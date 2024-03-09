На видео российского Минобороны обнаружена атака на ЗРК «Пэтриот»

Москва продемонстрировала видео ракетного удара и поражения конвоя украинской военной техники. Россия назвала пораженные цели противоракетным комплексом С-300, военные аналитики считают, что атакован мог быть комплекс ПВО «Пэтриот».
Видео было опубликовано министерством обороны России утром 9 марта. На нем видно попадание ракеты в движущийся конвой и вторичные взрывы, вероятно, перевозимых конвоем боеприпасов.
В комментарии утверждается, что поражен был комплекс С-300 в районе города Покровск Донецкой области. Позже появилось новое, более качественное видео этой атаки, которое позволяет идентифицировать уничтоженную технику как пусковые установки американской системы ПВО.
Судя по опубликованным кадрам, были уничтожены три машины комплекса. Две из них большинством аналитиков опознаны как пусковые установки, третья, предположительно, может быть радаром. Киев удар не комментировал.
В мае прошлого года Россия нанесла удар по позициям комплекса «Пэтриот» в Киеве. Москва заявляла об уничтожении пяти пусковых установок и радара. В Пентагоне тогда заявили, что комплекс был поврежден, но быстро возвращен в строй.
- С начала войны Украина получила как минимум одну батарею таких ЗРК от США и две от Германии и Нидерландов. В одну батарею может входить до 8 пусковых установок ракет. Президент Украины Владимир Зеленский в январе отмечал, что Киеву нужно больше такого оружия.
- ЗРК «Пэтриот» были приняты на вооружение США в 1982 году и проходили с тех пор несколько модернизаций. Стоимость одной батареи оценивается приблизительно в 1 миллиард долларов США.