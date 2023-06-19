На войне в Украине погиб замкомандира батальона «Шторм.Осетия»

31-летний боец из самопровозглашенной республики Южная Осетия, заместитель командира российского батальона «Шторм.Осетия» Айвенго Техов погиб на войне в Украине.

Информацию, распространенную в телеграм-каналах, подтвердили в югоосетинском министерстве культуры.

Техов в разные годы работал журналистом на ГТРК «Ир» и «Осетия-Ирыстон». У него остался малолетний сын.

Боец, предположительно, погиб в населенном пункте Пятихатки в Запорожской области. Российский телеграм-канал «Ровеньковское сопротивление Z» написал, что Техов попал в окружение вместе со своим подразделением. В сообщении при этом указано, что в ходе боев погиб «практически весь батальон». В пресс-службе «Шторма.Осетия» в ответ заявили, что «с батальоном всё нормально». Не подтвердили они и сообщение о гибели командира батальона Игоря Цгоева (позывной «Король»).

Сегодня, 19 июня в Киеве подтвердили, что Вооруженные силы Украины освободили село Пятихатки на юге Запорожской области. В сети появилось видео с украинскими военнослужащими, освободившими село. Под ногами украинских военных – знамя осетинского батальона, вероятно, захваченное при взятии села.

Отметим также, что сегодня в пресс-службе осетинских добровольческих батальонов заявили, что Пятихатки – «первая линия обороны, прорыв которой открывает развязку и выход к Мелитополю».