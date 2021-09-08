Погиб глава МЧС, бывший адъютант Путина Евгений Зиничев

Погиб министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России Евгений Зиничев. По информации пресс-службы МЧС, это произошло на учениях.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее 8 сентября в МЧС сообщили, что в рамках рабочего визита в Красноярский край Зиничев совместно с губернатором региона Александром Уссом проверили ход строительства новой пожарной части в Норильске.

«Е. Зиничев находится с рабочим визитом в регионе в связи с проведением масштабных учений в Арктической зоне. Он лично проконтролировал выполнение подразделениями учебных задач по ликвидации ЧС», – говорилось в сообщении.

Зиничев возглавлял Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 2018 года. Ему было 55 лет.

С 2006-го по 2015 год Зиничев был личным адъютантом Владимира Путина. В июне 2015 года занял пост начальника УФСБ по Калининградской области, через год стал и.о. губернатора региона. Через два с половиной месяца он покинул пост и был назначен замдиректора ФСБ. В мае 2018 года вошел в правительство Дмитрия Медведева.