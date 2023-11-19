Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

На востоке Московской области сбит беспилотник. Обломки упали на шоссе

Беспилотник «Шахед» (иллюстративное фото)
Беспилотник «Шахед» (иллюстративное фото)

Мэр Москвы Сергей Собянин в ночь на воскресенье сообщил, что в Богородском городском округе силами ПВО была «пресечена атака беспилотника на Москву». Как написал Собянин в телеграме, «разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет». Минобороны России также подтвердило уничтожение «беспилотного летательного аппарата самолетного типа».

Богородский городской округ расположен в Московской области к востоку от Москвы, его центр - город Ногинск (прежнее название Богородск). В российских телеграм-каналах появились фото и видео предположительно обломков беспилотника. Они, как утверждается, упали на Горьковское шоссе в районе поселка Монино и города Старая Купавна. Шоссе на какое-то время было перекрыто, о пострадавших и ущербе не сообщалось.

Российские власти обвиняют в подобных атаках беспилотников Украину, в Киеве их не комментируют. Неясно, почему беспилотник летел, как утверждается, в стороны Москвы с востока. Украина расположена к юго-западу от российской столицы.

В свою очередь, украинские Воздушные силы утверждают, что в ночь на воскресенье над Украиной были сбиты 15 из 20 ударных беспилотников типа «Шахед», запущенных российскими военными. В частности, противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской и Черкасской областях. О жертвах не сообщается.

По данным Киевской городской администрации, на подлете к столице Украины были сбиты около 10 воздушных целей. В Киевской области, как сообщается, был поражен инфраструктурный объект, подробностей нет.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG