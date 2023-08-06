На церемонии в Хиросиме призвали снизить угрозу ядерной войны

На памятной церемонии в Хиросиме по случаю 78-й годовщины американской атомной бомбардировки этого японского города прозвучал призыв к мировым лидерам предпринять конкретные шаги к тому, чтобы снизить опасность ядерной войны на планете.

В мемориальной церемонии в Парке мира участвовали около 50 тысяч человек, в том числе представители более 100 государств и Евросоюза. Как и в прошлом году, российские и белорусские дипломаты приглашений не получили на фоне войны в Украине, отмечает «Немецкая волна».

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, присутствовавший на мероприятии, в своем выступлении отметил, что путь к ядерному разоружению стал более трудным, в том числе из-за ядерных угроз со стороны России. Кисида подчеркнул необходимость нового глобального импульса для движения к миру без ядерного оружия.

Совсем недавно Хиросима принимала саммит «Группы семи», в ходе которого была подчеркнута приверженность принципу ядерного разоружения. Тогда же лидеры осудили угрозы со стороны России, касающиеся возможности применения ядерного оружия в ходе войны против Украины.

Мэр Хиросимы Кадзуи Мацуи, выступая в воскресенье, отверг высказанную в мае лидерами G7 позицию, что ядерное оружие необходимо сохранять в наличии в целях обороны, сдерживания агрессии и предотвращения войн. «Лидеры по всему миру должны признать реальность того, что ядерные угрозы, которые высказывают сейчас некоторые политики, свидетельствуют о глупости теории ядерного сдерживания», – цитирует Мацуи Associated Press.

Хиросима подверглась атомной бомбардировке Вооруженных сил США 6 августа 1945 года – на завершающем этапе Второй мировой войны. В результате атаки погибли до 140 тысяч человек. Спустя три дня еще одна атомная бомба была сброшена на Нагасаки. 15 августа того же года Япония, входившая в число союзников нацистской Германии, объявила о капитуляции.

Два японских города стали единственными в истории человечества местами боевого применения ядерного оружия.