На войне в Украине погиб 18-летний российский контрактник

На войне в Украине погиб 18-летний участник российского вторжения, заключивший профессиональный контракт с армией. Между подписанием контракта и гибелью бывшего школьника Станислава Сильченкова прошло меньше трёх месяцев. Об этом рассказывает Русская служба Би-би-си.

В апреле 2023 года Госдума приняла закон, позволяющий армии заключать контракты с выпускниками средних школ, достигшими 18-летнего возраста. До того российские законы требовали, чтобы перед переходом на профессиональную службу будущий военный окончил техникум либо как минимум три месяца прослужил по призыву.

Журналисты британского канала вместе с российским изданием «Медиазона» и командой волонтёров с начала войны ведут поимённый список погибших, им известны имена больше 40 тысяч погибших участников российского вторжения в Украину. Сильченков – первый известный погибший военный 2005 года рождения.

Его мать Ирина рассказала Би-би-си, что Сильченков подписал контракт 5 сентября, а уже 17 ноября погиб на передовой. Ранее канал отмечал, что во многих случаях подготовка российских военных перед отправкой на фронт длится всего несколько дней. Даже в Советском Союзе солдат-срочников перед отправкой в Афганистан тренировали 4–6 месяцев, отмечается в исследовании канала.