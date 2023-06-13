Министр обороны России Сергей Шойгу приказал всем добровольческим формированиям до 1 июля подписать контракты с Министерством обороны. Известно, что в боевых действиях в Украине участвуют и выходцы из Южной Осетии. Что это означает для них и какие цели преследует российское оборонное ведомство?

10 июня министр обороны России Сергей Шойгу приказал всем добровольческим формированиям до 1 июля подписать контракты с Министерством обороны России. Как это касается добровольцев из Южной Осетии? Напомним, южные осетины участвуют в боевых действиях как контрактники, проходящие службу на 4-й российской военной базе в Цхинвале, или как добровольцы в составе двух добровольческих батальонов – «Алания» и «Осетия шторм», сформированных в Северной Осетии. Кроме них в Л/ДНР работают осетинские ЧОПы, но они, согласно нашим источникам, участвуют только в охране госучреждений.

В документе указывается, что перевод на контракт «придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач». При этом отдельные «добровольцы» имеют возможность подписать индивидуальные контракты и с отрядами, и с Минобороны напрямую.

По информации РИА Новости, чеченский отряд «Ахмат» стал первым, кто подписал контракт с Министерством обороны России. А глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин стал первым, кто отказался от этого. Зачем Минобороны понадобилось переводить всех воюющих на контракт, «Эху Кавказа» объяснил военный аналитик из Беларуси Александр Алесин:

«Не урегулирован правовой статус этих формирований. С точки зрения российского законодательства, они незаконные вооруженные формирования. Ни в Конституции, ни в отдельных законах о военной службе они не предусмотрены. Будучи незаконными, они не могут претендовать на регулярное снабжение из арсеналов и запасов военного имущества российской армии. Они не имеют к ней никакого отношения. Отсюда и конфликты с ЧВК «Вагнер», потому что для российского Министерства обороны они никто. Они не входят в структуру этого или других ведомств и формально не имеют права претендовать на снабжение. Если во времена ВОВ существовал высший распорядительный орган – Ставка Верховного главнокомандующего, которой подчинялись все и вся в Советском Союзе, то сейчас такого всеобъемлющего органа не существует. По-прежнему существует ведомственный подход. Росгвардия снабжается по своим источникам, Минобороны и ФСБ – по своим. Это очень сильно затрудняет вопрос снабжения и постановки на довольствие. Можно сказать, делает невозможным денежное довольствие военных и членов неформальных формирований, в том числе их пенсионное обеспечение и социальное в случае их травмы или гибели. Непонятно, как будет выплачиваться пособие их семьям в случае утраты кормильца. То есть там масса неурегулированных вопросов. Переход на контрактные отношения с Минобороны призван снять все эти вопросы».

В первые недели после начала боевых действий в Украине добровольческий батальон «Алания» начал формировать бывший военный, бизнесмен Игорь Габуев. Однако впоследствии к этой истории подключился и взял ее под свой контроль глава РСО-Алании Сергей Меняйло. Через несколько месяцев после «Алании» был сформирован второй осетинских батальон – «Осетия шторм».

Сергей Меняйло устроил так, чтобы добровольцы подписали контракты с Минобороны в местном военкомате. В этом смысле они уже контрактники со всеми вытекающими из этого обязательствами государства перед ними.

Неизвестно, как поступили другие губернаторы. Российская пресса обошла этот момент своим вниманием. Непонятно, был ли перевод добровольцев на контракт инициативой Сергея Меняйло, результатом его личного опыта как человека военного, или же это общая обязательная для всех регионов практика. Если последнее, то получается, что из этой истории выпали лишь ЧВК «Вагнер» и несколько других частных военных компаний поменьше, и приказ Шойгу специально для них?

Изначально экипировка отрядов «Осетия шторм» и «Алания» осуществлялась за счет республики, и в зоне СВО они по-прежнему находятся под кураторским присмотром губернатора. Согласно информации из открытых источников, за время пребывания в зоне боевых действий Сергей Меняйло отправил им около 450 тонн гуманитарных грузов, он же награждает их от имени президента Путина государственными наградами.

Кураторство предполагает не только снабжение. В Северной Осетии на слуху следующая история. Добровольцев из Осетии хотели бросить на выполнение явно непосильной задачи, сопряженной с неприемлемыми потерями. Говорят, якобы адмирал Меняйло задействовал свои связи в Минобороны и сделал так, чтобы убийственный приказ отменили. То есть ситуация двоякая. С одной стороны, они контрактники российской армии, с другой – губернатор демонстрирует ответственность за их жизни перед общественным мнением Осетии.

Вторая часть истории о причинах приказа Шойгу, по мнению Александра Алесина, – управляемость всех участников боевых действий:

«Очень большие были прорехи с управлением, особенно осенью, когда ВСУ предприняли наступление в районе Харькова. Именно отсутствие должного взаимодействия между частями различного подчинения во многом приводило к тому, что даже соседние воинские формирования не могли согласовывать свои боевые действия, потому что подчинялись разным руководителям из МО, ФСБ и Росгвардии и т.д. То есть эта ситуация, которая сейчас нетерпима. Мы наблюдаем попытку упорядочить использование добровольческих формирований с точки зрения их снабжения и координации действий с силами Министерства обороны. Наверное, так же будет и с другими силовыми ведомствами, ведь «Ахмат» - это формирование Росгвардии, и чтобы Росгвардия и Министерство обороны не действовали разрозненно, подписываются такие документы. Чтобы была правовая основа их взаимодействия, снабжения и так далее. Иными словами, это попытка навести порядок, потому что много добровольческих формирований. Сейчас они снабжаются губернаторами своих субъектов, но это приводит к тому, что они зачастую не имеют унифицированного обмундирования, унифицированной системы снабжения и так далее. Это своего рода народное ополчение, а сейчас, так как война приобретает длительный характер, очевидно, есть необходимость все поставить под единое командование, учитывая все-таки, что ведущим органом здесь является Минобороны, выстроить такую более стройную систему.

– Ключевое здесь – подготовка к длительным действиям? В противном случае, зачем все перестраивать на втором году предприятия?

– Посмотрите, какие были сначала проблемы с корпусами ЛНР и ДНР. Там тоже был сложный процесс, пока их переварили, установили статус, включили в российские структуры и т.д. Но сейчас там все согласовано, упаковано и все нормально работает. Сейчас следующий этап. Очевидно, что количество добровольческих формирований будет возрастать, потому что вооруженные силы РФ испытывают достаточно большую потребность в живой силе. Украинская армия, несмотря на меньшее в сравнении с Россией население, численно превосходит РФ по количеству штыков. Сейчас действия Минобороны призваны ликвидировать численное превосходство ВСУ в живой силе. Но дальше, очевидно, будет наступление готовиться. Возможно, две армии, о формировании которых было заявлено, заготавливаются как раз для контрнаступления. И в этой ситуации, конечно, совершенно невозможна существующая на сегодня неразбериха с различными формированиями и ведомствами».

Напомним, 25 августа 2022 года Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ (включая гражданский персонал) с 1 января 2023 года – на 137 тыс. человек, с 1 902 758 до 2 039 758. Тем же указом была увеличена штатная численность военнослужащих с 1 013 628 до 1 150 628.

На итоговой коллегии Минобороны, которая прошла 21 декабря 2022 года, Сергей Шойгу сообщил, что для гарантированного выполнения задач по обеспечению безопасности государству необходимо довести общую численность военнослужащих Вооруженных сил России до 1,5 миллиона, а число контрактников – до 695 тысяч человек.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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