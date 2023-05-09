На стене Нарвского замка вывешен плакат «Путин – военный преступник»

На стене замка в эстонском городе Нарва, расположенном на границе с Россией, 9 мая вывесили баннер с изображением российского президента Владимира Путина и надписью на английском языке «Путин – военный преступник». Баннер хорошо виден жителям российского Ивангорода, который расположен на другом берегу реки.

Фотографию баннера опубликовал в соцсетях расположенный в замке музей Narva Muuseum. Акция, как пишет Postimees, была подготовлена совместно с объединением Propastop, целью которого является «развенчание пропаганды и ложной информации, распространяемой в российских СМИ».



На фото виден и российский берег реки. Там на городской набережной Ивангорода установлен экран и праздничные декорации ко Дню Победы. Как сообщает Postimees, днём 9 мая на экране начали демонстрировать военный фильм, экран виден жителям Нарвы.

На мосту, соединяющем эстонский и российский берега реки, утром во вторник прошла встреча российской и эстонской делегаций. Руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви рассказал RusDelfi, что российские представители обратились к эстонским пограничникам с просьбой снять плакат с Путиным.

«Представители Департамента полиции и погранохраны заявили, что такой плакат не запрещен в нашей стране, мы основываем свою работу на эстонских законах, и у российских чиновников нет оснований требовать снятия плаката», – сказал Пюви.

В Нарве и в целом на северо-востоке Эстонии живёт большая русскоязычная община. В прошлом году, после российского вторжения в Украину, по решению властей были убраны несколько памятников советских времён, посвящённых Второй мировой войне. Мемориалы, которые власти не считают пропагандистскими, остались. Сообщается, что к ним приносят цветы. Нарушений порядка не зафиксировано.

В Эстонии, как и в большинстве стран ЕС, 9 мая отмечается День Европы. Массовые собрания, не связанные с этим праздником, запрещены. День победы над нацизмом отмечается 8 мая.