она не признана Сербией, а также такими странами, как Россия, Китай и несколько государств ЕС.