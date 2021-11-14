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На выборах в Болгарии успеха добилась новая антикоррупционная коалиция
В Болгарии в воскресенье прошли президентские и парламентские выборы. На выборах главы государства, по данным экзит-полов, действующий президент Румен Радев набирает около 50 процентов голосов, более чем в 2 раза опережая ближайшего соперника, кандидата от консерваторов Анастаса Герджикова. 21 ноября должен состояться второй тур выборов, в котором Радев считается явным фаворитом. Этого политика, поддержанного левыми силами, считают одним из близких к Кремлю европейских лидеров.
Парламентские выборы в Болгарии проходят в этом году в третий раз - по итогам двух предыдущих голосований так и не удалось сформировать стабильное правительство. Согласно экзит-полу Gallup International, на выборах с 25 процентами голосов лидирует созданная незадолго до голосования коалиция «Мы продолжаем перемены». Ее главный лозунг - борьба с коррупцией. Коалицию, в которую вошли либеральные лево- и правоцентристские силы, возглавили получившие известность как успешные бизнесмены Кирил Петков и Асен Васильев. На победу претендует также в прошлом правящая правоконсервативная партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» во главе с бывшим премьером Бойко Борисовым. Некоторые экзит-полы отдают первое место именно этой партии. В парламент проходят также социалисты и еще 3 или 4 партии.
По мнению аналитиков, которые приводит агентство Reuters, лучшие шансы сформировать правительство - у блока «Мы продолжаем перемены». Есть, однако, и вероятность того, что составить правящую коалицию вновь не получится.
Болгария в последнее время сталкивается как с серьезными экономическими проблемами, так и с резким ростом числа новых случаев коронавирусной инфекции. Процент вакцинированных в стране один из самых низких в ЕС.
Другие новости дня
Сын Каддафи зарегистрировался кандидатом в президенты Ливии
Сын покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам подал в воскресенье документы для регистрации кандидатом в президенты страны. Первые в истории Ливии прямые президентские выборы запланированы на 24 декабря.
Более 10 лет назад отец Сейфа аль-Ислама, правивший Ливией десятки лет, был свергнут в результате восстания, поддержанного авиаударами стран Запада, и убит. После этого гражданская война - уже между противниками Каддафи - продолжилась. Запад и восток Ливии по-прежнему находятся под контролем различных сил. Только в нынешнем году им удалось договориться о едином правительстве и проведении выборов.
Сын Каддафи, которого считали его правой рукой и возможным наследником, после свержения его отца несколько лет провел в качестве пленника одного из вооруженных отрядов, в то время как суд в Триполи приговорил его к смерти. Однако впоследствии приговор был отменен, а сам Каддафи-младший отпущен на свободу. Ныне 49-летний Сейф аль-Ислам заявил о своем выдвижении в южном городе Себха. Он был одет в традиционное ливийское одеяние, подобное тому, которое носил его отец, и цитировал стихи из Корана. В последние годы он почти не появлялся на публике, однако дал несколько интервью западным СМИ.
Би-би-си отмечает, что Каддафи остается фигурой, популярной в различных слоях ливийского общества. При этом велико и число тех, кто ненавидит его как символ режима его отца.
Помимо Каддафи, в выборах собираются участвовать другие политические тяжеловесы, лидеры противоборствующих фракций, в том числе генерал Халифа Хафтар, премьер-министр Абдудхамид аль-Дбейба, спикер парламента в Бенгази Агила Салех. Однако само проведение выборов по-прежнему под вопросов из-за споров между различными политическими силами.
Михаил Саакашвили готов присутствовать на завтрашнем заседании суда
Слушание по еще одному делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили состоится завтра, 15 ноября, в Тбилисском городском суде. Заседание по «делу о пиджаках» назначено на 11:00. По словам адвоката Беки Басилая, заключенный Саакашвили хочет присутствовать на процессе, несмотря на проблемы со здоровьем, вызванные 45-дневной голодовкой.
«Запрос суда о присутствии Михаила Саакашвили был направлен пенитенциарной службе в пятницу, поэтому есть все процессуальные основания для перевода Михаила Саакашвили», - сказал Басилая. Адвокат напомнил, что государство обязано позаботиться о защите всех прав заключенного, в том числе, обеспечить его непосредственное участие в судебном процессе.
Процесс над Саакашвили начался 10 ноября с рассмотрения дела о разгоне оппозиционного митинга в ноябре 2007 года и о погроме в телекомпании «Имеди». Суд потребовал присутствия бывшего президента Грузии при рассмотрении дела и проведении процесса в зале суда. Тем не менее, пенитенциарная служба отказалась от этапирования заключенного, объяснив свое решение состоянием здоровья политика и соображениями безопасности, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Следствие по «делу о пиджаках» продолжается уже почти восемь лет. Дело квалифицировано по статье 182 УК Грузии, которая касается растраты бюджетных средств в крупных размерах и предусматривает лишение свободы от 7 до 11 лет.
- Речь идет о растрате более 8,8 миллиона лари в период с сентября 2009 года до февраля 2013 года. Как утверждает прокуратура, эта сумма подразумевает оплату расходов Саакашвили на отдых в фешенебельных гостиницах и курортах, визиты в косметологические клиники и приобретение одежды. В списке фигурируют приобретенные в Лондоне семь пиджаков и кашемировое спортивное пальто на сумму в 28,6 тысячи долларов, а также два костюма ручной работы на сумму в 4,6 тысячи долларов.
- Михаил Саакашвили заявлял об абсурдности обвинений. Экс-президент Грузии говорил, что правительство «Грузинской мечты» завело это дело только для того, чтобы подорвать его имидж борца с коррупцией.
- 19 августа 2014 года по поручению семьи Саакашвили пиджаки и пальто бывшего грузинского лидера курьером были доставлены в канцелярию правительства. Посылка была адресована основателю «Грузинской мечты», миллиардеру Бидзине Иванишвили. Надпись на ней гласила: «Господин Иванишвили, возвращаю это вам для использования по личному усмотрению». Служба охраны не оценила жеста. Тогда личные вещи третьего президента Грузии направили в бюро находок.
Австрия вводит локдаун для невакцинированных
Правительство Австрии с понедельника объявило о введении жестких ограничительных мер - фактически локдауна - для жителей страны, не привитых от COVID-19. Решение принято на фоне стремительного роста числа инфицированных, которое в последние дни достигло максимальных значений за все время пандемии - более 10 тысяч за сутки при населении страны около 9 млн человек.
В Австрии привито около двух третей населения. Это один из самых низких показателей в Западной Европе. Локдаун затронет около 2 млн человек (на детей до 12 лет ограничения не распространяются). Им запрещено будет покидать дома без уважительной причины, к которым относятся поход на работу, в продуктовый магазин, к врачу, на оздоровительную прогулку. В общественные же места вход для невакцинированных будет закрыт - даже негативного ПЦР-теста будет недостаточно. Локдаун введен на 10 дней с возможностью продления.
Многие страны ЕС ужесточают ограничения на фоне роста числа новых случаев заболевания и смертей. Как правило, они касаются непривитых. В таких странах, как Германия, Италия и Франция, в рестораны, развлекательные заведения и на массовые мероприятия возможен вход только при предъявлении «COVID-паспорта» с данными о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном тесте. В ряде регионов Германии режим еще жестче, там теста недостаточно. При этом полномасштабный локдаун, то есть закрытие большинства учреждений и предприятий сферы услуг, введен только в Латвии - в прошлом году локдауны вводились в большинстве стран ЕС.
Число новых случаев инфекции с началом осени в Евросоюзе растет, однако число смертей в среднем ниже, чем в прошлом году, что может быть связано с эффектом вакцинации.
В России, где в последние недели регулярно обновляются максимальные значения смертей и новых случаев инфекции за сутки, ограничения для непривитых или непереболевших введены в ряде регионов. На этой неделе в Госдуму был внесен законопроект о QR-кодах. В случае его принятия, непривитые в России фактически столкнутся с подобием локдауна: им будет закрыт доступ в большинство общественных мест, а также в самолеты и поезда дальнего следования. С 1 февраля для получения QR-кода уже не будет достаточно негативного теста, признаваться будут только вакцинация, медотвод от нее или подтверждение о перенесенной болезни.
В Тбилиси прошла акция с требованием назначения досрочных парламентских выборов
Протестная акция с требованием назначения в Грузии досрочных парламентских выборов прошла сегодня в центре Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Митинг был организован молодежным движением «Сирцхвилиа» («Позор»). Несколько сотен человек собрались у парламента Грузии на проспекте Руставели. Организаторы акции считают, власти «украли волю избирателей» как на муниципальных выборах 2021 года, так и на парламентских выборах 2020 года.
«Сегодняшним митингом гражданское общество и политические партии призывают к досрочным полностью пропорциональным выборам. На этих выборах мы также хорошо увидели, что «Грузинская мечта» использовала административный ресурс, Службу госбезопасности и все механизмы для воздействия на свободную волю граждан», - заявил на митинге активист Нодар Рухадзе.
Другое требование протестующих – перевод в гражданскую клинику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который с 1 октября продолжает голодовку в тюрьме. Как указывают в «Сирцхвилиа», действия правящей партии «Грузинская мечта» служат нагнетанию напряженности и провоцируют гражданское противостояние.
К настоящему времени акция завершена. Митинг прошел без инцидентов.
- 8 ноября оппозиция объявила о начале протестного движения с требованиями перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождения и назначения досрочных парламентских выборов. Митинги, к организации которых подключены разные политические группы и гражданские активисты, проходят ежедневно.
Паата Бурчуладзе присоединится к голодовке в поддержку Саакашвили
Всемирно известный оперный певец Паата Бурчуладзе возвращается в Грузию из Австрии, чтобы присоединится к голодовке в поддержку заключенного экс-президента страны Михаила Саакашвили. Об этом исполнитель сообщил на своей странице в Facebook.
«Я нахожусь за границей и отсюда наблюдать за тем ужасом, который происходит в Грузии, еще сложнее. Поэтому я решил, что завтра выезжаю в Грузию… Я принял твердое решение, что сразу после приезда объявлю голодовку до тех пор, пока третий президент не будет переведен в мультипрофильную клинику», - пишет Бурчуладзе.
Он призвал присоединиться к протесту своих коллег, писателей, художников, в также «всех, у кого есть желание и возможность». «Мы не можем стать соучастниками убийства третьего президента», - добавил Бурчуладзе.
- Ранее сегодня голодовку с требованием госпитализации Саакашвили начали сразу десять членов «Единого национального движения», девять из которых являются депутатами парламента Грузии. К крайней форме протеста также прибегла лидер партии «Дроа», член парламента Элене Хоштария, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Паата Бурчуладзе - всемирно известный оперный певец (бас), политик. В 2004 году он основал фонд «Иавнана» для помощи сиротам и детям, лишенным родительской опеки. Под эгидой международного фонда проведены десятки благотворительных концертов как в Грузии, так и за ее пределами. В 2017 году, вскоре после того, как Бурчуладзе создал собственную политическую партию и заявил о намерении принять участие в выборах, прокуратура начала уголовное дело против руководства «Иавнана» по факту возможного присвоения средств, собранных на благотворительность.
The Mirror : 600 британских военных готовы к украинской миссии
В Британии сформирован сводный отряд быстрого реагирования численностью около 600 военнослужащих, который может быть переброшен на Украину в случае угрозы вторжения России в эту страну. Это утверждает со ссылкой на источники британский таблоид The Mirror. Официально эта информация не подтверждена.
Как пишет британское издание, подготовка военных к возможной отправке на Украину началась после того, как главы Минобороны и разведслужбы Ми-6 предупредили премьер-министра, что от российского президента Владимира Путина в настоящее время исходит явная угроза безопасности Украины и Запада.
Сообщается, что в сводный отряд входят около 400 десантников из 16-й воздушно-штурмовой бригады, а также спецназовцы, разведчики, врачи, военные инженеры и связисты. По словам источника, в случае получения приказа отряд готов отправиться к месту назначения в течение 36 часов. Как утверждается, военнослужащие могут как прилететь в Украину на самолетах, так и десантироваться над ее территорией.
При этом из статьи неясно, какие именно задачи могли бы решать британские военные на территории Украины в случае ее конфликта с Россией. Британия не раз заявляла, что безоговорочно выступает в защиту территориальной целостности и независимости Украины. Однако у нее нет формальных обязательств по защите этой страны.
Ранее генерал Ник Картер, глава британского генштаба, выступил с заявлением о самой большой опасности случайного военного столкновения между Западом и Россией со времен Холодной войны.
В последнее время передвижения российских войск возле границы с Украиной вызвали у Киева и западных стран опасения насчет возможного вторжения в страну. Москва называет эти предположения «провокационными» и выражает обеспокоенность в связи с ростом военной активности НАТО в регионе.
3 ноября Министерство обороны Украины сообщило, что численность российской группировки, сконцентрированной у границы с Украиной, составляет 90 000 человек. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у границы с Украиной находятся почти 100 000 российских солдат. При этом украинские представители подчеркивали, что пока не видят непосредственной угрозы широкомасштабного вторжения.
Украина обвиняет Россию в агрессии начиная с 2014 года, когда был аннексирован Крым и начались боевые действия в Донбассе, не прекратившиеся до сих пор. Россия заявляет, что у нее нет агрессивных планов.
Музей истории ГУЛАГа удалил из соцсетей посты в поддержку «Мемориала»
Московский музей истории ГУЛАГА удалил из своих соцсетей посты в поддержку правозащитной организации «Мемориал», которую в 2016 году российские власти признали «иностранным агентом», а накануне потребовали ликвидировать.
В постах, которые были выложены в фейсбуке и инстаграме 13 ноября, отмечалось, что музей истории ГУЛАГа давно сотрудничает с «Мемориалом» и «с большим уважением относится к работе коллег по сохранению памяти о жертвах массовых репрессий». «Мы очень озабочены сложившейся ситуацией и надеемся, что справедливость и здравый смысл восторжествуют», - говорилось также в сообщениях, которые пропали в воскресенье без объяснения причин.
Никаких комментариев от музея истории ГУЛАГа пока нет. Известно, что его учредителем является Департамент культуры Москвы.
В прошедший четверг Генеральная прокуратура России обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать правозащитную организацию «Международный Мемориал», а также ее подразделения – правозащитный центр, архив, библиотеку и музей. В качестве причины ведомство указало систематические нарушения законодательства об «иностранных агентах», а именно – отсутствие соответствующей маркировки на материалах организации.
В пятницу иск о ликвидации «Мемориала» был зарегистрирован в Мосгорсуде.
В правозащитной организации назвали действия российских властей «политическим давлением» и отметили, что «никаких законных оснований для ликвидации нет».
Совет по правам человека при президенте России назвал требование Генпрокуратуры ликвидировать «Мемориал» несправедливой и чрезвычайной мерой.
Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» было внесено в реестр НКО-«иноагентов» в 2016 году. Правозащитный центр «Мемориал» – в 2014 году, став одним из первых НКО, признанных в России «иностранными агентами».
ЕС готовит санкции против Минска, Боррель говорил с Макеем
Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник, как ожидается, одобрят очередной - пятый - пакет санкций в отношении Беларуси. Новые ограничительные меры, как сообщает Reuters, будут введены из-за миграционного кризиса на границе Беларуси со странами ЕС.
В Евросоюзе утверждают, что к кризису причастны белорусские власти, которые заманивают мигрантов с Ближнего Востока в страну и создают все условия для того, чтобы они пытались пересечь границу с ЕС без необходимых документов.
По данным Reuters, помимо физических лиц - белорусских чиновников - санкции могут коснуться международного аэропорта Минска, в который прибывает большая часть мигрантов. Также они могут затронуть авиакомпании и туристические агентства, причастные к перевозке мигрантов в Беларусь. Ряд стран ЕС, в частности Польша, считают, что к кризису на границе причастен не только Минск, но и Москва. СМИ сообщали, что санкции могут затронуть российский «Аэрофлот», однако, по словам официальных представителей ЕС, России санкции не должны коснуться.
Россия и Беларусь официально являются союзниками. Президент России Владимир Путин в интервью, вышедшем в эфир телеканала «Россия-1», заявил, что в миграционном кризисе на границе Беларуси и стран Евросоюза виноват сам Евросоюз. По его словам, страны ЕС «сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали» туда. Обвинения в адрес России он назвал перекладыванием с больной головы на здоровую.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в воскресенье по телефону обсудил ситуацию с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Контакты между ЕС и Минском на столь высоком уровне в последнее время редки - Евросоюз не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси и обвиняет власти страны в массовых нарушениях прав человека. В официальном сообщении белорусских властей говорится, что Макей «довел до собеседника информацию о предпринятых Беларусью шагах по сокращению потока мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока».
Боррель написал в твиттере, что потребовал допуска к мигрантам на границе гуманитарных организаций, а также призвал не использовать людей в качестве оружия.
Польша, в свою очередь, в воскресенье заявила, что вместе с Литвой и Латвией может потребовать срочных консультаций с союзниками по НАТО, руководствуясь 4-й статьей Североатлантического договора. Также в Варшаве заявляют, что обсуждается возможность полного закрытия границы с Беларусью.
- Несколько месяцев назад мигранты начали прибывать к польской границе через территорию Беларуси. Речь идет о тысячах выходцев с Ближнего Востока, а также из Южной Азии и Африки. Они пытаются попасть в Польшу, равно как и другие соседние страны-члены Европейского союза - Литву и Латвию. Цель большинства из них - Германия, где они собираются просить убежища. Польша не пускает этих людей через границу, на которой были размещены военнослужащие.
- В последние дни ситуация обострилась, непосредственно у границы возник большой лагерь мигрантов, в котором находится несколько тысяч человек. Некоторые из них пытаются прорваться в Польшу силой. По данным польских властей, за последние сутки через границу прорвались около 50 мигрантов, были задержаны 22 гражданина Ирака.
- За последние дни был принят ряд мер, чтобы сдержать поток мигрантов - в частности, от перевозки граждан Ирака, Сирии и Йемена в Беларусь отказались турецкие и сирийские авиакомпании, а также «Белавиа».
- Обеспокоенность в связи с ситуацией на белорусско-польской границе выразило и руководство США. «Мы сообщили [властям] России и Беларуси о нашей обеспокоенности», — заявил в пятницу президент Джо Байден. - Мы считаем, что это (ситуация на границе) создает проблему».
Еще один лидер «Национального движения» начал голодовку в поддержку Саакашвили
Еще один лидер «Единого национального движения», оппозиционер Георгий Барамидзе начал голодовку в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.
Ранее сегодня сразу девять депутатов парламента от ЕНД начали голодовку с требованием госпитализации Саакашвили. К крайней форме протеста также прибегла лидер партии «Дроа», член парламента Элене Хоштария, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«С этого момента и я объявляю голодовку с тем же требованием. Поскольку я не являюсь членом парламента и не могу присоединиться к ним в парламенте, этот процесс (мирный и ненасильственный протест) буду осуществлять в центральном офисе ЕНД», - написал Барамидзе.
- Сразу после задержания 1 октября Саакашвили объявил голодовку в колонии города Рустави. 8 ноября он был принудительно переведен в больницу глданской тюрьмы. Адвокаты сообщали о ненадлежащем медицинском оснащении пенитенциарного учреждения, а также о злоупотреблениях и угрозах в отношении экс-президента со стороны других заключенных. Эта информация была подтверждена и Народным защитником Грузии.
- В Минюсте утверждают, что состояние Михаила Саакашвили стабильное. Между тем личный врач говорит, что изо дня в день экс-президенту Грузии становится все хуже, и он ослаб настолько, что уже не может встать с кровати.
- На этой неделе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Саакашвили прекратить голодовку, подчеркнув при этом, что власти должны обеспечить соответствующее медицинское лечение заключенного, в том числе, в процессе реабилитации. Саакашвили пообещал начать принимать пищу сразу после перевода в частную клинику, которая будет подобрана консилиумом врачей.
Оппозиция перекроет главные транспортные магистрали Тбилиси в знак протеста
Крупнейшая оппозиционная партия «Единое национальное движение» объявила об усилении протеста, пообещав перекрыть набережные, которые являются главными транспортными магистралями Тбилиси, 15 ноября, сообщает агентство «Новости-Грузия».
8 ноября оппозиция объявила о начале протестного движения с требованиями перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождения и назначения досрочных парламентских выборов. ЕНД ежедневно проводило митинги у разных государственных ведомств.
«Завтра, 15 ноября, с 15:00 до 17:00 нашей акцией будет перекрыто движение на обоих набережных Тбилиси. Я понимаю, что это создаст гражданам определенный дискомфорт, однако это сильный сигнал для режима о том, что ненасильственное протестное движение с каждым днем становится все более жестким», - пишет председатель ЕНД Ника Мелия на своей странице в Facebook.
Он призвал граждан присоединиться к завтрашнему митингу, добавив, что точное место сбора будет объявлено сегодня вечером.
- Ранее сегодня девять депутатов парламента Грузии от «Национального движения» прибегли к крайней форме протеста, объявив голодовку в поддержку Саакашвили. Тем самым они присоединились к лидеру партии «Дроа» Элене Хоштария. Теперь все десять политиков голодают в здании законодательного органа, требуя госпитализации Саакашвили.
- Специальная пенитенциарная служба утверждает, что состояние Михаила Саакашвили, который продолжает голодовку 45-й день, стабильное. Между тем личный врач говорит, что изо дня в день экс-президенту Грузии становится все хуже, и он ослаб настолько, что уже не может встать с кровати.
- На этой неделе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Саакашвили прекратить голодовку, подчеркнув при этом, что власти должны обеспечить соответствующее медицинское лечение заключенного, в том числе, в процессе реабилитации. Саакашвили пообещал начать принимать пищу сразу после перевода в частную клинику, которая будет подобрана консилиумом врачей.
Партия «Гирчи» провела акцию-перформанс у изолятора временного содержания
«Гирчи – больше свободы» наслала проклятье на Министерство внутренних дел Грузии, требуя освобождения всех задержанных членов и сторонников оппозиционной партии.
Сегодня «Гирчи» провела акцию-перформанс у изолятора временного содержания в поселке Загэс в пригороде Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия». Сейчас там остаются несколько их активистов.
К ведомству привезли ведьму, которая в течение нескольких минут читала заговор. Лицо колдуньи было скрыто за черной вуалью, в руках она держала свечу и куриную лапку.
«Мы привезли ведьму Стеллу из Стамбула… Она является колдуньей в четвертом поколении и входит в число 27 лучших колдуний мира», - сказала одна из членов «Гирчи».
При этом в партии подчеркнули, что решение о наложении порчи на МВД было принято на уровне политсовета. Снять проклятье «Гирчи» обещает в случае выполнения их требования.
- В течение последней недели в разных городах Грузии партия «Гирчи» проводила протестные акции, требуя назначения досрочных парламентских выборов и перевода в частную клинику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
- 12 ноября оппозиционеры заблокировали офисы СГБ в шести крупнейших городах страны, перекрыв подъездные дороги своими машинами. Транспортные средства отбуксировали на штраф-стоянку, но перед этим полиция задержала 10 участников акции.
- Задержаниями сопровождались и другие акции «Гирчи». Сегодня из зала суда отпустили трех участников протестов – Бадри Григалашвили, Зураба Хомерики и Терреса Мосси, процессы по их делам отложены.
Еще девять депутатов парламента Грузии объявили голодовку в поддержку Саакашвили
Девять депутатов парламента Грузии от партии «Единое национальное движение» объявили голодовку с требованием о переводе экс-президента страны Михаила Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику. Об этом заявил на специальном брифинге один из лидеров ЕНД Давид Киркитадзе, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Третий президент Грузии голодает уже 45 дней, ему не оказывают адекватных медицинских услуг, и наша коллега Елене Хоштария также голодает, поэтому мы, девять депутатов парламента, решили объявить голодовку с единственным требованием – перевести Михаила Саакашвили в многофункциональную клинику», - заявил Киркитадзе.
Помимо Киркитадзе голодовку начали Акакий Минашвили, Темур Джанашия, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Георгий Годабрелидзе, Сулхан Сибашвили, Леван Бежашвили и Абдулла Исмаилов.
С 3 ноября голодовку в поддержку Саакашвили также продолжает лидер партии «Дроа» и депутат парламента Грузии Елене Хоштария.
- Саакашвили, который с 1 октября находился в колонии города Рустави, 8 ноября был переведен в больницу глданской тюрьмы. Защита экс-президента утверждает, что его обманом доставили в пенитенциарное учреждение, подвергнув унижающему достоинство обращению.
- Более того, СМИ сообщали о ненадлежащем медицинском оснащении тюремной больницы, где содержится экс-президент, а также о злоупотреблениях и угрозах в его отношении со стороны других заключенных. Эта информация была подтверждена и Народным защитником Грузии. Специальная пенитенциарная служба утверждает, что состояние политика, который продолжает голодовку 45-й день, стабильное. Между тем личный врач говорит, что изо дня в день экс-президенту Грузии становится все хуже, и он ослаб настолько, что уже не может встать с кровати.
- На этой неделе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Саакашвили прекратить голодовку, подчеркнув при этом, что власти должны обеспечить соответствующее медицинское лечение заключенного, в том числе, в процессе реабилитации. Саакашвили учел призыв ЕСПЧ и пообещал прекратить голодовку сразу после перевода в частную клинику, которая будет подобрана консилиумом врачей.
Зеленский заявил, что у границ Украины около 100 000 российских солдат
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у границы с Украиной находятся почти 100 000 российских солдат и что западные страны передали Киеву информацию об активных передвижениях российских войск в районе украинской границы, сообщает «Голос Америки»
«Я надеюсь, что весь мир теперь может ясно видеть, кто действительно хочет мира и кто концентрирует почти 100 000 солдат на нашей границе», - сказал Зеленский в видеовыступлении, размещенном на сайте президента Украины.
Передвижения российских войск возле границы с Украиной вызвали у Киева и западных стран опасения насчет возможного вторжения в страну. Москва называет эти предположения «провокационными», в свою очередь выражая обеспокоенность ростом военной активности НАТО в регионе.
3 ноября Министерство обороны Украины сообщило, что численность российской группировки, сконцентрированной у границы с Украиной, составляет 90 000 человек.
Группа иракцев была задержана на границе между Беларусью и Польшей
Польские власти сообщили о более чем двухстах мигрантах, попытавшихся в последние сутки прорваться через пограничные заграждения на территорию Европейского союза.
Пограничная служба зарегистрировала 13 февраля 223 попытки нелегального пересечения границы. Полиция сообщила, что во время таких попыток несколько сотрудников полиции подверглись нападению. Ударом камня, брошенного из рядов мигрантов, был поврежден шлем полицейского, отмечается в репортажах с места событий.
При другой попытке пересечения границы, когда, по словам полицейских, около 50 мигрантов прорвались на польскую территорию, были задержаны 22 гражданина Ирака.
Власти Польши также сообщают о задержании нескольких человек, подозреваемых в намерении нелегально вывезти мигрантов из приграничного района. Так, среди задержанных 13 ноября был один гражданин Грузии, один поляк и один гражданин Сирии.
Несколько месяцев назад мигранты начали прибывать к польской границе через территорию Беларуси. Речь идет о тысячах выходцев с Ближнего Востока, из Южной Азии и Африки. Они пытаются нелегально войти в Польшу, равно как и другие соседние страны-члены Европейского союза - Литву и Латвию.
Протоиерей Мамаладзе переведен в гражданскую клинику с коронавирусом
Осужденный за попытку убийства протоиерей Георгий Мамаладзе госпитализирован в гражданскую клинику с коронавирусом. Об этом сообщает Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии.
Мамаладзе перевели в тбилисскую клинику «Вивамед» из больницы глданской тюрьмы, где также находится голодающий экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
По сообщению службы, 13 ноября у Мамаладзе появились характерные для коронавируса симптому: респираторные симптомы, незначительное повышение температуры. Тогда же пациенту сделали ПЦР-тест и у него подтвердился COVID-19.
«Состояние здоровья осужденного стабильное, однако с целью последующего наблюдения он был помещен в клинику «Вивамед» и находится под наблюдением медперсонала», - говорится в заявлении ведомства, передает агентство «Новости-Грузия».
- В начале 2019 года осужденный протоирей перенес инсульт. Тогда адвокаты сообщали, у Мамаладзе парализованы рука и нога, и он не может передвигаться самостоятельно. 15 февраля 2019 года заключенный был переведен из «матросовской тюрьмы» в Национальный медицинский центр имени академика О. Гудушаури в Тбилиси. Ему диагностировали диссоциативное расстройство движений, однако, по решению Специальной пенитенциарной службы Минюста, уже 22 февраля Мамаладзе перевели медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18 (глданская тюрьма), где он оставался до сих пор. Весной 2020 года Тбилисский городской суд не удовлетворил требование об отсрочке наказания протоиерею по причине ухудшения его здоровья.
- Мамаладзе признан виновным в попытке убийства Шорены Тетруашвили — секретаря-референта Католикоса-Патриарха всея Грузии.
- Высокопоставленный представитель патриархии был задержан 10 февраля 2017 года в Тбилисском аэропорту, откуда он должен был вылететь в Германию, где на лечении находился Католикос-Патриарх Илия Второй. По данным следствия, в багаже Мамаладзе обнаружили цианид натрия, а в квартире – кустарно изготовленное огнестрельное оружие и шесть патронов.
- В сентябре 2017 года Тбилисский городской суд приговорил Мамаладзе к 9 годам тюрьмы. В начале августа 2018 года Верховный суд Грузии отказался рассматривать иск адвоката Мамаладзе, тем самым оставив в силе решение судов первых инстанций.
Четыре жителя Южной Осетии скончались за сутки от коронавируса
В цхинвальском медцентре проходят лечение 102 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в палате интенсивной терапии и реанимации находятся четыре человека, еще трое граждан скончались, сообщила информагентству «Рес» заместитель директора РММЦ Зарина Туаева.
«За прошедшие сутки в «красной зоне» медцентра скончались три женщины (79, 83 и 86 лет), еще один житель Квайса (77 лет) скончался за пределами республики. С диагнозом новой коронавирусной инфекции госпитализированы накануне пять больных, 16 - выздоровели и выписаны из больницы домой», - уточнила Туаева.
Количество инфицированных с начала пандемии в самопровозглашенной республике Южная Осетия составило более 9,4 тысяч человек, более 7,3 тысяч - выздоровели, 160 человек умерли.
До 1 декабря в Южной Осетии решением оперштаба остается запрет на проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий. Действует обязательный масочный и дезинфекционный режим в закрытых помещениях и общественном транспорте.
В Грузии допустили развертывание полевых госпиталей для больных COVID
Из-за роста случаев заражения коронавирусом в Грузии, больничный сектор страны находится на грани. Об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе. Согласно данным Минздрава, в настоящее время в больницах страны от COVID-19 лечатся 6 838 человек, свободными остаются 1 717 коек. При этом СМИ сообщают, что в стационары крупных городов заполнены.
«Больничный сектор переполнен и находится на грани. Дело ведь не только в кроватях, это и врачи, медсестры, медперсонал, которые обслуживают пациентов», - сказал Гамкрелидзе.
Он не исключил, что в ближайшее время в Грузии снова придется открывать полевые госпитали. «Если у нас будет 4-5 тысяч случаев ежедневно, конечно же, медицинский сектор будет перегружен, не будет мест. Полевые госпитали также являются одним из сегментов оказания медицинских услуг, и их необходимо будет открывать», - заявил Гамкрелидзе.
Глава NCDC снова призвал к соблюдению действующих регуляций и вакцинации, напомнив, что прививки помогают избежать не только смерти, но и тяжелого течения болезни.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. На сегодняшний день в стране с населением 3,7 миллиона человек выявлено около 784 тысяч заразившихся. Выздоровели 716 382 пациента, 10 975 человек умерли.
По состоянию на 14 ноября в Грузии провели 2 046 362 прививок. При этом полный курс вакцинации от коронавируса прошли 966 143 человек, что составляет 33,8% взрослого населения страны.
СМИ: Протоиерей Георгий Мамаладзе переведен из глданской тюрьмы в гражданскую клинику
Осужденный за попытку убийства протоиерей Георгий Мамаладзе переведен из глданской тюрьмы в тбилисскую больницу «Вивамед». Об этом сообщает телеканал «Мтавари».
Вечером 13 ноября у глданской тюрьмы был замечен реанимобиль. Специальная пенитенциарная служба Минюста заявила, что мобилизация бригады «скорой» не связана с ухудшением состояния здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который в день своего задержания 1 октября объявил голодовку и на этой неделе был помещен в тюремный госпиталь.
Журналисты предполагают, что на реанимобиле был госпитализирован Мамаладзе.
Директор клиники «Вивамед» Зураб Чхаидзе подтвердил, что священнослужитель был переведен к ним из пенитенциарного учреждения, однако он не стал называть имя пациента и говорить о его состоянии здоровья.
- Мамаладзе признан виновным в попытке убийства Шорены Тетруашвили - секретаря-референта Католикоса-Патриарха всея Грузии. Высокопоставленный представитель патриархии был задержан 10 февраля 2017 года в Тбилисском аэропорту, откуда он должен был вылететь в Германию, где на лечении находился Католикос-Патриарх Илия Второй. По данным следствия, в багаже Мамаладзе обнаружили цианид натрия, а в квартире – кустарно изготовленное огнестрельное оружие и шесть патронов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- В сентябре 2017 года Тбилисский городской суд приговорил Мамаладзе к 9 годам тюрьмы. В начале августа 2018 года Верховный суд Грузии отказался рассматривать иск адвоката Мамаладзе, тем самым оставив в силе решение судов первых инстанций.
- В феврале 2019 года осужденный протоирей перенес инсульт. По словам адвокатов и родственников, у Мамаладзе парализованы рука и нога, и он прикован к постели. Весной 2020 года Тбилисский городской суд не удовлетворил требование об отсрочке наказания протоиерею по причине ухудшения его здоровья.
- Семья Мамаладзе называет громкое «дело о цианиде» совместной операцией патриархии и грузинских силовых ведомств. Брат осужденного неоднократно заявлял, что протоиерей, руководивший службой по управлению имуществом патриархии, владеет информацией, которая может дискредитировать священнослужителей. Утверждается, что речь идет о схемах присвоения имущества в патриархии и бизнесе высокопоставленных духовных лиц.
- С просьбой о помиловании Мамаладзе обращались как к пятому президенту Грузии Саломе Зурабишвили, так и к ее предшественнику Георгию Маргвелашвили, однако никто из них так и не решился на этот шаг.
Spamhaus Project: Хакеры разослали десятки тысяч писем с адресов ФБР
Международная организация Spamhaus Project, в субботу сообщила, что десятки тысяч поддельных электронных писем с предупреждениями о возможной кибератаке, были разосланы с адресов Федерального бюро расследований США.
Об этом заявили специалисты по компьютерной безопасности и представители ФБР. Взломанная система не была секретной.
Международная организация Spamhaus Project специализируется на анализе угроз, связанных со спамом и фишингом. Об инциденте с рассылкой из ФБР сообщило в субботу агентство «Блумберг».
По данным Spamhaus Project, хакеры получили доступ к системе электронной почты ФБР и разослали спам с адреса ФБР по меньшей мере на 100 тысяч аккаунтов. Рассылка началась в ночь на субботу в Нью-Йорке.
Организация The Spamhaus Project, основана в 1998 году и базируется в Андорре и Женеве.
За сутки в Абхазии подтверждено 80 случаев коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 237 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 80 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 68 пациентов. Состояние 20 человек оценивается как тяжелое, 48 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 40 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, в Гагрской ЦРБ - 22, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 8 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 98 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 33 196 человек. Зарегистрировано 483 летальных случая. Выздоровели 27 756 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Коронавирус в Грузии: 3 700 новых случаев заражения, 81 человек скончался
В Грузии за минувшие сутки выявили 3 700 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 38,8 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 9,53%, за последние две недели – 10,03%, а за последнюю неделю – 9,6%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 780 391.
Более 43% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 596. В Имерети выявили 598 случаев заражения, в Кахетии – 327, в Шида Картли – 307, в Аджарии – 135, в Квемо Картли – 240, в Самегрело и Земо Сванети – 236, в Самцхе-Джавахети – 99, в Гурии – 77, в Мцхета-Мтианети – 57, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 28.
От ковида умер еще 81 пациент. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 10 975.
Выздоровели 5 277 человек, их общее число выросло до 716 382.
На данный момент в Грузии 55 446 активных случаев коронавируса. Из них 6 838 пациентов (более 12%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 665 больных тяжелое, 368 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 216 граждан остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 49 392 человека лечатся на дому. В карантинных пространствах остается 51 гражданин, а в самоизоляции – около 50 тысяч.
На юге Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла
Землетрясение магнитудой 3,2 произошло сегодня утром в 10 километрах от села Самеба на юге Грузии. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Толчки были зафиксированы в 10:23 по местному времени. Гипоцентр находился на глубине 8 километров. Сообщений о разрушениях не поступало.
В последнее время село Самеба, находящееся на границе между Дманиси и Ниноцминда (регионы Квемо-Картли и Самцхе-Джавахети), стало активной сейсмической зоной. Подземные толчки там происходят практически ежедневно, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Самое сильное землетрясение из тех, что произошли возле Самеба за последние месяцы, было зафиксировано 16 августа. Его магнитуда составила 5,1.
Сейсмологи отмечают, что весь летний период землетрясения в этом регионе происходили довольно активно, в основном это толчки магнитудой до 3-4, которые фиксирует только устройство, а люди практически не ощущают.
Джавахетский хребет - вулканического происхождения, и тектонические процессы под ним вызывают деформацию коры, что влечет за собой высвобождение энергии небольшими порциями.
На климатической конференции ООН принято новое глобальное соглашение
Участники климатической конференции ООН в Глазго утвердили новое глобальное соглашение. Цели документа – подтолкнуть государства взять на себя масштабные обязательства по ограничению выбросов вредных веществ в атмосферу к 2030 году и ограничить глобальное потепление полутора градусами Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.
СМИ пишут, что итоговое соглашение содержит более мягкие формулировки по сравнению с запланированными изначально. Например, в последний момент Индия настояла на исправлении части документа, в которой говорилось о прекращении использования угля. В итоге в финальном договоре говорится о постепенном сокращении этого энергоресурса.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал договоренности по климату недостаточными, но признал, что итоги конференции – это компромисс, который учитывает интересы и противоречия стран-участниц.
Конференция ООН по климату начала свою работу в Шотландии 31 октября. В ней приняли участие 30 тысяч человек почти из 200 стран мира. В первые дни мероприятие посетили президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие мировые лидеры.
Президент России Владимир Путин в конференции не участвовал, так как мероприятие не предусматривало видеоформата. Байден раскритиковал отношение Путина к саммиту, отметив, что Россия сталкивается с теми же проблемами, что и весь мир, но не вносит в борьбу с ними достаточный вклад.
Во время саммита в Глазго прошли несколько манифестаций. В одной из них приняла участие известная экоактивистка из Швеции Грета Тунберг. Она обвинила лидеров развитых стран, в том, что они стремятся избежать реальной борьбы с изменениями климата. Тунберг призвала к радикальным мерам по снижению эмиссий парниковых газов.
Врач: Саакашвили очень ослаб, не мог встать с постели
На 44-й день голодовки заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сильно ослаб и не смог подняться с постели. Об этом заявил журналистам личный врач политика Николоз Кипшидзе.
«Я посетил камеру, потому что спуститься вниз он (Саакашвили) не мог. Я взял анализы, получил ответы, однако сегодня впервые был случай, когда президент не смог встать с постели», – сказал Кипшидзе.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», личный врач находился в тюрьме более пяти часов. Как указал Кипшидзе, в настоящее время политик остается под наблюдением главврача тюремного госпиталя. При этом, отвечая на вопрос журналистов, он подчеркнул, что вопрос перевода пациента в реанимационное отделение на данном этапе не обсуждается.
Он добавил, что Саакашвили продолжает голодовку, но при этом возобновил прием медикаментов, которые необходимы для поддержания жизненных параметров.
По сообщениям СМИ, поздно вечером к Глданской тюрьме прибыл реанимобиль. В Специальной пенитенциарной службе информацию опровергли, заявив, что состояние здоровья Саакашвили – стабильное.
В ведомстве также говорят, что Саакашвили находится в палате, расположенной рядом с реанимацией.
«Реанимационная палата оснащена всей необходимой, современной техникой», – сказано в заявлении пенитенциарной службы.
Гражданская супруга Саакашвили Лиза Ясько пишет в Facebook, что Саакашвили необходимо срочно госпитализировать в реанимационное отделение, однако в глданской больнице, по её словам, нет необходимого оборудования.
- На этой неделе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Саакашвили прекратить голодовку, подчеркнув при этом, что власти должны обеспечить соответствующее медицинское лечение заключенного, в том числе, в процессе реабилитации. Саакашвили учел призыв ЕСПЧ и пообещал прекратить голодовку сразу после перевода в частную клинику, которая будет подобрана консилиумом врачей.
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