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Начальник ВГА: Славянск был обстрелян кассетными боеприпасами
Город Славянск в Донецкой области Украины был обстрелян кассетными боеприпасами, – сообщил начальник городской военно-гражданской администрации (ВГА) Вадим Лях в Telegram-канале. В результате погибли 4 человека, еще 7 получили ранения. Обстрел произошел вечером 1 июля.
По словам Ляха, атаке подвергся микрорайон Лиманы, где находится частный сектор и нет военных объектов. Кассетные снаряды, как отметил мэр, «не наносят тотальных разрушений постройкам, но очень опасны для людей: 90% убитых и раненых находились на улице».
Ранее об обстреле российскими войсками Славянска Лях сообщал 30 июня и 27 июня. За два дня ранения получили не менее шести человек.
- Институт изучения войны (ISW) сообщал, что в районе Славянска российские войска наносят удары преимущественно по окрестностям города и гражданской инфраструктуре, чтобы создать дальнейшие условия для наступления.
Другие новости дня
В Тбилиси задержаны лидеры гомофобной группировки «Альт-Инфо»
Лидеры ультраконсервативной гомофобной и пророссийской платформы «Альт-инфо» Зура Махарадзе и Ираклий Мартыненко задержаны в Тбилиси. О задержании сообщили сами представители «Альт-инфо» накануне поздно ночью в эфире своих соцсетей. Это произошло в то время, когда платформа организовала пикет в предполагаемом месте проведения музыкального ЛГБТК-фестиваля в рамках недели «Тбилиси прайд».
Представители «Альт-инфо» подчеркнули, что они не собираются отступать и обещают сегодня провести акцию возле парламента, пишет агентство «Новости-Грузия». Они также заявили, что принесут «радужный флаг» - символ ЛГБТК, к офису правящей партии «Грузинская мечта».
«Приходите и задержите нас, мы готовы сесть в тюрьму», - заявляли представители платформы в эфире. Также они, как обычно, выступали с антизападными заявлениями и обещали «бороться с Европой в Грузии».
В полиции отметили, что задержание произошло по административной статье - за нарушение общественного порядка. В СМИ предполагают, что активистов «Альт-инфо» просто увезли с частной территории на Мтацминда, где планируется последнее мероприятие недели - музыкальный квир-фестиваль. Представители «Альт-инфо» проводили там пикет вместе с несколькими священниками.
Пока не известно, связано ли задержание с начавшимся 27 июня следствием по факту призывов к насилию и угрозам из-за проведения недели «Тбилиси прайд». Тогда в полицию вызвали и опросили лидеров «Альт-инфо» Зуру Махарадзе, Коку Моргошия и Ираклия Мартыненко.
Учитывая события прошлого года, когда толпа организованных гомофобов в центре Тбилиси устроила расправу над более чем 50 представителями СМИ, в этом году ЛГБТК-активисты решили отказаться от проведения публичных мероприятий. Также в этом году ЛГБТК-активисты вновь отказались от центрального события недели – «марша достоинства», из-за отсутствия гарантий безопасности. В итоге вся серия мероприятий недели – показы фильмов, музыкальные вечера, лекции и дискуссии, прошла на частной территории в закрытом формате.
Несмотря на это, сразу после анонса недели ультраконсерваторы заявляли в своих соцсетях и в эфире телевидения «Альт-Инфо», что сорвут мероприятие. МВД Грузии, со своей стороны, обещало принять все надлежащие меры для того, чтобы мероприятия «Тбилиси прайд» прошли в безопасной обстановке, а свобода выражения мнений каждого человека была защищена. В полиции заявили, что с этой целью находятся на постоянной связи с организаторами «Недели достоинства», а также представителями грузинского офиса ООН, местных и международных НПО, аппарата Народного защитника Грузии и дипломатического корпуса.
Кинокомпания Universal Pictures окончательно уходит из России
Кинокомпания Universal Pictures объявила об окончательном прекращении своей деятельности в России. Об этом сообщает телеграм-канал «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на источник.
Офис компании в России будет закрыт. Сообщается, что Universal Pictures отправила письмо нескольким кинотеатрам, в котором говорится о решении материнской компании прекратить деятельность в России. Причиной для этого называют многочисленные сложности, с которыми сталкиваются иностранные компании.
В марте из-за российского вторжения в Украину кинокомпании Disney, Warner Brothers и Sony приостановили в России прокат своих картин.
В пятницу также стало известно, что французская компания Thales, которая выпускает аппаратные модули безопасности платежных систем, уходит из России. Компания защищала данные клиентов в 20 российских банках. Thales уже прекратила все операции по обеспечению их цифровой безопасности.
- Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Целями военной операции он назвал «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жесткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Дания присоединилась к оборонному партнерству с Евросоюзом
Дания присоединилась к оборонному партнерству с Европейским союзом, что позволит датской армии участвовать в военных действиях ЕС. Ранее Дания принимала участие только в гражданских, но не военных миссиях Евросоюза.
Полторы недели назад министр иностранных дел Йеппе Кофод подписал на церемонии в Люксембурге письмо, в котором официально объявил, что страна отменит так называемую «оборонную оговорку» с Евросоюзом с 1 июля. В пятницу министерство иностранных дел Дании подтвердило немецкому агентству Deutsche Presse-Agentur, что новые правила вступили в действие.
Отношения Дании и Евросоюза с 1993 года регулировались уникальным для ЕС особым соглашением, по которому Дания обязалась сотрудничать с остальными странами Евросоюза в гражданской сфере, но оставляла за собой и своей армией право не принимать участия в оборонной политике ЕС. Скандинавская страна сохранила за собой право не следовать политике Евросоюза также в нескольких других областях, включая внутреннюю политику и юриспруденцию, и не перешла на общеевропейскую валюту евро. Однако военное вторжение России в Украину заставило ее, как и многие европейские страны, пересмотреть свои планы в сфере обороны в сторону большей милитаризации, увеличения военных бюджетов и более тесного сотрудничества со странами-союзниками.
1 июня в Дании прошел общенациональный референдум об отмене особого соглашения. За такое решение проголосовали 66,9% граждан.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен после референдума заявила, что сейчас, когда Европа борется за свою безопасность, ее странам необходимо сплотиться. «Мы посылаем Путину ясный сигнал, - сказала она. - Мы показываем, что когда Путин нападает на свободную страну и угрожает стабильности в Европе, все остальные страны стягиваются воедино».
Пентагон: Украина успешно использует системы HIMARS в Донбассе
Украинские военные добились «значительного успеха», используя на поле боя американские системы залпового огня HIMARS, заявил в пятницу репортерам непоименованный высокопоставленный сотрудник Пентагона.
«Поскольку это высокоточная система значительного радиуса действия украинцы способны систематически наносить точные удары по тщательно выбранным целям, значительно подрывая боеспособность российских сил», - подчеркнул представитель американского оборонного ведомства.
В пятницу газета Wall Street Journal опубликовала эксклюзивный репортаж из подразделения, которое в последние две недели первым начало использовать четыре установки HIMARS, переданные Соединенными Штатами Украине. Украинские военнослужащие прошли краткосрочную подготовку в Германии. Они говорят, что это оружие уже начинает изменять баланс сил в Донбассе, где у России есть значительное преимущество в артиллерии. Но подобного оружия у России нет. По словам украинских военных, они уничтожили десять важных российских военных объектов, включая штаб российской армии в Изюме. Прежде у них не было оружия такой точности и такого радиуса действия - до 80 километров, способного поражать цели далеко за линией противостояния. На подготовку HIMARS к стрельбе уходит 2-3 минуты, система снимается с места через 20 секунда после выпуска ракет, избегая потенциального ответного удара. В том числе из-за высокой цены каждой ракеты, которая стоит 155 тысяч долларов, перед каждым ударом цели тщательно отбираются, устанавливаются их точные координаты. Пока предпочтение отдается российским штабам, складам вооружений и казармам.
В июле Украина должна получить еще четыре установки HIMARS. Германия и Великобритания заявили о готовности предоставить Украине по три подобных комплекса. Американские военные военные аналитики, цитируемые газетой New York Times, говорят, что Украине требуется от шестидесяти до ста современных установок залпового огня, чтобы получить преимущество на поле боя.
Россия подвергла резкой критике передачу Украине этого типа оружия, пообещав решительный ответ в случае использования ракетных установок для нанесения ударов по российской территории.
СМИ: в Кутаиси муж убил бывшую жену
Очередной случай убийства женщины – в центре городе Кутаиси мужчина убил бывшую жену, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на телекомпанию «Мтавари».
Убийство произошло около часа назад на улице Чавчавадзе. На месте мобилизована патрульная и криминальная полиция.
В мае в Тбилиси произошли сразу два страшных случая, когда мужья нападали на жен с холодным оружием. Одна из женщин была убита на глазах у ее детей в пассажирском автобусе, муж нанес ей десять ножевых ранений.
Через два дня после этого муж напал на жену на автобусной остановке - женщина была доставлена в больницу, ее удалось спасти.
Семейное насилие входит в число самых распространенных правонарушений в Грузии, наряду с кражами и наркопреступлениями.
Венеция в январе начнет взимать с туристов плату за въезд
Власти Венеции с середины января следующего года введут новый туристический сбор. За само право находиться на территории Венеции туристам придется платить от трех до десяти евро в день, в зависимости от сезона. Советник мэрии Венеции по туризму Симон Вентурини считает, что так город сможет регулировать поток туристов, чрезмерный наплыв которых уже многие годы является проблемой для города.
По словам Вентурини, сбор направлен прежде всего на туристов-«однодневок», которые приезжают в Венецию без ночлега. Те, кто останавливается на ночь в венецианских отелях, и так платят гостиничный сбор, и новый сбор добавляться к нему не будет.
Постановление о новом сборе начнет действовать с 16 января 2023 года. Желающим посетить Венецию придется бронировать «билеты в город» заранее, через интернет. Цена на них не будет фиксированной, но будет меняться в зависимости от того, насколько город уже загружен туристами: от 3 евро за день в низкий сезон до 10 евро в пиковый. Исключения будут сделаны для детей до шести лет, инвалидов, а также тех, кто приезжает в Венецию на лечение, для посещения родственников, и на спортивные или культурные события.
По словам Вентурини, цель нового сбора - не закрыть город для туристов, а заставить их более расчетливо подходить к планированию поездок и избежать переполнения города в высокий сезон.
В интервью итальянской государственной телекомпании RAI в апреле Вентурини заявлял, что после пандемии COVID-19 туристическая отрасль должна пересмотреть свои стандарты. «То, что было обычным до пандемии, после нее стало неприемлемым, - сказал он. - Мы стали настороженнее относиться к толпам.» Советник мэрии также предположил, что примеру Венеции последуют и другие привлекательные для туристов города.
С 1 июня Италия отменила все коронавирусные ограничения, которые были связаны с туризмом.
В «ДНР» двум британцам предъявлено обвинение в наемничестве
Власти сепаратистской «Донецкой народной республики» предъявили обвинение в наемничестве еще двум подданным Великобритании.
По информации российских информагентств, Дилану Хили и Эндрю Хиллу вменяют в вину то же, что и ранее осужденным иностранцам, а именно «участие в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников». Они были взяты в плен на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области, а сейчас содержатся в одном из СИЗО «ДНР».
В начале июня «Верховный суд» самопровозглашенной «республики» приговорил к смертной казни трех иностранцев. Приговор вынесли британцам Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также подданному Марокко Саадуну Брагиму. Их признали виновными в «наемничестве и насильственном захвате власти группой лиц», отмечает «Немецкая волна».
Британское правительство выразило «глубокую обеспокоенность» решением. Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что «категорически осуждает» приговор британцам, назвав его абсолютно нелегитимным.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от Москвы обеспечить неисполнение смертного приговора. Требование было выдвинуто в рамках принятия временных мер, которые суд использует в случае риска нанесения непоправимого вреда участникам разбирательств. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия больше не выполняет предписания ЕСПЧ.
Кобахидзе: Для содействия деполяризации будет создана группа мониторинга поляризации
«В целях содействия деполяризации на базе парламента Грузии будет создана группа мониторинга поляризации с участием всех парламентских партий, представителей гражданского общества и международных партнеров, которая будет осуществлять перманентный мониторинг и еженедельно представлять общественности отчет о текущем положении и тенденциях с точки зрения поляризации в стране», - заявил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, передает Общественный вещатель.
Как отметил Ираклий Кобахидзе, Евросоюз установил 12 пунктов в качестве условия для предоставления Грузии статуса кандидата.
«Хочу напомнить, что большинство упомянутых пунктов являются частью повестки дня ассоциации, которая была согласована между Грузией и Евросоюзом. Правящая команда обеспечит выполнение 12 пунктов, установленных Евросоюзом, с надлежащим качеством своевременно и в соответствии со следующим планом.
Первый пункт - уменьшить политическую поляризацию. Этот первый пункт следует рассматривать как некую основу для эффективного выполнения остальных 11 пунктов. Политическая поляризация – один из главных вызовов нашей страны, при котором политическая дискуссия вместо государственно важных вопросов смещена на второстепенные для общества темы, имеющие узкий политический вес для разных политических субъектов. Для того чтобы изменить эту данность, важно снизить радикальное противостояние между политическими силами и объявить своего рода мораторий на агрессивную риторику.
Мы полностью осознаем свою ответственность в этом отношении, аналогично, оппозиция должна воздерживаться в течение следующих шести месяцев от риторики непризнания внутренней и внешней легитимности власти. То же самое относится к СМИ, которые по заключению БДИПЧ/ОБСЕ являются одним из основных источников политической поляризации в Грузии, а также к неправительственным организациям, значительная часть которых принимает непосредственное участие в этой поляризованной кампании.
В целях содействия деполяризации на базе парламента Грузии будет создана группа мониторинга поляризации с участием всех парламентских партий, представителей гражданского общества и международных партнеров, которая будет осуществлять перманентный мониторинг и представлять еженедельный отчет общественности о текущем положении и тенденциях с точки зрения поляризации в стране. В отчете мониторинга будут отражены рекомендации для политических партий, СМИ, неправительственных организаций и других субъектов, вовлеченных в политические процессы.
Состав и формат работы мониторинговой группы будут уточнены на основе консультаций с парламентскими политическими партиями и представителями гражданского сектора. В плане деполяризации особое значение будет иметь позиция международных партнеров, их справедливое и здоровое отношение к поляризующим действиям. Координацию реализации первого пункта обеспечит председатель парламента Грузии», - заявил Кобахидзе.
Он также сообщил, что законопроект о деолигархизации будет внесен в парламент не позднее 5 октября и принят не позднее 29 ноября.
Непризнанная Чеченская республика Ичкерия назначила в Украине своего консула
Председатель кабинета министров непризнанной Чеченской республики Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев подписал постановление о назначении консула в Украине. Им стал Юрий Шулипа. Решение было принято после визита Закаева в Украину и встреч с представителями украинских властей, чеченской диаспоры и общественными деятелями.
В постановлении говорится, что назначение почетного консула произведено «для активизации и усиления работы дипломатического корпуса Чеченской Республики Ичкерии в свете последних директив во внешнеполитической области».
«Мы будем содействовать интересам чеченского и украинского народов. Также планируем оказывать поддержку чеченским добровольческим батальонам, воюющим на стороне Украины, и решать вопрос об их легализации по примеру расширившегося до полка белорусского батальона Кастуся Калиновского, который входит в Вооруженные силы Украины», - рассказал Кавказ.Реалии Шулипа.
Согласно официальной биографии, 43-летний Юрий Шулипа – российский и украинский юрист, общественный деятель. С 2014 года проживает в Украине, возглавляет международную ассоциацию «Институт национальной политики», автор монографий, в том числе «Как Путин убивает за рубежом», книг и методических пособий.
- В мае делегация непризнанной Чеченской республики Ичкерии во главе с председателем правительства в изгнании Ахмедом Закаевым встретилась в Киеве с представителями профильного оборонного комитета Верховной рады Украины, депутатом Алексеем Гончаренко, руководителем запрещенного в России крымскотатарского движения Мустафой Джемилевым, чиновниками, а также чеченскими бойцами в рядах Вооруженных сил Украины.
- В 2013 году в Турции был застрелен уроженец Чечни Медет Унлю. Он называл себя «почетным консулом Ичкерии».
- Чеченские добровольческие батальоны имени Джохара Дудаева и имени Шейха Мансура воюют на стороне Украины. Они подвергаются не только нападкам кремлевского ставленника Рамзана Кадырова, ранее их преследовали власти Украины – в прошлом году Совет национальной безопасности ввел санкции в отношении бойцов.
- Ранее глава Чечни уже дважды – в начале марта и конце апреля – предлагал вознаграждение за информацию о местонахождении командиров украинских батальонов имени Джохара Дудаева и Шейха Мансура – Адама Осмаева и Муслима Чеберлоевского – по 500 тысяч долларов США за каждого. За прошедшие месяцы предателей в рядах чеченских батальонов не нашлось.
ЕС впервые закупил больше газа у США, чем у России
Евросоюз по итогам июня впервые в своей истории импортировал больше сжиженного газа из США, чем трубопроводного газа из России, сообщил глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль. Он также призвал страны Евросоюза работать над сокращением спроса и готовиться к непростой зиме.
В условиях жёстких экономических санкций, наложенных на Россию после её вторжения в Украину, ЕC движется к постепенному отказу от российских энергоносителей и ищет иные источники их импорта. Возможным решением проблемы Бироль назвал возврат к более интенcивному использованию атомной энергии, но подчеркнул, что этот вопрос зависит от решения правительств европейских стран. Например, Германия после аварии на японской АЭС "Фукусима" в 2012 году приняла решение полностью отказаться от атомной энергетики. Сейчас из 19 ранее действовавших АЭС в Германии осталось лишь три, и те находятся в процессе вывода из эксплуатации; до начала российско-украинской войны их планировалось закрыть к концу 2022 года, однако сейчас германское министерство энергетики стоит перед вопросом о возвращении к их использованию.
В июне "Газпром" на 40% сократил объём прокачки газа в Европу по трубопроводу "Северный поток", объяснив это проблемами с ремонтом зарубежного оборудования в условиях санкций. Канцлер Германии Олаф Шольц и министр энергетики Германии Роберт Хабек назвали решение "Газпрома" политически мотивированным и расценили "газовый шантаж" как один из методов борьбы России против Евросоюза, который поддерживает Украину. США, наоборот, значительно нарастили поставки в Европу по сравнению с прошлым годом. По данным Bloomberg, в январе – апреле этого года они поставили в Европу больше сжиженного природного газа, чем за весь прошлый год.
В пятницу стало известно, что оператор "Северного потока" заявил о его закрытии на профилактику с 11 по 21 июля. В это время газ по трубопроводу подаваться не будет. Такое происходит каждый год, однако в нынешнем году в ЕС звучат опасения, что после профилактики прокачка газа может не возобновиться по политическим мотивам.
Украинский борщ внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО
ЮНЕСКО - организация ООН по вопросам образования, науки и культуры - внесла украинский борщ в список объектов всемирного наследия.
"Культура приготовления украинского борща" объявлена частью нематериального культурного наследия - а также, как и все объекты охраны ЮНЕСКО сейчас, получила статус "находящейся под угрозой".
В заявлении Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия указано, что вооружённый конфликт в Украине "ставит под угрозу выживание объекта", поскольку носители этой культуры, многие из которых вынуждены покинуть родные места, часто больше не могут ее практиковать. В ЮНЕСКО также подчеркнули, что при обычной процедуре борщ мог бы быть внесен в список культурного наследия в 2023 году, но поскольку объект находится под непосредственной угрозой, рассмотрение было ускорено.
"Победа в войне за борщ - наша!" - прокомментировал решение ЮНЕСКО министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своем фейсбуке. Он также добавил: "Битва за борщ началась еще до войны. Сколько бы Маша Захарова (представитель МИД РФ Мария Захарова - РС) ни рассказывала, что в Украине запрещали кулинарные книги, а рецепты засекречивали, и что вообще наш борщ - проявление экстремизма и нацизма, теперь это "проявление экстремизма" стало официально украинским, и официально под охраной ЮНЕСКО".
Ранее Мария Захарова на одном из брифингов действительно заявила, что в Украине якобы запрещали кулинарные книги, чтобы никто не узнал рецепта борща, и назвала это примером "ксенофобии, нацизма и экстремизма".
В Украине охранный статус ЮНЕСКО имеют семь памятников истории и архитектуры и пять объектов нематериального наследия, среди которых крымско-татарский национальный орнамент, песенная культура казаков Днепровской области и петриковская декоративная роспись.
По данным ЮНЕСКО, с начала войны в Украине уничтожены или частично разрушены более 150 памятников истории и культуры.
В Южной Осетии сотрудники МВД и Минобороны провели учения
Бронетранспортеры Отряда милиции особого назначения МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия (БТР-80) сегодня совершили марш из пункта постоянной дислокации. Колонна проехала по маршруту Джава-Цхинвали-Кваиси-Цхинвали-Джава.
«Милиционеры-водители и механики отряда во время марша применили свои навыки вождения в условиях пересеченной местности, преодолели различные препятствия и выполнили разные маневры. Также отработали навыки вождения на подъемах и спусках, самовытаскиванию при посадке на днище, буксировке, а также выполнили задачи по преодолению оврагов», – заявили в пресс-службе югоосетинского МВД.
Сегодня же в югоосетинском Министерстве обороны сообщили о занятиях по огневой подготовке. По информации ведомства, боевые стрельбы из орудий различных калибров проходили под руководством опытных офицеров–артиллеристов.
«В целом, ходом учений остался доволен. Подразделения выполнили все поставленные задачи. Незначительные недостатки, которые были выявлены на тренировках, будут устранены в ближайшее время, что скажется на скорости и качестве стрельбы. Личный состав проявил старание, усердие, стремление к дальнейшему совершенствованию профессионального мастерства», - сказал заместитель командира мотострелкового батальона Рустам Дзагоев.
В учениях были задействованы РСЗО БМ-21 «Град», самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» и 122–миллиметровые минометы. Стрельба велась из открытых огневых позиций.
В Страсбурге отказались рассматривать апелляцию экс-министра обороны Грузии
Европейский суд по правам человека накануне признал «явно необоснованной» и отказался рассматривать апелляцию бывшего министра обороны Грузии Бачо Ахалая о незаконном задержании и политически мотивированном преследовании.
Бачо Ахалая – высокопоставленный чиновник в правительстве экс-президента Михаила Саакашвили. Его задержали в ноябре 2012 года, через месяц после парламентских выборов и прихода к власти в стране партии «Грузинская мечта». Он пробыл в заключении почти 10 лет и 1 марта 2022 года вышел на свободу, заявив, что не намерен возвращаться в политику.
Как пишет агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на грузинский Минюст, ЕСПЧ разъяснил, что задержание Ахалая в качестве меры пресечения в 2012 году «полностью соответствовало» как грузинскому законодательству, так и европейским стандартам.
Суд установил, что в расследовании предполагаемых преступлений, совершенных Ахалая, не было «преднамеренной задержки», а также постановил, что со стороны следственных органов Грузии или национального суда не было элемента произвола.
Что касается утверждений заявителя о преследовании по политическим мотивам, суд разъяснил, что, поскольку «утверждения о законности его задержания были явно необоснованными, позиция заявителя о политически мотивированном содержании под стражей также должна быть признана неприемлемой».
Ахалая утверждал, что его содержание под стражей по делам 2012–2014 годов было незаконным, поскольку общий срок содержания под стражей превысил установленный законом максимальный срок. Он также пытался обжаловать то, что «задержание не было должным образом обосновано национальными судами и служило цели политически мотивированного судебного преследования».
В Абхазии вновь обсудили проект восстановления сухумского аэропорта
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания и руководитель управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов посетили сухумский международный аэропорт. Стороны обсудили «дорожную карту» проекта восстановления авиасообщения с РФ.
Директор аэропорта Вячеслав Эшба рассказал, что «проектировщики изучают возможность использования старых покрытий взлетно-посадочной полосы без капитального ремонта на начальном этапе».
«Полоса у нас большая – 3640 метров, две магистральные рулежные дорожки, и пять рулежных дорог для сруливания. В 2008 году здесь совершили посадку более 100 самолетов ИЛ-76, и покрытие показало себя с хорошей стороны. Сейчас правительство занимается подготовкой соглашения с российскими коллегами о передаче верхнего воздушного пространства (6000 метров и выше) для управления воздушным движением Российской Федерации с центром в Ростове-на-Дону. Организацию воздушного движения ниже 6000 метров мы будем производить самостоятельно. Диспетчерский пункт есть, оборудование – заказано. Кроме того, к аэропорту подходит железная дорога, есть подготовленные резервуары для ГСМ. Дренажная система в хорошем состоянии, есть два источника электроснабжения», – сказал он.
Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган рассказала об организационных работах для начала воздушного сообщения между Абхазией и Россией.
«На текущий момент находится на стадии разработки необходимая нормативно-правовая база. Проведена работа по детализации состояния всей территории аэропорта на предмет наличия мин и другого рода взрывоопасных предметов. Также проводится работа в рамках уточнения границ земельного участка и объектов недвижимости, расположенных на территории данного комплекса. Она в стадии завершения. Совместно с министерством транспорта РФ и Росавиацией разработан план мероприятий по подготовке специалистов как для обеспечения полетов, так и непосредственно пилотов. Речь идет о подготовке с нуля и переподготовке. Определено техническое задание на проектирование, которое находится в активной фазе», – отметила Озган.
Аслан Бжания поинтересовался, когда будет завершено проектирование. Озган ответила, что документы должны быть подготовлены в течение года, после чего их направят на экспертизу.
«Предполагается, что госэкспертиза будет проходить в РФ», – добавила она.
«Если есть хотя бы незначительное отставание – мгновенное реагирование, потому что время сейчас очень важно для нас. Всё должно быть сделано в срок. Потенциальный инвестор должен выполнять свои обязательства в срок. Если что-то пойдёт не по плану, мы заранее об этом сообщим», – сказал Аслан Бжания.
Посол РФ в Болгарии заговорила о закрытии посольства
Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила в пятницу, что поставит перед российским руководством вопрос о закрытии посольства в Софии - после решения болгарских властей о высылке 70 российских дипломатов и сотрудников дипучреждений.
Ранее власти Болгарии отвергли призыв российского посольства пересмотреть решение о высылке. В заявлении посольства говорилось, что, если решение не будет пересмотрено, посольство в Софии может быть закрыто.
Исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Кирил Петков заявил, что в стране останутся 43 российских дипломата, и назвал это достаточным количеством. В ЕС также отвергли российские претензии.
Болгария сообщила о высылке 70 дипломатов и технических сотрудников посольства России 28 июня. В частности, Болгария высылает советника-посланника России, генконсулов в Варне и Русе, директора культурно-информационного центра. Из генерального консульства России в городе Русе в Болгарии будут высланы все дипломаты и техперсонал. Всего Болгарию до 3 июля должны покинуть около 200 человек - включая членов семьи высылаемых. Российские власти заявляют, что работа посольства и генконсульств теперь "фактически парализована".
По словам Кирила Петкова, сотрудники посольства были уличены в шпионаже. "Наши службы определили их как людей, во многом связанных с российскими спецслужбами и действовавших вопреки интересам нашей страны", – сказал Петков в эфире Болгарского национального телевидения.
22 июня парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству страны во главе с Петковым. После этого премьер заявил, что в вотуме недоверия его правительству надо винить нескольких политических деятелей, среди которых и посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.
Пассажир разбившегося в Якутии Ан-2 вышел к людям спустя 10 дней
Два человека погибли при крушении самолета Ан-2 в Якутии. Один человек выжил и вышел к людям спустя 10 дней после катастрофы. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.
Воздушное судно исчезло с радаров 21 июня, сообщил ТАСС. Обнаружили самолёт 1 июля, сообщили в авиакомпании "Полярные авиалинии". Погибли 2 члена экипажа. Пассажир, 36-летний Павел Кривошапкин, выжил и сам вышел к спасателям спустя 10 дней поисковой операции. Видимых повреждений у него нет, отмечает телеграм-канал Shot. Как ему удалось спастись, пока не известно.
Рухнувший самолет Ан-2 летел из поселка Ус-Хатынга в Вертикальный Кобяйского района. На борту находились три человека, а также одна тонна груза, уточняло республиканское управление МЧС. Фрагменты разбившегося Ан-2 обнаружили с поискового вертолета в 46 километрах от населенного пункта Себян-Кюель.
Восточное следственное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.
Для обхода санкций завод Samsung в России будет работать через ЕАЭС
Продолжающие производить электронику на российских заводах зарубежные компании собираются вывозить её в страны ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия), а затем путём параллельного импорта продавать в России. В результате производитель может официально заявить об отказе от поставок на российский рынок и, таким образом, частично снять риски вторичных санкций. Об этом рассказал "Коммерсанту" близкий к правительству источник.
По данным издания, так уже начал работать южнокорейский Samsung, который производит телевизоры и другую технику на заводе в Калужской области.
Глава российского представительства Candy-Hoover Group Глеб Мишин подтвердил, что российский завод Samsung работает, но "неизвестно, на каких компонентах, официально сейчас южнокорейская компания не поставляет запчасти". По его словам, запасы телевизоров в России Samsung продает в страны СНГ, однако он не знает, возвращается ли техника путем параллельного импорта обратно.
По словам источника издания, такая схема предпочтительнее для иностранного бизнеса, нежели продажа местных предприятий. Тем не менее, примеров, когда компании продают свои заводы в России "все больше", отмечает газета.
Эксперты также отмечают, что схема решит только часть проблем, поскольку придётся искать аналогичную для ввоза в Россию комплектующих.
Вопрос о ввозе в Россию иностранных комплектующих, несмотря на легализацию параллельного импорта, остается открытым . Поэтому оставшимся компаниям "рано или поздно" придется принимать решение — остается ли производство в России и в каком формате, говорят собеседники издания.
- В июне 2022 года российские власти легализовали параллельный импорт. Россия будет ввозить через третьи страны товары, продажа которых запрещена на территории страны в связи с санкциями после начала войны в Украине. Закон позволит российским компаниям ввозить и продавать товары без разрешения правообладателя.
«Ъ»: авиакомпании РФ попросили вернуть часть самолетов за границу
Два российских авиаперевозчика впервые с начала действия санкций в ответ на вторжение России в Украину попросили министерство транспорта вернуть часть самолётов иностранным лизингодателям. Об этом пишет "Коммерсантъ".
Как рассказал изданию источник, близкий к Минтрансу, компания S7 хочет избавиться от двух не сертифицированных в России Boeing 737-8 МАХ, грузовая AirBridgeCargo намерена вернуть 14 из 16 грузовых Boeing 747, чтобы затем эксплуатировать их совместно с компанией Etihad из ОАЭ.
В пресс-службе S7 подтвердили "Ъ" эту информацию.
По мнению экспертов, смысла оставлять в России эти самолёты нет. Эксплуатация Boeing 737-8 МАХ была запрещена в России после катастроф в Индонезии и Эфиопии с участием самолётов этого типа. Повторная сертификация так и не была проведена.
14 из 16 грузовых Боингов AirBridgeCargo, которые сейчас находятся в Шереметьеве, хотят вернуть за границу для последующей передачи в финансовый лизинг Etihad. Российская "Волга-Днепр" рассчитывала эксплуатировать эти самолёты после перерегистрации компании на новое юридическое лицо в рамках совместного предприятия.
Заявления были поданы в Минтранс в апреле и мае, но министерство до сих пор не ответило. Ряд собеседников "Коммерсанта" в отрасли расценивают затяжное рассмотрение заявок в Минтрансе как "негласный запрет на возврат самолётов".
В марте президент России Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний. Документ также предусматривают возможность выдавать им российские сертификаты летной годности.
В России в начале года летало свыше одной тысячи самолетов гражданской авиации, в основном иностранного производства.
После нападения России на Украину Запад ввел санкции, включающие запрет на продажу самолетов и запчастей к ним. Российские авиакомпании отказались вернуть владельцам находившиеся у них в лизинге самолеты иностранного производства. В результате сотни авиалайнеров лишены легального сервисного обслуживания. Из-за нехватки запчастей российские авиакомпании вынуждены не использовать часть своего парка.
По оценкам министерства торговли США, к 2025 году Москва будет вынуждена остановить эксплуатацию от половины до двух третей своих коммерческих самолетов, "чтобы разобрать их на запчасти".
Спецпредставитель президента Сергей Иванов утверждает, что запасов самолётной техники России хватит на 3-4 года.
Соратники Навального сообщают о «пыточных условиях» для него в колонии
Соратники оппозиционера Алексея Навального заявляют о "пыточных" условиях его содержания в колонии в Мелехово во Владимирской области. Навальный был переведёт в эту колонию строгого режима недавно, после того, как вступил в силу новый приговор по уголовному делу о мошенничестве.
В соцсетях от имени Навального опубликован пост, в котором он описывает свой распорядок дня в колонии. Как пишет Навальный, прямо в его бараке, отделённом забором от других бараков в колонии, есть отдельная "промзона" - комната с тремя швейными машинами.
По словам Навального, он работает по 7 часов в день за швейной машиной, сидя "на табуретке высотой ниже колена", а после работы несколько часов длятся "воспитательные мероприятия", в ходе которых он должен сидеть "несколько часов на деревянной лавке под портретом Путина". В воскресенье работы нет, но "воспитательные мероприятия" продолжаются 10 часов. "Не знаю, кого могут «воспитать» такие мероприятия, разве только скрюченного инвалида с больной спиной" - пишет Навальный. Он также упоминает о задержках с доступом к нему адвокатов.
Соратник оппозиционера Леонид Волков пишет, что цель такого распорядка дня - подорвать здоровье Навального: "сейчас режим организован таким образом, чтобы он сидел в неудобной позе по 70-80 часов в неделю". Волков напоминает, что прошлой весной Навальный жаловался на проблемы со спиной в колонии. Оппозиционер тогда объявлял голодовку, требуя квалифицированной медицинской помощи.
Навальный лишён свободы с января 2021 года, когда он вернулся в Россию после лечения за границей. Сначала его отправили в колонию общего режима по старому уголовному делу, а затем перевели в колонию строгого режима, осудив на 9 лет лишения свободу по делу о мошенничестве с пожертвованиями сторонников. Навальный и его соратники называют все эти дела политическими, с такой оценкой согласны правозащитные организации.
Обвиняемые в убийстве основателя «Черновика» получили до 24 лет
Южный окружной военный суд признал обвиняемых в убийстве учредителя дагестанской газеты "Черновика" Хаджимурада Камалова виновными. Им назначено наказание от 16 до 24 лет лишения свободы.
Бывшего вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева, которого суд считает заказчиком убийства, суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Исполнителей, по версии обвинения, Мурада Шуайбова и Магомеда Хазамова - к 23 и 24 годам заключения - соответственно. Обвиняемому Магомеду Абигасанову суд назначил 16 лет, сообщили Кавказ.Реалии в Объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
Во время прений прокуратура запрашивала пожизненное заключение всем, кроме Абигасанова, который признал вину.
Брат убитого Магди Камалов не верит в виновность осужденных. Он утверждает, что на скамье подсудимых оказались не те люди, а следствие пошло по ложному следу. Магди Камалов сообщил Кавказ.Реалии, что будет подавать апелляционную жалобу и добиваться наказания настоящих убийц.
- Хаджимурад Камалов был убит в результате покушения ночью 15 декабря 2011 года у здания редакции в Махачкале. Журналист получил не менее шести огнестрельных ранений и умер в машине по дороге в больницу.
- Расследование дела фактически началось только в 2018 году после ареста ряда высокопоставленных чиновников Дагестана.
- В марте стало известно, что из дела об убийстве дагестанского журналиста пропали материалы, которые доказывали алиби подсудимых Хазамова и Шуайбова.
- Ранее Магомед Хазамов рассказал о пытках, которым его подвергали силовики в Нальчике, Ессентуках и Владикавказе, вынуждая дать признательные показания. Он же рассказал о пытках, которых подвергли во время следствия Мурада Шуайбова.
Глава Еврокомиссии рассказала Раде о европейской перспективе Украины
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в пятницу по видеосвязи на заседании Верховной рады Украины, заявила, что эта страна получила "очень ясную европейскую перспективу". Как заявила глава Еврокомисии, ещё 5 месяцев назалд трудно было бы представить, что Украина в обозримом будущем стала бы кандидатом на вступление в ЕС - однако это произошло.
По словам фон дер Ляйен, Украине ещё предстоит долгий путь для того, чтобы стать членом ЕС. Она пообещала от имени Евросоюза оказывать помощь и поддержку на этом пути, отметив, что многое будет зависеть от самой Украины. Фон дер Ляйен назвала решение предоставить Украине статус страны-кандидата "победой движения, которое началось 8 лет назад на Майдане". Слова главы Еврокомиссии депутаты встретили аплодисментами. В зал был внесён флаг Евросоюза.
Руководители ветвей власти Украины подписали в пятницу Верховной раде совместное заявление ради достижения стратегической цели – членства Украины в ЕС. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что многое будет зависеть от депутатов, которые должны разработать необходимые законопроекты, которые не всегда будут популярными. Глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что парламент будет стремиться принять все законы, связанные с обязательствами Киева по вступлению в ЕС, до 2025 года.
"Нам нужно было 115 дней, чтобы получить статус кандидата в члены ЕС. Наш путь к полноценному членству не должен длиться десятки лет. Мы должны пройти этот путь настолько быстро, насколько это возможно, и это от нас зависит, как быстро мы будем двигаться" - сказал Зеленский.
- Украина не рассматривалась странами ЕС как страна, которой в ближайшее время будет предоставлен статус кандидата, до начала российского вторжения 24 февраля. После этого, в знак солидарности с Украиной, в беспрецедентно короткие сроки было принято решение дать кандидатский статус.
- В ЕС подчёркивают, что никакого особого пути к полноправному членству не будет - Украина должна будет выполнить все необходимые критерии. Ряд необходимых мер назвала фон дер Ляйен: это принятие нового закона о СМИ, разработка новых мер по ограничению влияния олигархов на политику и новые меры по борьбе с коррупцией. Речь идёт также о правах меньшинств и об экономических реформах.
- Протесты на Майдане, следствием которых стало бегство Виктора Януковича, приход к власти проевропейских сил и российское вооружённое вмешательство, начались в ноябре 2013 года.
Посол Грузии во Франции подала в отставку, заявив о «давлении со стороны МИД»
Посол Грузии во Франции Тея Катукия подала в отставку со своего поста – она опубликовала в соцсети пост, где назвала причиной «постоянное» давление со стороны МИД Грузии.
У Теи Катукия двойное гражданство – Грузии и Франции. Она занимала пост посла с августа 2019 года.
Катукия отметила, что заявление об отставке она подала министру иностранных дел 1 мая, оно вступило в силу сегодня, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Моему решению уйти в отставку предшествовало постоянное давление со стороны МИД на меня с первого дня моего назначения на должность посла.
Учитывая, что последние 25 лет я провела во Франции и имею французское гражданство, я не думала, что мой профессиональный путь за границей и моя политическая беспристрастность будут неприемлемы для правительства Грузии.
С первого же дня я стал свидетелем ряда серьезных нарушений и структурных неполадок в посольстве, что существенно навредило интересам и имиджу грузинского представительства во Франции.
Я никогда не могла представить, что мне придется выполнять эту функцию в условиях постоянных оскорблений, клеветы, давления, преследований и угроз, происходящих из глубоко укоренившейся в системе практики клановости и клиентелизма, которые противоречат ценностям, которые я отстаиваю, и моих целей и устремлений в отношении Грузии.
Я глубоко убеждена, что вышеуказанные действия, неприемлемые для правового государства, не отражают реальности грузинского общества.
Сегодня европейское будущее нашей страны и ее демократическое развитие зависят только от политического выбора правительства Грузии. В этом ключевом контексте серьезные кадровые и структурные проблемы, с которыми я лично сталкивалась, и с которыми столкнулась дипломатическая служба Грузии, мешают стране проводить эффективную внешнюю политику в ответ на стоящие перед нами вызовы», – написала Катукия.
В МИД Грузии заявили, что удивлены «клеветническими обвинениями» Катукия в адрес ведомства.
«Посол покинула должность после предварительных консультаций, во время которых г-же Кутукия разъяснили, что ведомство не было удовлетворено её деятельностью на должности посла во Франции», – заявили в грузинском внешнеполитическом ведомстве.
В МИДе утверждают, что посол не отстаивала интересы Грузии должным образом «в этой важнейшей европейской стране» с учетом нынешней повестки дня европейской и евроатлантической интеграции.
- Тея Катукия была послом Грузии во Франции и постоянным представителем Грузии при ЮНЕСКО. По данным МИД Грузии, выпускница Сорбонны в течение 20 лет работала во Франции и Италии по европейским и международным вопросам, в области институциональной коммуникации, исследований и научной журналистики.
- С 2012 года по сей день Катукия была генеральным секретарем в одном из главных французских исследовательских центров. С этого же периода она является главным редактором французского журнала «Дипломатия», который освещает вопросы международных отношений. Параллельно Катукия руководила двумя международными изданиями – Green Innovation и Blue Innovation.
- Ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась назначить в ряде стран послов, представленных правительством. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе утверждает, что Зурабишвили не позволила правительству сменить посла в ООН.
В России сняли все коронавирусные ограничения
В России приостановили действие всех ограничений, введенных два года назад из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа – COVID-19. Соответствующее постановление подписала 1 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно документу, приостанавливается действие масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер. Как уточняет "Интерфакс", также будет снят запрет на проведение массовых мероприятий и митингов.
Снят ли запрет на выезд из России через сухопутные погранпереходы, введённый в связи с пандемией постановлением правительства в 2020 году, в сообщении Роспотребнадзора не уточняется.
Как пояснили в Роспотребнадзоре, решение снять коронавирусные ограничения связано с устойчивым снижением показателей заболеваемости COVID-19 за последние четыре месяца - интенсивность эпидемического процесса снизилась более чем в 64 раза. По официальным данным, за последние семь дней число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 в России колебалось в диапазоне от двух с половиной тысяч до трёх тысяч. Это – минимальный недельный показатель заболеваемости с начала пандемии. Там также отметили, что почти все подтвержденные случаи заболевания (93%) протекают в легкой форме.
При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено, говорится в сообщении.
Всего за два года пандемии в России, по официальным данным, выявили более 18 миллионов случаев заболевания COVID-19, более 380 тысяч из них с летальным исходом. По подсчётам независимых экспертов, с начала пандемии от коронавирусной инфекции и её последствий в России умерло больше одного миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что пандемия пока не закончилась. По данным ВОЗ, за последнюю неделю число новых случаев заболевания выросло на 18 процентов, и во всем мире было зарегистрировано более четырёх миллионов инфицированных. Самый большой еженедельный рост новых случаев заболевания COVID-19 наблюдался на Ближнем Востоке, где число заболевших увеличилось на 47 процентов. В Европе за неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла на треть. У большинства заболевших выявлен штамм "омикрон", при котором болезнь протекает легче, а смертность – ниже.
Однако ВОЗ опасается появления более опасного штамма COVID-19, против которого будут бессильны имеющиеся вакцины.
В Пскове дети с автоматами выступили на митинге за Путина и войну
Псковские профсоюзы провели в Новоржеве митинг в поддержку российской армии и президента и "за мир без нацизма". Это произошло после того, как на главу района составили протокол по делу о "дискредитации армии".
На акции дети в военной форме и с автоматами в руках продемонстрировали строевые движения, - сообщает Север.Реалии.
Перед выступлением юнармейцев из Пскова председатель регионального профсоюзного движения Игорь Иванов сказал речь в поддержку войны. Он заявил, что "мы все поддерживаем спецоперацию" и "детей, которые хотели выразить свои чувства и свою поддержку, и которым хотели помешать силы, настроенные на разрушение нашей страны и нашего общества".
Издание "Псковская губерния" предполагает, что под "силами" Иванов имел ввиду главу Новоржевского района Софью Пугачеву. Она — первый оппозиционный кандидат (представитель партии "Яблоко"), занявший пост главы муниципалитета в этом районе.
В июне 2022 года Пугачева запретила детям украшать Дом культуры ко Дню России символами так называемой "военной спецоперации" - буквами Z и V.
Местные депутаты подали на Пугачеву жалобу в прокуратуру. Один из них — Николай Соколов — назвал решение главы муниципалитета "выстрелом в спину российским военнослужащим".
24 июня в администрации Новоржевского района прошли обыски, во время которых были изъяты служебный ноутбук Пугачевой и ее личный мобильный телефон. Возбуждено административное дело о "дискредитации" армии.
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